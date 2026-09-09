/కష్టాలు, అవమానాలు ఎదురైతే కుంగిపోకండి.. ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలంటే చాగంటి చెప్పిన సూత్రం ఇదే!

Abraham lincoln life lessons chaganti: మనిషి జీవితంలో ఎదురయ్యే అవమానాలతో పాటు కష్టాలను బుద్ధిబలంతో పాటు నిగ్రహంతో ఎలా ఎదుర్కోవాలో చాలామందికి తెలియదు.. సమాజంలో ఎదుటివారు ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేని అమాయపరులు నిజంగా బాధపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు.. అలాంటి వాటిని చూసి కృంగిపోకుండా సంస్కారంతో ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎంత కఠినతరమైన పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ వాటిని దాటుతూ ముందుకెళ్లడం మంచిదని చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఒక ప్రవచనంలో తెలిపారు..
అవమానాన్ని హుందాతనంతో జయించిన అబ్రహం లింకన్..
అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు అబ్రహం లింకన్ జీవితంలో ఓ చారిత్రాత్మక ఘట్టం చాగంటి కోటేశ్వరరావు గుర్తు చేస్తూ.. లింకన్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యాక.. దేశంలోని పారిశ్రామికవేత్తలతో పాటు సంపన్నుల సభల్లో ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో ఒక ధనవంతుడు ఆయనను కించపరచాలని చూశాడని.. మన కాలిబూటిని ఎత్తి చూపిస్తూ.. నువ్వు ఒక చెప్పులు పుట్టే వాడి కొడుకువని.. మీ నాన్న కుట్టిన బూట్లే నేను వేసుకున్నానని అంటూ సభలో అందరి ముందు అవమానించే ప్రయత్నం చేశాడు..
ఆ సమయంలో ఏమాత్రం కోపం తెచ్చుకోకుండా.. ఎంతో నిగ్రహంగా ప్రదర్శించిన లింక రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించాడని చాగంటి తెలిపారు.. నా తండ్రి తన వృత్తిని దైవంగా భావించి పనిచేశారు.. ఆయన పుట్టిన బూట్ల పాదానికి సరిగ్గా సరిపోయాయి. ఒకవేళ ఏదైనా లోపం ఉంటే చెప్పండి.. మా తండ్రి నేర్పిన విద్యతోనే నేను స్వయంగా మీ ఇంటికి వచ్చి సరిగ్గా కుడతానంటూ తన తండ్రి పవిత్రమైన వృత్తిని కొనియాడారని ఆయన తెలిపారు. ఆ హుందాతనంతో కూడిన సమాధానానికి సిగ్గుతో తలదించుకున్నారని చాగంటి ఈ సందర్భంగా ప్రవచనంలో వివరించారు..
వినయమే అసలైన విద్య..
జీవితంలో ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ బంతిలా తిరిగి పైకి లేపగలగాలి.. అప్పుడే మనిషి ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటాడని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అక్షరాలు నేర్చుకున్నది పదిమందిని గౌరవించడానికి అంటూ పేర్కొంటూ.. గ్రంథాలయంలోకి వెళ్తే మనకు తెలిసింది ఎంత తక్కువ అనేది అర్థమవుతుందని చెప్పారు. ఎంత చదువుకున్నప్పటికీ తలవంచే వినయం ఉండాలని.. ఐఐటి ప్రొఫెసర్ల వంటి అత్యున్నతమైన విద్యావేత్తలు ప్రదర్శించే విరాడంబరతే వారికి నిజమైన గౌరవాన్ని తెచ్చిపెడుతుందని ఆయన ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు.. మనుషులు తమ అహంకారాన్ని వీడి.. సంస్కారంతో జీవించినప్పుడే నిజమైన విజయం సాధ్యమవుతుందని చాగంటి కోటేశ్వరరావు అన్నారు..
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