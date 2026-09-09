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కష్టాలు, అవమానాలు ఎదురైతే కుంగిపోకండి.. ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలంటే చాగంటి చెప్పిన సూత్రం ఇదే!

Chaganti Koteswara Rao Life Lessons: ఒక మనిషి ఎదుగుతుండంటే వారిని ఎన్నో సమస్యలకు గురి చేస్తూ ఉంటారు. అయితే.. ఈ సందర్భంగా అద్భుతమైన నిగ్రహంతో బుద్ధిబలంతో ఎదుర్కొని ముందుకెళ్లేవాడే జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతాడని చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఒక ప్రవచనంలో తెలిపారు. అంతేకాకుండా అబ్రహం లింకన్ కు సంబంధించిన వివిధ అంశాలు కూడా ప్రస్తావించారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 09, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:30 PM IST
కష్టాలు, అవమానాలు ఎదురైతే కుంగిపోకండి.. ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలంటే చాగంటి చెప్పిన సూత్రం ఇదే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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