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ఉదయాన్నే హై-ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? కాలిఫోర్నియా బాదంపై న్యూట్రిషన్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ కీలక సీక్రెట్స్!

మనం రోజువారీ తీసుకునే ఆహారం మన ఆరోగ్యంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్ నుండి రాత్రి డిన్నర్ వరకు మనం తినే ఆహారం రోజంతా మన చురుకుదనాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉదయం అల్పాహారంలో ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను చేర్చుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.. అది ఎందుకుగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 28, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:49 PM IST
ఉదయాన్నే హై-ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? కాలిఫోర్నియా బాదంపై న్యూట్రిషన్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ కీలక సీక్రెట్స్!
Image Credit: California Almonds Breakfast Benefits:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఉదయాన్నే హై-ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? కాలిఫోర్నియా బాదంపై న్యూట్రిషన్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ కీలక సీక్రెట్స్!
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