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దోమల నివారణకు 5 సులువైన చిట్కాలు.. వర్షాకాలంలో డెంగ్యూ, మలేరియాకు దూరంగా ఉండండిలా!

వర్షాకాలం రాకతో పాటు అనేక రకాల వ్యాధుల ముప్పు కూడా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో దోమల బెడద ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, దోమల నుండి రక్షణ పొందడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ఇంట్లో దోమలను తరిమికొట్టడానికి కొన్ని చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా దోమల బెడదను సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 19, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:38 AM IST
దోమల నివారణకు 5 సులువైన చిట్కాలు.. వర్షాకాలంలో డెంగ్యూ, మలేరియాకు దూరంగా ఉండండిలా!
Image Credit: 5 simple home remedies to keep mosquitoes away

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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