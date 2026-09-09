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చేతులు..  మోకాళ్లు నల్లగా మారాయా? మీ వంటింట్లోని ఈ 3 వస్తువులతో నలుపు మాయం!

సాధారణంగా చాలామందిలో మోచేతులు, మోకాళ్లు నల్లగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా భారతీయులు ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటూనే ఉంటారు. శరీరం, చేతులు, కాళ్లు తెల్లగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ మోచేతులు, మోకాళ్ల ప్రాంతం మాత్రం నల్లగా కనిపిస్తుంటాయి. అయితే ఇంట్లో ఉండే కొన్ని చిట్కాలతో దీనిని సులభంగా వదిలించుకోవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 09, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:58 PM IST
చేతులు..  మోకాళ్లు నల్లగా మారాయా? మీ వంటింట్లోని ఈ 3 వస్తువులతో నలుపు మాయం!
Image Credit: Dark Elbows And Knees Remedies:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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చేతులు..  మోకాళ్లు నల్లగా మారాయా? మీ వంటింట్లోని ఈ 3 వస్తువులతో నలుపు మాయం!
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