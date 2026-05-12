/Cook With Less Oil: వంటలో నూనె వాడకం తగ్గించమని మోదీ పిలుపు! వంట రుచి తగ్గకుండా ఆయిల్ తగ్గించే సింపుల్ చిట్కాలు!

Less Oil Cooking Tips: భారతీయ వంటకాల్లో డీప్ ఫ్రై, తాలింపు లేనిదే ముద్ద దిగదు. కానీ, రుచి కోసం మనం వాడే నూనె, కాలక్రమేణా గుండె ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. ఇటీవలే హైదరాబాద్ వేదికగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఒక కీలక సూచన చేశారు. మనం వాడే వంట నూనెలో కేవలం 10 శాతం తగ్గించినా.. అది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకే కాకుండా మన వ్యక్తిగత ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుందన్నారు. అయితే, వంట రుచి ఏమాత్రం తగ్గకుండా తక్కువ నూనెను ఎలా తగ్గించాలో చూద్దాం.
1. పాత్ర మార్చండి.. ఆరోగ్యాన్ని పెంచండి..
మనం వాడే పాతకాలపు అల్యూమినియం పాత్రల్లో వంట పదార్థాలు అతుక్కుపోతుంటాయి. కాబట్టి మనం నూనె ఎక్కువగా వేసి వంట చేస్తాం. అయితే, దీనికి బదులుగా పాత్రలను మార్చండి. అంటే నాన్-స్టిక్ లేదా సెరామిక్ కోటింగ్ పాత్రల్లో తక్కువ నూనెతోనే వంట పూర్తవుతుంది. కాస్ట్ ఐరన్ ప్రస్తుతం చాలా మంది వీటి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇవి సహజంగానే నాన్-స్టిక్ గుణాన్ని కలిగి ఉండి, శరీరానికి ఐరన్ను కూడా అందిస్తాయి.
2. నూనె పోసే పద్ధతిలో చిన్న మార్పు..
నూనెను నేరుగా డబ్బా నుంచి కూరల్లో వేయకండి. ఇలా చేయడం వల్ల మోతాదుకు మించి పడుతుంది. ఇలా కాకుండా చెంచాతో కొలిచి వేయడం అలవాటు చేసుకోండి.
3. నీటితో వేయించడం..
ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు మగ్గడానికి నూనెకు బదులు కొద్దిగా నీరు లేదా వెజిటబుల్ స్టాక్ ఉపయోగించవచ్చు. దీనివల్ల రుచిలో తేడా రాదు, క్యాలరీలు మాత్రం భారీగా తగ్గుతాయి.
4. డీప్ ఫ్రైకి ప్రత్యామ్నాయాలు..
సమోసాలు, పకోడీలు అంటే ఇష్టం లేని వారుండరు. కానీ వీటి వల్ల నూనె ఎక్కువగా ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. బదులుగా ఎయిర్ ఫ్రైయర్, బేకింగ్, గ్రిల్లింగ్ వాడటం ద్వారా 70 శాతం నూనెను ఆదా చేయవచ్చు.
5. మసాలాల మాయాజాలం..
రుచి నూనె వల్ల మాత్రమే రాదు, మనం వాడే మూలికల వల్ల కూడా వస్తుంది. కూరల్లో నూనె తగ్గించి అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనా, నిమ్మరసం కూడా ఎక్కువగా వాడండి. ఇవి వంటకానికి అద్భుతమైన రుచిని ఇస్తాయి.
6. స్ప్రే బాటిల్స్ ..సిలికాన్ బ్రష్లు..
దోసెలు లేదా పరాటాలు వేసేటప్పుడు చెంచాతో నూనె పోయకుండా ఆయిల్ స్ప్రే బాటిల్ వాడండి. సిలికాన్ బ్రష్ కూడా ఉపయోగించండి. ఇలా చేయడం వల్ల నూనె పాన్ తక్కువ పరిమాణంలో ఖర్చవుతుంది.
ఒకవేళ పొరపాటున కూరలో నూనె ఎక్కువైతే, వడ్డించే ముందు పైన పేరుకున్న నూనెను తీసేయండి. వేపుడు పదార్థాలను టిష్యూ పేపర్పై ఉంచితే అదనపు నూనెను తొలగించవచ్చు. మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంది. ప్రధాని మోదీ చెప్పినట్లు, నూనె వినియోగంలో మనం చేసే చిన్న తగ్గింపు, దీర్ఘకాలంలో గుండె జబ్బులు, ఒబేసిటీ, కొలెస్ట్రాల్ వంటి సమస్యల నుండి మనల్ని రక్షిస్తుంది.
