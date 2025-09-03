Unknown Facts: మనిషిని పాము ఒకసారి కాటేస్తే.. ఎంత మొత్తంలో విషాన్ని విడుదల చేస్తుందో తెలిస్తే పక్కా షాక్ అవుతారు..!

How Much Venom Is Released by a Snake with One Bite: పాములంటే చాలామంది భయపడతారు. కొందరు పామును చూస్తే పూజలు చేస్తారు. మరికొందరు విషపూరిత పామును చూసి భయంతో చంపేస్తారు. పాముల గురించి చాలా అపోహలు, నమ్మకాలు ఉన్నాయి. చాలామంది పాము శరీరంలో విషం ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎంత ఉంటుంది అని సరిగా తెలుసుకోరు. కొందరు పాము ఒళ్లంతా విషమే ఉంటుందని అనుకుంటారు. మరికొందరు తలలోనే విషం ఉంటుందని చెబుతారు. అయితే, విషపూరిత పాము కాటేస్తే ఎంత విషం విడుదలవుతుందో చాలామందికి తెలియదు.
ఈ అపోహలను తొలగించడానికి ఖర్గోన్కు చెందిన పాములు పట్టే నిపుణుడు మహదేవ్ పటేల్ కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. పాము విషం దాని జాతిని బట్టి మారుతుందని, రోజూ దాని మొత్తం కూడా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుందని ఆయన వివరించారు. పాము తలలో ఉన్న ప్రత్యేక గ్రంథుల్లో విషం తయారవుతుంది. ఈ విషం కేవలం ఒక పదార్థం కాదు, ఇందులో వివిధ ప్రోటీన్లు, ఎంజైమ్లు, టాక్సిన్లు కలిసి ఉంటాయి. ఇవి ఎరను కదలకుండా చేయడంలో సహాయపడతాయి.
పాము కాటేసినప్పుడు విడుదలయ్యే విషం మొత్తం దాని జాతి, పరిమాణం, కాటు తీవ్రత లాంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. చాలామంది పాములకు అపరిమిత విషం ఉంటుందని తప్పుగా అనుకుంటారు. కానీ విషం తయారీకి శక్తి, సమయం అవసరం. పాము విషాన్ని ఉపయోగించిన తర్వాత మళ్లీ దాన్ని తయారు చేసుకోవాలి.
ఏ ఏ పాముల్లో ఎంత విషం ఉంటుందంటే..
* నాగుపాము రోజుకు 100-200 మిల్లీగ్రాముల విషం తయారు చేస్తుంది. ఒక కాటులో 50-100 మిల్లీగ్రాముల విషం విడుదలవుతుంది. ఈ విషం నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది. సకాలంలో చికిత్స చేయకపోతే ప్రమాదకరం.
* వైపర్ పాము రోజుకు 50-100 మిల్లీగ్రాముల విషం తయారు చేస్తుంది. ఒక కాటులో 20-50 మిల్లీగ్రాముల విషం వస్తుంది. ఇది రక్త ప్రసరణ, కణజాలాలను దెబ్బతీసి వాపు, రక్తస్రావం కలిగిస్తుంది.
* క్రైట్ పాము రోజుకు 10-15 మిల్లీగ్రాముల విషం తయారు చేస్తుంది. ఒక కాటులో 5-10 మిల్లీగ్రాముల విషం విడుదలవుతుంది. ఇది నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది మరియు చాలా ప్రమాదకరం.
మహదేవ్ పటేల్ చెప్పినట్లు.. పాము కాటు జరిగినప్పుడు వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆధునిక యాంటీవీనమ్ చికిత్స చాలా పాము కాట్లకు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. కానీ ఉత్తమ ఫలితాల కోసం వెంటనే చికిత్స పొందడం అవసరం.
