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బీపీకి ఉప్పు మాత్రమే కారణం కాదు.. మీరు రోజూ చేసే ఈ పనులే అసలు విలన్స్.. అపోలో డాక్టర్ హెచ్చరిక..!!

High Blood Pressure: హైబీపీ అనేది కేవలం ఉప్పు లేదంటే వంశపారంపర్య కారణాలే కాదు.. మనం రోజు చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లే ప్రధాన శత్రువులు అని అపోలో ఆసుపత్రి సీనియర్ హృద్రోగ నిపుణులు సుధీర్ కుమార్ హెచ్చరిస్తున్నారు.  ట్రాఫిక్ ఒత్తిడిలో డ్రైవింగ్, సుదీర్ఘ పని వేళలు, కాలుష్యంలో వ్యాయామం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఒంటరితనం, మానసిక ఆందోళన ఇవన్నీ కూడా  బీపీని పెంచుతాయని చెబుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 07, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:17 PM IST
బీపీకి ఉప్పు మాత్రమే కారణం కాదు.. మీరు రోజూ చేసే ఈ పనులే అసలు విలన్స్.. అపోలో డాక్టర్ హెచ్చరిక..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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