Homemade Hibiscus Shampoo: హెయిర్ ఫాల్ సమస్య అన్ని వయసుల వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య. ప్రధానంగా కాలుష్యం, సూర్యరశ్మి, సరైన డైట్ పాటించకపోవడం కూడా దీనికి కారణాలు కావచ్చు. మీ డైలీ హెయిర్ కేర్ రొటీన్లో వాడే కొన్ని రకాల షాంపూల వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, మందార పూలతో ఇంట్లోనే సులభంగా షాంపూ తయారు చేసుకోవచ్చు. మన పూర్వీకుల కాలం నుండి వాడుతున్న ఈ మందార షాంపూ మీ జుట్టు ఒత్తుగా, బలంగా పెరగడానికి, ఆరోగ్యంగా మారడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
మందార పువ్వులు జుట్టు బలంగా పెరగడానికి సహాయపడతాయి. మన పూర్వీకులు మొదటి నుండి ఈ మందారను జుట్టు కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందులో పువ్వులే కాకుండా, ఆకులు కూడా జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో సహజ గుణాలు ఉండటం వల్ల వివిధ రకాల హెర్బల్ షాంపూల్లో కూడా మందారను ఉపయోగిస్తారు. ఇది జుట్టును శుభ్రం చేయడమే కాకుండా, జుట్టును మృదువుగా, ఆరోగ్యంగా మెరిసేలా చేస్తుంది. ఇక మందార షాంపూను ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం.
మందార షాంపూ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు..
5 తాజా మందార పూలు, 5 మందార ఆకులు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల కలబంద (Aloe Vera) జెల్, కొద్దిగా ఉల్లిపాయ తొక్కలు, ఒక చిన్న బీట్రూట్, 3 కప్పుల నీళ్లు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల రీటా పౌడర్.
మందార షాంపూ తయారు చేసే విధానం..
ముందుగా ఒక గిన్నెలో మందార పూలు, ఆకులు, అలోవెరా జెల్, బీట్రూట్, ఉల్లిపాయ తొక్కలను వేసి నీళ్లు పోయాలి. స్టవ్ మీద పెట్టి ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా మరిగించాలి. ఇవన్నీ మెత్తబడే వరకు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి. తర్వాత రీటా పౌడర్ వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు సహజమైన షాంపూ సిద్ధమైంది. దీనిని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక కంటైనర్లో నింపి భద్రపరుచుకోవచ్చు. ఈ హోం మేడ్ హెర్బల్ షాంపూను వారానికి రెండుసార్లు ఉపయోగించి తలస్నానం చేయవచ్చు.
ఈ హెర్బల్ షాంపూలో వాడిన మందార మన పూర్వీకుల కాలం నుండి హెయిర్ కేర్ కోసం వాడారు. ఇది జుట్టును మృదువుగా మారుస్తుంది. కలబంద మాయిశ్చరైజర్లా పనిచేసి జుట్టు పొడిబారకుండా చూస్తుంది. డాండ్రఫ్ తగ్గించి జుట్టు మెరిసేలా చేస్తుంది. ఇందులో వాడిన రీటా కూడా పాతకాలం నుండి వాడుతున్నదే, ఇది అదనపు నూనెను, మృత కణాలను తొలగిస్తుంది. అలాగే ఉల్లిపాయ తొక్కలలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడతాయి. బీట్రూట్ను మీరు ఆప్షనల్గా వాడుకోవచ్చు. వీటన్నింటినీ కలిపి ఇంట్లోనే సహజమైన షాంపూ తయారు చేసుకుంటే, మీ జుట్టు పట్టుకుచ్చులలా ఆరోగ్యంగా, ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook