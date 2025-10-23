Diabetes Care Tips: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో డయాబెటిస్ పెద్ద ప్రాబ్లమ్గా మారుతోంది. లైఫ్స్టైల్లో మార్పులు, బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ దీనికి ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ను సకాలంలో నియంత్రించకపోతే.. అది ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. అయితే డయాబెటిస్ని అదుపులో ఉంచేందుకు ఈ ఆరు అమేజింగ్ హోమ్ రెమెడీలను ఓసారి ట్రై చేయండి. ఇందులో మీరు ఏ ఒక్కటైనా సరే క్రమం తప్పకుండా.. కొన్ని నెలల పాటు చేస్తే షుగర్ దెబ్బకు నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది.
1. కాకరకాయ రసం
ప్రతిరోజు మార్నింగ్ కాకరకాయ జ్యూస్ తాగడం లేదా కాకరకాయను పచ్చిగా తింటే మధుమేహాన్ని నివారించవచ్చు. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రిస్తుంది. మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా ఎప్పుడూ ఉంచుతుంది.
2. మెంతులు
మెంతులు కూడా డయాబెటిస్ని నియంత్రించడానికి చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని అదుపులో ఉంచేలా పనిచేస్తాయి. ప్రతిరోజూ రెండు టీస్పూన్ల మెంతి గింజలను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టి.. ఆ నీటిని తాగి విత్తనాలను ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినండి. షుగర్ అదుపులోకి రావడం మీరే చూస్తారు.
3. వేప ఆకులు
వేప ఆకులు మధుమేహానికి దివ్యౌషధం. చేదుగా ఉన్నప్పటికీ ఇందులో అద్భుతమైన ఔషద గుణాలు ఉన్నాయి. ఫ్లేవనాయిడ్లు, ట్రైటెర్పెనాయిడ్లు, యాంటీవైరల్ పదార్థాలు, గ్లైకోసైడ్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సాయపడతాయి. మీరు వేప పొడిని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. కొన్ని ఎండిన వేప ఆకులను బ్లెండర్లో వేసి మెత్తగా అయ్యే వరకు రుబ్బుకోవాలి. ఆ తరువాత ఈ పొడిని రోజుకు రెండుసార్లు గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగండి.
4. నేరేడు విత్తనాల పొడి
నేరేడు పండ్ల విత్తనాలను ఎండబెట్టి, వాటిని రుబ్బి, దాని పొడిని ఉపయోగించడం వల్ల కూడా మధుమేహంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఈ పొడిని రెండు చెంచాల గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తీసుకోవడం వల్ల డయాబెటిస్లో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
5. అల్లం
మీరు ప్రతిరోజూ అల్లం తీసుకుంటే.. అది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని అదుపులో ఉంచడంలో సాయపడుతుంది. అల్లం ఇన్సులిన్ను సరిగా ఉత్పత్తి చేసేలా చేస్తుంది. ఒక గిన్నెలో ఒక కప్పు నీరు, ఒక అంగుళం అల్లం వేసి 5 నిమిషాలు మరిగించాలి. రోజుకు ఒకటి లేదా రెండుసార్లు దీన్ని తాగడం వల్ల డయాబెటిస్ నుంచి తొందరగా బయటపడవచ్చు.
6. వ్యాయామం
షుగర్ లెవెల్స్ను నియంత్రించడంలో వ్యాయామం అద్భుతమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. వాకింగ్, జాగింగ్, స్విమ్మింగ్, టెన్నిస్ లేదా బ్యాడ్మింటన్ ఆడటమే కాకుండా, ఏరోబిక్స్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ వంటివి.. డయాబెటిస్ నుంచి తొందరగా బయటపడేందుకు సాయపడతాయి.
నిర్లక్ష్యం వద్దు..
ఇండియాలో ప్రతి 11 మంది యువతలో ఒకరు ఈ డయాబెటిస్ బారిన పడుతున్నారు. ఈ సంఖ్య 2030 నాటికి 90 మిలియన్ల నుంచి 113 మిలియన్లకు, 2045 నాటికి 151 మిలియన్లకు పెరగవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సకాలంలో నియంత్రించకపోతే అది ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు.
