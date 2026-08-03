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కవల పిల్లలు పుట్టిన 3 నెలలకే స్లిమ్‌గా మారిన సీరియల్‌ నటి.. ఏకంగా 25 కేజీలు ఎలా తగ్గారో తెలుసా?

చాలామంది బరువు తగ్గాలని కోరుకుంటారు.. కానీ ఎక్కువ సమయం కూర్చుని పనిచేయడం, సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల, ముఖ్యంగా ప్రసవం తర్వాత కూడా బరువు పెరుగుతుంటారు. అయితే, ప్రముఖ సీరియల్ నటి కవలలకు జన్మనిచ్చిన కేవలం మూడు నెలల్లోనే 25 కిలోల బరువు తగ్గించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆమె ఎవరో ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 03, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:42 PM IST
కవల పిల్లలు పుట్టిన 3 నెలలకే స్లిమ్‌గా మారిన సీరియల్‌ నటి.. ఏకంగా 25 కేజీలు ఎలా తగ్గారో తెలుసా?
Image Credit: Serial Actress Aishwarya Weight Loss:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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