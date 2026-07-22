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వర్షాకాలం బియ్యం, గోధుమపిండి, మసాలాలు పాడవకుండా ఉండాలంటే.. ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటించండి!

వర్షాకాలం రాగానే ఇంట్లో దోమలు పెరగడమే కాకుండా, ఈగలు, పప్పులు, ఉప్పు వంటి పదార్థాల్లో పురుగులు కనిపించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తరచుగా ఉండే తడి వాతావరణం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. కాబట్టి వర్షాకాలంలో మీ వంటగదిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. తేమ తగలకుండా, పప్పుల్లో పురుగులు రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 22, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:57 PM IST
వర్షాకాలం బియ్యం, గోధుమపిండి, మసాలాలు పాడవకుండా ఉండాలంటే.. ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటించండి!
Image Credit: Monsoon Kitchens Tips

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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