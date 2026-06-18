/Vitamin D: విటమిన్ డీ కోసం ఎండలో ఎంతసేపు నిలబడాలి? ఉదయం ఎండా? మధ్యాహ్నం ఎండా? బెస్ట్ టైమ్ ఏది?

Vitamin D Benefits: రోజురోజుకీ విటమిన్ డీ లోపంతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. శరీరానికి అవసరమైన ఈ కీలక పోషకం ప్రధానంగా సూర్యరశ్మి ద్వారానే లభిస్తుంది. అయితే ఎండలో ఎంతసేపు నిలబడాలి? ఉదయం ఎండ మంచిదా, లేక మధ్యాహ్నం ఎండలో ఉంటే ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుందా? అనే సందేహాలు చాలా మందిలో ఉంటాయి. విటమిన్ డీని సహజంగా పొందేందుకు నిపుణులు సూచిస్తున్న సరైన సమయం, ఎంతసేపు ఎండలో ఉండాలి, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అసలు మన శరీరానికి విటమిన్ డి ఎందుకు అవసరం?
విటమిన్ డి శరీరంలో ఎముకల ఆరోగ్యం కోసం, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలంగా ఉండేందుకు, మూడ్, నిద్ర, హార్మోనల్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం అవసరం. చిన్నపిల్లల్లో రికెట్స్, పెద్దవాళ్లలో ఆస్టియోపోరోసిస్ నివారణ కోసం అవసరం అవుతుంది.
మరి ఎండ ద్వారా విటమిన్ డి ఎలా వస్తుంది?
మన చర్మంపై సూర్యకిరణాలు పడినప్పుడు.. అందులో ఉండే UVB కిరణాల ద్వారా శరీరం విటమిన్ డిని తయారు చేస్తుంది. ఇది కాల్షియం శోషణను మెరుగుపరుస్తుంది.
ఏ సమయంలో ఎండలో నిలబడాలి?
ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు ఎండలో నిలబడేందుకు మంచి సమయం. ఈ సమయంలో UVB కిరణాలు తగిన మోతాదులో ఉంటాయి. ఎక్కువ వేడి లేకుండా తగిన మోతాదులో ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 2 గంటల సమయం విటమిన్ డి ఉత్పత్తికి మంచిదే అయినా ఎక్కువ వేడి వలన చర్మానికి హానికరం.
ఎన్ని నిమిషాలు ఎండలో నిలబడాలి?
1. తెల్లటి చర్మం ఉన్నవారు 10 నుంచి 15 నిమిషాలు ఉండొచ్చు. అది కూడా వారానికి 3 నుంచి 4 సార్లు మాత్రమే.
2. మధ్యస్థ చర్మం వారు 20 నుంచి 25 నిమిషాలు ఉండొచ్చు. అది కూడా వారానికి 3 నుంచి 5 సార్లు మాత్రమే.
3. ముదురు చర్మం వారు 30 నుంచి 40 నిమిషాలు ఉండొచ్చు. అది కూడా వారానికి కేవలం 4 నుంచి 6 సార్లు మాత్రమే.
విటమిన్ డి అంటే మెడిసిన్ కాదు. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ఉచిత బహుమతి. దీనికి మనం ఇంట్లోనే పరిష్కారం కనుగొనవచ్చు. రోజు కొన్ని నిమిషాలు సూర్యకాంతిలో ఉండటం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన జీవితం మనకు దగ్గరవుతుంది.
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