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ఒత్తుగా, పట్టులాంటి జుట్టు కోసం మందార పూల షాంపూ.. సింపుల్ స్టెప్స్‌లో ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోండి!

ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది హెయిర్ ఫాల్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. దీనికి హార్మోన్ల అసమతుల్యత మాత్రమే కాకుండా, కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా కారణం కావచ్చు. కెమికల్స్ ఉన్న రసాయన ఉత్పత్తుల కంటే, ఇంట్లోనే మందార పూలతో సహజమైన షాంపూను తయారు చేసుకోవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 28, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:03 AM IST
ఒత్తుగా, పట్టులాంటి జుట్టు కోసం మందార పూల షాంపూ.. సింపుల్ స్టెప్స్‌లో ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోండి!
Image Credit: Homemade Hibiscus Shampoo:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఒత్తుగా, పట్టులాంటి జుట్టు కోసం మందార పూల షాంపూ.. సింపుల్ స్టెప్స్‌లో ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోండి!
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