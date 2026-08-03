Serial Actress Aishwarya Weight Loss: కన్నడ సీరియల్ నటి ఐశ్వర్య సలీమత్.. ఇటీవలే కవలలకు జన్మనిచ్చారు. కేవలం మూడు నెలల్లోనే ఆమె బరువు తగ్గడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఏకంగా ఆమె కేవలం మూడు నెలల్లోనే 25 కేజీల బరుతు తగ్గారు. ఒక వీడియోలో ఆమె మాట్లాడుతూ, తన బరువు 90 కిలోల వరకు పెరిగిందని, ప్రస్తుతం అది 65 కిలోలకు తగ్గిందని పేర్కొన్నారు. గతంలో కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకునే ఆమె, ఇప్పుడు ప్రోటీన్, ఫైబర్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. కూరగాయలు, పండ్లు, గుడ్లు, పన్నీరు, ఆకుకూరలు , బాదం వంటివి తీసుకుంటూ, ఎక్కువగా నీరు తాగుతూ కేవలం ఇంటి ఆహారానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నానని వెల్లడించారు. మూడు నెలల్లోనే ఆమె ఇంత బరువు తగ్గడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకుంటూనే ఐశ్వర్య సన్నబడటం చూసి, బరువు తగ్గాలనే సంకల్పం ఉంటే మూడు నెలల్లోనే ఇలా సులభంగా 25 కిలోల బరువు తగ్గవచ్చని అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు. కొంతమంది ఎంత ప్రయత్నించినా బరువు తగ్గలేక నిరాశ చెందుతుంటారు. సాధారణంగా గర్భవతులు బరువు పెరుగుతారు. ఐశ్వర్య కూడా 100 కిలోల వరకు పెరిగారు. అయితే కవలలు పుట్టిన తర్వాత, డైట్ ద్వారా కేవలం మూడు నెలల్లోనే 25 కిలోల బరువు తగ్గినట్లు ఆమె తెలిపారు.
పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత జంక్ ఫుడ్ పూర్తిగా మానేసి, ఆమె డైట్ పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించారు. బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్తున్న నేపథ్యంలో తీపి, వేయించిన పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటున్నట్లు ఆమె చెప్పారు. దీనితో పాటు ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడం తన దినచర్యలో భాగం చేసుకున్నారు. పోస్ట్ డెలివరీ సమయంలో ఎదురయ్యే ఆరోగ్య సమస్యల బారిన పడకుండా, ముఖ్యంగా పిల్లల ఆరోగ్యం కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.
పండ్లు, కూరగాయలు, గుడ్లు, ఇంటి ఆహారానికి పరిమితం కావడం ఆమె వెయిట్ లాస్ జర్నీలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. దీనివల్ల ప్రస్తుతం 65 కిలోలకు చేరుకుని మొత్తం 25 కిలోల బరువు తగ్గారు. ఆహారంలో మొలకెత్తిన పప్పులు, రాగి, పన్నీరు, పుట్టగొడుగులు, ఇడ్లీ, బాదం, దోసకాయ, క్యారెట్, ఆకుకూరలు మరియు బ్రోకోలి వంటి వాటిని ఆమె తీసుకుంటున్నారు.
వీటితో పాటు ఆమె నీరు ఎక్కువగా తీసుకుంటూ, క్రాష్ డైట్లో భాగంగా ఆమె ఇంట్లో వండిన ఆహారానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఆహారం సరిగ్గా ఉంటేనే మన మానసిక ఆరోగ్యం బాగుంటుందని, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చే తల్లులు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ చూపడం వల్ల బిడ్డలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని ఆమె అన్నారు. మరోవైపు, ఐశ్వర్య ఇటీవల తన పిల్లలకు చెవులు కూడా కుట్టించారు. ఆ కవల పిల్లలకు 'వజ్ర, వైదుర్య' అని నామకరణం చేశారు. ఐశ్వర్య నటుడు వినయ్ని వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వీరు 'మహాసతి' సీరియల్ షూటింగ్ సమయంలో కలుసుకున్నారు. ఆ సీరియల్లో వినయ్ ప్రధాన పాత్ర పోషించగా, ఆ సమయంలోనే వీరి మధ్య ప్రేమ చిగురించి, 2022లో వివాహ బంధంలో అడుగుపెట్టారు.
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