/బీపీకి ఉప్పు మాత్రమే కారణం కాదు.. మీరు రోజూ చేసే ఈ పనులే అసలు విలన్స్.. అపోలో డాక్టర్ హెచ్చరిక..!!

High Blood Pressure: హైబీపీ అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది ఉప్పు. ఉప్పు ఎక్కువ తినడం లేదంటే వంశపార్యపరం కూడా ఒక కారణం అనుకుంటాము. కానీ మన రోజువారీ లైఫ్ స్టైల్లోని చిన్న చిన్న పొరపాట్లు కూడా సైలెంట్ గా అధిక రక్తపోటును పెంచేస్తున్నాయని అపోలో ఆసుపత్రికి చెందిన ప్రముఖ హృద్రోగ నిపుణులు డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ హెచ్చరిస్తున్నారు. మనం పెద్దగా పట్టించుకోని అలవాట్లే మనల్ని హైపర్ టెన్షన్ కు ప్రధాన శత్రువులుగా మార్చుతున్నాయని చెబుతున్నారు. అవేంటో చూద్దాం.
1. నిద్రలేమి క్రమరహిత వేళలు:
రాత్రి వేళ సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం లేదా రోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోకపోవడం వల్ల శరీరంలో 'కార్టిసోల్' అనే స్ట్రెస్ హార్మోన్ స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి. ఇది రక్తనాళాలపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచి, రక్తపోటు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. రోజుకు కనీసం 7 నుంచి 8 గంటల నాణ్యమైన నిద్ర చాలా అవసరమని చెబుతున్నారు వైద్యులు.
2. నిశ్చల జీవనశైలి:
గంటల తరబడి ఒకే చోట కూర్చుని పనిచేయడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల గుండె సమర్థత తగ్గుతుంది. గుండె రక్త ప్రసరణ చేయడానికి ఎక్కువ శ్రమపడాల్సి వస్తుంది. ఫలితంగా రక్తనాళాల్లో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయకపోవడం బీపీకి నేరుగా ఆహ్వానం పలకడమే అంటున్నారు.
3. దీర్ఘకాలిక మానసిక ఒత్తిడి :
ఆఫీస్ పని ఒత్తిడి, కుటుంబ సమస్యలు లేదా నిరంతరం ఏదో ఒక విషయాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉండటం వల్ల శరీరం 'ఫైట్ లేదా ఫ్లైట్' మోడ్లోకి వెళ్తుంది. ఇది హృదయ స్పందన రేటును పెంచి, రక్తనాళాలను కుదించేలా చేస్తుంది. దీంతో బిపి స్థాయిలు నిలకడగా ఉండవు.
4. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు , కెఫీన్:
కేవలం ఉప్పు మాత్రమే కాదు, బయట దొరికే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, ప్యాక్ చేసిన స్నాక్స్, జంక్ ఫుడ్లలో సోడియం నిల్వలు అత్యధికంగా ఉంటాయి. వీటితో పాటు ఎక్కువగా కాఫీ, టీలు తాగడం లేదా ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా రక్తనాళాల గోడలు గట్టిపడి రక్తపోటు పెరుగుతుంది.
మరేం చేయాలి?
రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుకోవడానికి కేవలం మందుల మీదనే ఆధారపడకుండా జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని చెబుతున్నారు వైద్యులు. ప్రతిరోజూ 30 నిమిషాల వాకింగ్ చేయడతోపాటు, రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి ప్రాణాయామం లేదా ధ్యానం చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. మన దినచర్యలో చేసుకునే ఈ చిన్న మార్పులే గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని సూచిస్తున్నారు.
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