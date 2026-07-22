/వర్షాకాలం బియ్యం, గోధుమపిండి, మసాలాలు పాడవకుండా ఉండాలంటే.. ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటించండి!

Monsoon Kitchens Tips: మన వంటగదిలో పప్పులు, ఉప్పు, పిండి వంటి పదార్థాలను నిల్వ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అయితే తరచూ పిండి, బియ్యం, పసుపు లేదా కారాలలో పురుగులు కనిపిస్తుంటాయి, దీనివల్ల అవి తినడానికి అసహ్యంగా అనిపిస్తాయి. కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా పప్పులు, ఉప్పు, పిండిలో పురుగులు రాకుండా చూడవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ వర్షాకాలంలో తడి వాతావరణం వల్ల పురుగులు త్వరగా చేరిపోతాయి, కాబట్టి ఈ సీజన్లో వీటిని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం.
వర్షాకాలంలో మీరు దాచే బియ్యం, పప్పు, చక్కెర, మసాలా పదార్థాల కోసం తప్పనిసరిగా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లను మాత్రమే వాడండి. గాలి చొరబడే డబ్బాల్లో నిల్వ చేయడం వల్ల పురుగులు వచ్చే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే పప్పులు, ఉప్పులు నిల్వ చేసే ప్యాంట్రీ ఎప్పుడూ పొడిగా ఉండాలి. గోడల వద్ద తడి లేకుండా ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ వాడుతూ, గాలి ధారాళంగా వచ్చేలా జాగ్రత్త పడాలి. ఫుడ్ కంటైనర్లు ఉంచే ప్రాంతంలో తడి లేకుండా చూసుకోవడం మంచిది.
కొద్ది మొత్తమే కొనండి...
వర్షాకాలంలో మీరు సూపర్ మార్కెట్ నుండి ఆహార పదార్థాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కొద్ది మొత్తంలోనే కొనండి, ఎక్కువ స్టాక్ ఇంట్లో పెట్టుకోకండి. చిన్న చిన్న మొత్తాల్లో కొనడం అలవాటు చేసుకుంటే, ఒకవేళ తడి వల్ల ఏదైనా పాడైతే నష్టం తక్కువగా ఉంటుంది.
పిండి ఇలా నిల్వ చేయండి...
మీరు పిండిని తరచుగా వాడకపోతే లేదా మీరు నివసించే ప్రాంతంలో తేమ ఎక్కువగా ఉంటే, పిండి తాజాగా ఉండటానికి దానిని ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయండి. దీనివల్ల పురుగులు రాకుండా ఉంటాయి.
స్పూన్లు ఇలా వాడండి...
వర్షాకాలంలో తడిగా ఉన్న స్పూన్లను వాడకూడదు. పప్పులు, ఉప్పు, కారం, పచ్చళ్లలో స్పూన్లు వాడేటప్పుడు అవి పూర్తిగా పొడిగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి, లేకపోతే అది ప్రమాదకరం.
పప్పులు, మసాలాల నిల్వ...
పప్పులు లేదా బియ్యం నిల్వ చేసే డబ్బాల్లో బిర్యానీ ఆకు లేదా ఎండబెట్టిన వేపాకు వేయండి.. దీనివల్ల మీ ప్యాంట్రీ తాజాగా ఉంటుంది. పురుగులు చేరవు. అంతేకాకుండా, మసాలా డబ్బాలను స్టవ్ కి దూరంగా ఉంచండి. వేడి లేదా మైక్రోవేవ్ ప్రభావం ఉండే ప్రాంతంలో ఉంచితే వాటి ఫ్లేవర్ తగ్గిపోతుంది.
ప్యాంట్రీ చెక్ చేయండి...
వర్షాకాలంలో మీ ప్యాంట్రీని ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే, నిల్వ చేసిన వస్తువులను ఎప్పటికప్పుడు తీసి శుభ్రం చేసి మళ్లీ పెట్టడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ప్రతి రెండు వారాలకు ఒకసారి ఇలా చేయడం వల్ల పురుగులు చేరకుండా ఉంటాయి.
పుదీనా, కొత్తిమీర నిల్వ...
పుదీనా, కొత్తిమీర పాతవవుతున్నప్పుడు తేమను విడుదల చేస్తాయి. ఇవి ఇతర ఆహార పదార్థాల పక్కన కాకుండా, ప్రత్యేకంగా సెల్ఫ్లో నిల్వ చేయడం మంచిది.
అదేవిధంగా, పప్పులు లేదా ఉప్పు నింపేటప్పుడు కంటైనర్ను పూర్తిగా నిండా నింపకండి. డబ్బాను సరిగ్గా సీల్ చేయడానికి వీలుగా కొంచెం ఖాళీ వదులుతూ నింపండి. డబ్బాలు సరిగ్గా సీల్ చేయకపోతే తేమ లోపలికి వెళ్లి, మళ్లీ పురుగులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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