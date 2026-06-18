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Vitamin D: విటమిన్ డీ కోసం ఎండలో ఎంతసేపు నిలబడాలి? ఉదయం ఎండా? మధ్యాహ్నం ఎండా? బెస్ట్ టైమ్ ఏది?

Vitamin D: మానవ శరీరానికి ఇతర పోషక పదార్థాలతో పోలిస్తే విటమిన్ డీ చాలా ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే ఇది మన శరీరం సూర్యకాంతిని ఉపయోగించి విటమిన్ డీ ఉత్పత్తి చేసుకుంటుంది. అయితే, ఈమధ్య కాలంలో చాలా మంది ఈ విటమిన్ డీ లోపంతో బాధపడుతున్నారు. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 18, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:45 AM IST
Vitamin D: విటమిన్ డీ కోసం ఎండలో ఎంతసేపు నిలబడాలి? ఉదయం ఎండా? మధ్యాహ్నం ఎండా? బెస్ట్ టైమ్ ఏది?
Image Credit: How Long Is It Good To Stay In The Sun For Vitamin D (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Vitamin D: విటమిన్ డీ కోసం ఎండలో ఎంతసేపు నిలబడాలి? బెస్ట్ టైమ్ ఏది?
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