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కోపం వస్తే ముందుగా ఏం నాశనం అవుతుందో తెలుసా?: చాగంటి కోటేశ్వరరావు

Chaganti Emotional Control Tips: ఆధునిక జీవనశైలిలో భాగంగా చాలామంది చిన్న చిన్న విషయాలకి కోప్పడుతూ ఉంటారు. కోపం కారణంగా ఎన్ని సమస్యలు వస్తాయనేది మీకు తెలుసా? ఈ అంశంపై చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఒక అద్భుతమైన ప్రవచనాన్ని అందించారు. అంతేకాకుండా ఆయన ఎందులో భాగంగా కోపాన్ని ఎలా నియంత్రించుకోవాలో అనేది కూడా తెలిపారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 09, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:46 PM IST
కోపం వస్తే ముందుగా ఏం నాశనం అవుతుందో తెలుసా?: చాగంటి కోటేశ్వరరావు
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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