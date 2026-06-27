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Home Made Chicken Biryani: రెస్టారెంట్ టేస్ట్‌ను మించిపోయేలా చికెన్ బిర్యానీ.. ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే ఇలా చేస్తే ముక్క సాఫ్ట్‌గా, టేస్ట్ అదిరిపోతుంది!

Home Made Chicken Biryani: బిర్యానీ అంటే దానికి ఉన్న క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏమో కానీ, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బిర్యానీ ప్రియులు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అందులో హైదరాబాద్ బిర్యానీకి ఉన్న క్రేజ్ ప్రత్యేకమైనది. కేవలం హైదరాబాద్‌లోనే కాదు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రతి ఒక్కరికీ బిర్యానీ అంటే ఇష్టమే. అయితే, ఇంట్లోనే లభించే వస్తువులతో ఈ విధంగా తయారు చేసుకుంటే, హోటల్ స్టైల్ కంటే రుచికరమైన బిర్యానీ సిద్ధమవుతుంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 27, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:49 AM IST
Home Made Chicken Biryani: రెస్టారెంట్ టేస్ట్‌ను మించిపోయేలా చికెన్ బిర్యానీ.. ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే ఇలా చేస్తే ముక్క సాఫ్ట్‌గా, టేస్ట్ అదిరిపోతుంది!
Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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