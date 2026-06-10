Increase Hemoglobin Naturally: హిమోగ్లోబిన్ ఎర్ర రక్త కణాలలో కనిపించే ప్రోటీన్. శరీరం మొత్తానికి ఆక్సిజన్ తీసుకువెళ్లడం రక్త కణాల పని. తక్కువ హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిల వల్ల శరీరం యొక్క పనితీరుపై ప్రభావం పడుతుంది. హిమో గ్లోబిన్ తగ్గితే రక్తహీనతతో పాటు కాలేయం, మూత్రపిండాల పనితీరుపై ప్రభావం పడుతుంది. హిమోగ్లోబిన్ లోపం కారణంగా అలసట, బలహీనత, కామెర్లు, తరచుగా తలనొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను పెంచడానికి ఇనుము అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను సహజంగా పెంచేందుకు కొన్ని ఆహారాలు సహాయపడతాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బీట్రూట్లో ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాపర్, ఫాస్పరస్ మరియు విటమిన్లు B1, B2, B6, B12 మరియు C పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవి హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ని పెంచడానికి ,ఎర్ర రక్త కణాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి దోహదపడతాయి. కూరగాయలు, సలాడ్ లేదా జ్యూస్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు.
హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను పెంచే ఆహారాలు..
1. బీట్రూట్
బీట్రూట్లో ఇనుము, ఫోలేట్, విటమిన్ సి వంటి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి సహాయపడటంతో పాటు హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. తరచుగా బీట్రూట్ను ఆహారంలో చేర్చుకుంటే రక్తహీనత ప్రమాదం తగ్గి శరీరానికి మంచి శక్తి లభిస్తుంది. అందుకే హిమోగ్లోబిన్ పెంచే ఆహారాల్లో బీట్రూట్కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
2. దానిమ్మ
దానిమ్మ.. ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్, కాల్షియం, ఇనుము వంటి వాటికి మూలం. హిమోగ్లోబిన్ పెరగడమే కాకుండా ఇందులో ఉండే పోషకాలు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి. ఐరన్,హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను పెంచడానికి ప్రతిరోజూ దానిమ్మ రసం త్రాగాలి.
3. మునగ ఆకులు
మునగ ఆకులలో జింక్, ఐరన్, కాపర్, మెగ్నీషియం మరియు విటమిన్ ఎ, బి మరియు సి వంటి ఖనిజాలు ఉన్నాయి. ఈ మూలకాలన్నీ ఐరన్, హిమోగ్లోబిన్ , ఎర్ర రక్త కణాలకు అవసరం. ఈ ఆకులను బెల్లం కలిపి తీసుకుంటే మరిన్ని లాభాలు పొందవచ్చు. వైద్యుల సలహాతో దాని రసం త్రాగవచ్చు లేదా ఆకులను కూరగా చేసుకుని తీసుకోవచ్చు.
4. బచ్చలికూర
బచ్చలికూర, సెలెరీ వంటి ఆకుపచ్చ కూరగాయల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. పచ్చి ఆకుల్లో ఉండే విటమిన్ బి12, ఫోలిక్ యాసిడ్, ఇతర పోషకాలు హిమోగ్లోబిన్ను పెంచడానికి పని చేస్తాయి.
5. బ్రోకలి
క్యాబేజీ కుటుంబానికి చెందిన బ్రోకలి.. మెగ్నీషియం, విటమిన్ ఎ మరియు సి వంటి ఇతర ముఖ్యమైన పోషకాలను కలిగి ఉంటుంది. ఐరన్, హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ పెరగాలంటే ఉడికించి తినవచ్చు. సలాడ్ రూపంలో లేదా కూరగాయల రూపంలో తీసుకోవచ్చు.
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