/దోమల నివారణకు 5 సులువైన చిట్కాలు.. వర్షాకాలంలో డెంగ్యూ, మలేరియాకు దూరంగా ఉండండిలా!

5 simple home remedies to keep mosquitoes away: ఇంట్లో దోమలు పెరిగితే డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా వంటి వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. దోమల సంఖ్య పెరిగితే పరిస్థితి మరింత తీవ్రమవుతుంది. ముఖ్యంగా తడిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో దోమల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. నీరు నిల్వ ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. డబ్ల్యూహెచ్ఓ (WHO) వంటి ఆరోగ్య సంస్థల సూచనల ప్రకారం, కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతుల ద్వారా ఇంట్లోని దోమలను సులభంగా బయటకు పంపవచ్చు.
వేపను ఉపయోగించండి..
వేపను మనం కేవలం ఆహారంగానే కాకుండా, జుట్టుకు కూడా ఉపయోగిస్తాము. ఇది ఒక సహజమైన ఇన్సెక్టిసైడ్గా కూడా పనిచేస్తుంది. వేప కాల్చినప్పుడు వచ్చే ఘాటు వాసన వల్ల దోమలు ఇంటి నుండి పారిపోతాయి. దోమలు కుట్టకుండా ఉండాలంటే కొన్ని చుక్కల నీమ్ ఆయిల్ను కొబ్బరి నూనెతో కలిపి కాళ్లు, చేతులకు రాసుకోవాలి. దీనివల్ల దోమలు దగ్గరకు రావు. అంతేకాకుండా, వేపాకులను బాగా ఎండబెట్టి ఇంటి బయట కాల్చడం వల్ల అది ఒక మస్కిటో రెపెల్లెంట్గా పనిచేస్తుంది. అమెరికన్ మస్కిటో కంట్రోల్ అసోసియేషన్ ప్రకారం కూడా నీమాయిల్ ఉత్పత్తులు దోమలను నివారించడంలో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.
నిమ్మ, లవంగం...
మన ఇంట్లో లభించే నిమ్మకాయతో కూడా దోమలను తరిమికొట్టవచ్చు. నిమ్మకాయను సగానికి కోసి, అందులో కొన్ని లవంగాలను గుచ్చాలి. ఈ హోమ్ రెమెడీని ఇంటి ఎంట్రన్స్, కిటికీలు, బాల్కనీ వంటి ప్రాంతాల్లో ఉంచితే అది మంచి రెపెల్లెంట్లా పనిచేసి దోమల బెడదను తగ్గిస్తుంది. లవంగాల్లో ఉండే యుగెనల్ గుణాలు సహజ ఇన్సెక్టిసైడ్గా పనిచేసి దోమలను ఇంటికి రాకుండా చేస్తాయి.
మొక్కల ద్వారా రక్షణ...
చాలామంది ఇంట్లో పూల మొక్కలు లేదా ఇతర మొక్కలను పెంచుతుంటారు. కొన్ని రకాల మొక్కలను పెంచడం వల్ల కూడా దోమలు రావు. ముఖ్యంగా తులసి, లావెండర్ వంటి మొక్కలను పెంచుకోవడం వల్ల వాటి వాసనకు దోమలు దరిదాపుల్లోకి రావు.
కర్పూరం...
కర్పూరం కూడా దోమలను పారదోలడానికి ఉపయోగపడే పాత చిట్కా. ఇంట్లో కర్పూరం వెలిగించడం వల్ల దోమలు రాకుండా ఉంటాయి. అయితే కర్పూరాన్ని పిల్లలకు దూరంగా ఉంచాలి. బెడ్రూమ్లో ఒక గిన్నెలో నీరు పోసి, అందులో కర్పూర బిళ్ళలను వేయడం ద్వారా కూడా దోమలను నివారించవచ్చు.
యూకలిప్టస్ ఆయిల్...
సిడిసి (CDC) నివేదికల ప్రకారం, లెమన్ యూకలిప్టస్ ఆయిల్ మస్కిటో రెపెల్లెంట్గా పనిచేస్తుంది. దీనిని డిఫ్యూజర్లో వాడటం లేదా వేరే ద్రవంతో కలిపి వాడటం వల్ల దోమలు రావు. అయితే, ఈ ఆయిల్ను నేరుగా చర్మంపై అప్లై చేయకూడదు. ఏదైనా నూనెతో కలిపి అప్లై చేయడం మంచిది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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