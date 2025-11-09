English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Chapatis: అసలు రోజుకి ఎన్ని చపాతీలు తినాలి..? మీరు ఎన్ని తింటున్నారు..? డాక్టర్స్ ఏమంటున్నారు..?

Chapatis: అసలు రోజుకి ఎన్ని చపాతీలు తినాలి..? మీరు ఎన్ని తింటున్నారు..? డాక్టర్స్ ఏమంటున్నారు..?

Chapati: ప్రతి రోజూ మనం తీసుకునే ఆహారం మన హెల్త్‌పై ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా బరువు నియంత్రణ, బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్ లాంటి జీవనశైలి సంబంధిత రోగాలను ఎదుర్కోవడంలో.. మితంగా తీసుకునే ఆహారం కీలకం. అందుకోసం చాలా మంది చపాతీలను ఎంచుకుంటారు. అయితే చాలా మందిలో ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే.. అసలు రోజుకు ఎన్ని చపాతీలు తినాలి అని..? పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 9, 2025, 05:51 AM IST

Trending Photos

School Holiday: మంగళవారం సెలవు..! విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ బంద్‌ ఉత్తర్వులు జారీ!
6
Jubilee Hills By-Poll Holiday 2025
School Holiday: మంగళవారం సెలవు..! విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ బంద్‌ ఉత్తర్వులు జారీ!
Automatic Cars: కారు కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఆటోమేటిక్ కారు లాభమా, నష్టమా..5 నిమిషాల్లో తెలిసిపోతుంది!
5
Automatic cars
Automatic Cars: కారు కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఆటోమేటిక్ కారు లాభమా, నష్టమా..5 నిమిషాల్లో తెలిసిపోతుంది!
Gold: బంగారం కొనేముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి.. ఆన్‌లైన్ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌పై సెబీ హెచ్చరిక..!!
6
SEBI
Gold: బంగారం కొనేముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి.. ఆన్‌లైన్ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌పై సెబీ హెచ్చరిక..!!
Money Saving Tips: మహిళలు.. వారానికోసారి కొనుగోలు చేసే కూరగాయల విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే.. ఏడాదికి లక్ష ఆదా చేసే ఛాన్స్..!!
6
Money Tips
Money Saving Tips: మహిళలు.. వారానికోసారి కొనుగోలు చేసే కూరగాయల విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే.. ఏడాదికి లక్ష ఆదా చేసే ఛాన్స్..!!
Chapatis: అసలు రోజుకి ఎన్ని చపాతీలు తినాలి..? మీరు ఎన్ని తింటున్నారు..? డాక్టర్స్ ఏమంటున్నారు..?

Chapati Benefits: ప్రతి రోజూ మనం తీసుకునే ఆహారం మన ఆరోగ్యంపై ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా బరువు నియంత్రణ, బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్ లాంటి జీవనశైలి సంబంధిత రోగాలను ఎదుర్కోవడంలో మితంగా తీసుకునే ఆహారం కీలకం. అందుకోసం చాలా మంది చపాతీలను ఎంచుకుంటారు. ఇది బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చపాతీలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా బరువు తగ్గొచ్చని చాలా మంది చపాతీలు తింటారు. కానీ చాలా మందిలో ఉన్న సందేహం ఏంటంటే అసలు రోజుకు ఎన్ని చపాతీలు తినాలి అని..? మరి దీనిపై నిపుణులు ఏమంటున్నారు అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

చపాతీలో ఉండే పోషక విలువలు..
చపాతీలు సాధారణంగా గోధుమ పిండితో తయారు చేస్తారు. అందులో కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫైబర్, ప్రోటీన్, ఐరన్, మెగ్నీషియం, జింక్ లాంటి కొద్దిపాటి మినరల్స్ ఉంటాయి. ఇవి శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్నా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివిగా చెపుతున్నారు నిపుణులు. 

రోజుకి ఎంత మోతాదులో చపాతీలు తినాలి..?
రోజుకు ఎంత స్థాయిలో చపాతీలు తినడం అనే అంశం పూర్తిగా ఆ వ్యక్తి వయస్సు, శారీరక శ్రమ, లైఫ్‌స్టైల్, ఆరోగ్య స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వైద్యులు, న్యూట్రిషనిస్ట్‌లు సూచించే సాధారణ మార్గదర్శకాల ప్రకారం.. తక్కువ శ్రమ చేసే వారు రోజుకి 2 నుంచి 3 చపాతీలు, మితంగా శ్రమించే వారు 3 నుంచి 4 చపాతీలు, అధిక శ్రమ చేసే వారు 4 నుంచి 5 చపాతీలు తినవచ్చు. ఒక్కో చపాతీ సుమారుగా 70 నుంచి 100 కేలరీలు కలిగి ఉంటుంది. 

ఎవరు జాగ్రత్తగా తినాలి..?
1. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు చపాతీలు మోతాదులో తినాలి. ఇందులో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగానే ఉంటుంది. అయినప్పటికీ మోతాదుకు మించి తీసుకుంటే బ్లడ్ షుగర్ పెరిగే అవకాశం ఉంది.
2. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు చాలా మంది చపాతీ తింటారు. కానీ చపాతీ తోపాటు కర్రీ తినడం వల్ల కేలరీలు ఎక్కువవుతాయి. కనుక కర్రీ తక్కువ మసాలాలతో తీసుకోవడం మంచిది.
3. PCOS సమస్యతో బాధపడుతున్న ఆడవాళ్లు పూర్తి గోధుమతో చేసిన చపాతీలు తినడం మంచిదే కానీ.. ప్రోటీన్ కంట్రోల్ ఉండటం మంచిది.

మంచి చపాతీలను ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలి..?
* పూర్తిస్థాయి గోధుమ పిండి ఉపయోగించాలి
* మైదా కలిపిన గోధుమ పిండి వాడకం మానేయాలి.
* చపాతీలో నెయ్యి/నూనె కూడా తగ్గించాలి.
* చపాతీ ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఆహారమే అయినప్పటికీ అధిక మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిది కాదు. దేనికైనా లిమిట్ అనేది చాలా ముఖ్యం. మీ శరీర పరిస్థితికి, లైఫ్‌స్టైల్‌కు తగ్గట్టుగా రోజుకి 3 నుండి 5 చపాతీలు మాత్రమే తినడం ఆరోగ్యకరమైన అలవాటు. మంచి న్యూట్రిషన్ కోసం చపాతీలతో పాటు కూరగాయలు, పాలు, పండ్లు, నూనెలు కూడా తీసుకోవడం మంచిది.

Also Read: Diabetes Drink: షుగర్ పేషెంట్స్ మీకోసమే.. పవర్ ప్యాక్డ్ ఎనర్జీ డ్రింక్.. రోజూ తాగితే మధుమేహం మాయం..!

Also Read: Magic Drink: కంటి చూపును మెరుగుపరిచే పవర్‌ఫుల్ జ్యూస్.. తాగితే మ్యాజిక్కే.. పక్కా ట్రై చేయండి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

chapatis benefitsChapatis Is It Good For HealthChapatidigestive healthChapati benefits

Trending News