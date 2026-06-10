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Increase Hemoglobin Naturally: బీట్‌రూట్ నుండి దానిమ్మ వరకు సహజంగా హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్‌ను పెంచే ఆహారాలు ఇవే!

Hemoglobin: శరీరం ఆరోగ్యంగా పనిచేయాలంటే హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు సరైన మోతాదులో ఉండటం చాలా ముఖ్యం. హిమోగ్లోబిన్ తగ్గితే అలసట, బలహీనత, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు, పిల్లల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అయితే కొన్ని పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలను రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను సహజంగానే పెంచుకోవచ్చు. అలాంటి ఆహారాలు ఏవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 10, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:24 PM IST
Increase Hemoglobin Naturally: బీట్‌రూట్ నుండి దానిమ్మ వరకు సహజంగా హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్‌ను పెంచే ఆహారాలు ఇవే!
Image Credit: How To Increase Hemoglobin Naturally Know Full Details Here (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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