/కోపం వస్తే ముందుగా ఏం నాశనం అవుతుందో తెలుసా?: చాగంటి కోటేశ్వరరావు

Chaganti Emotional Control Telugu Tips: ప్రస్తుత ఆధునిక జీవనశైలి విధానంలో భాగంగా మనుషులు విపరీతమైన ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉన్నారు.. చిన్న విషయాలకే సహనం కోల్పోవడమే కాకుండా విపరీతమైన కోపంతో ప్రవర్తించడం చాలామందిలో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. కోపం వల్ల జీవితం ఎటు పోతుందో మీకు తెలుసా? అలాగే ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో తెలుసా? కోపం మనిషికి పెద్ద శాపం లాంటిది. కాబట్టి కోపం వల్ల అనర్ధాలే అధికం. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా మంచిదని చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఓ ప్రవచనంలో తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఇందులో భాగంగా కోపం వల్ల వచ్చే సమస్యలేంటో కూడా క్లియర్ గా వివరించారు..
కోపం విచక్షణను నాశనం చేస్తుంది..
మనిషిలోని విచక్షణ జ్ఞానాన్ని నాశనం చేసేది కోపమేనని చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఒక ప్రవచనంలో భాగంగా తెలిపారు. కోపం వచ్చిన సమయంలో బుద్ధి పనిచేయదని.. ఆ సమయంలో ఏం మాట్లాడుతున్నామో.. ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నామో.. అలాగే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో అనేది తెలియదని ఆయన పేర్కొన్నారు. క్షణికావేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలతో పాటు మాట్లాడే కఠినమైన మాటలు జీవితాంతం బాధకు గురి చేస్తూనే ఉంటాయని.. అదేవిధంగా బంధాలు తెగిపోవడానికి కారణం అవుతాయని ఆయన అన్నారు. తన కోపమే తన శత్రువు.. తన శాంతమే తనకు రక్ష.. అన్న సూక్తిని గుర్తు చేస్తూ.. కోపం ఎదుటి వారి కంటే ముందు మన అంతర్గత ఆరోగ్యాన్ని.. ప్రశాంతతను దెబ్బతీస్తుందని ఆయన వివరించారు..
అంతేకాకుండా ఈ సందర్భంగా చాగంటి కోటేశ్వరరావు కోపాన్ని ఎలా నియంత్రించుకోవాలో అని కూడా క్లియర్ గా తెలిపారు. కోపం వచ్చిన సందర్భంలో వెంటనే స్పందించకుండా కాస్త మౌనం పాటించడం ఎంతో మేలని ఆయన సూచించారు. కోపం కట్టలు తెంచుకున్న సమయంలో కొద్దిగా దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకోవడం.. బాగోద్వేగాలను అదుపులోకి తెచ్చుకోవడం చాలా మంచిది అన్నారు.. నిత్యం దైవస్మరణతో పాటు నామ జపాలు, ధ్యానం చేయడం వల్ల మనసు నిర్మలంగా మారుతుందని అప్పుడు సులభంగా కోపం తగ్గుతుందని ఆయన తెలిపారు. ఎదుటి వారి తప్పులను క్షమించే గుణాన్ని అలవర్చుకోవాలని.. సహనాన్ని మించిన శక్తివంతమైన ఆయుధం మరొకటి లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు..
చాలామంది బయటి ప్రపంచంలో సౌమ్యంగా ఉంటూ.. ఇంట్లో తల్లిదండ్రులతో పాటు భార్యాభర్తలు, పిల్లలపై తీవ్రమైన కోపం చూపిస్తూ ఉంటారు. ఇది కుటుంబ శాంతిని దూరం చేస్తుందని.. ఆత్మీయుల పట్ల ప్రేమతో పాటు ఓర్పుతో వ్యవహరించినప్పుడే నిజమైన ఆనందం లభిస్తుందని చాగంటి కోటేశ్వరరావు తెలిపారు. కోపం స్థానంలో సహనాన్ని ప్రతిష్టించుకున్నప్పుడే.. ఆధ్యాత్మికంగా, లౌకికంగా ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోగలుగుతారని చాగంటి దిశా నిర్దేశం చేశారు..
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