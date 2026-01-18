Back Pain: బ్యాక్ పెయిన్ బాధిస్తోందా.. ప్రధాన కారణాలు ఏంటో తెలుసా..?

How To Reduce Back Pain: ప్రస్తుతం కాలంలో చాలా మంది నడుము నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. రోజురోజుకు మారుతున్న లైఫ్స్టైల్, వర్క్ స్ట్రెస్, సరైన పొజిషన్లో కూర్చొకపోవడం, శారీరక శ్రమ లోపం వంటి వాటి వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది. అయితే, ఇది సాధారణ సమస్యని ఒదిలేస్తే దీర్ఘకాలికంగా మిమ్మల్ని బాధించొచ్చు. దీనివల్ల శరీరంపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడుతుంది. కానీ, చాలా మందికి ఈ సమస్య రావడానికి ప్రధాన కారణాలు పెద్దగా తెలియదు. దాని గురించి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
నడుం నొప్పి రావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటంటే..?
1. తప్పుడు సిట్టింగ్ పొజిషన్
పని చేసే సమయంలో కుర్చీలో నిటారుగా కూర్చోకుండా వంగి కూర్చోవడం, ఎక్కువసేపు మొబైల్ లేదా ల్యాప్టాప్ వాడటం వల్ల బ్యాక్ పెయిన్ రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి, కుర్చీలో కూర్చొనేటప్పుడు తగిన సపోర్ట్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే పడుకునే విధానాన్ని బట్టి కూడా బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
2. శారీరక శ్రమ లోపం
ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది శారీరక శ్రమకు దూరం అవుతుంది. రోజువారీ వ్యాయామం లేకపోవడం, ఎక్కువసేపు కూర్చొని ఉండే పనులు చేయడం వల్ల వెన్నెముక చుట్టూ ఉండే కండరాలు బలహీనపడి నొప్పికి దారితీస్తుంది.
3. భారీగా బరువులు మోయడం
ఒకేసారి ఎక్కువ బరువులు ఎత్తడం వల్ల వెన్నెముకపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడుతుంది. దీని వల్ల బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
4. అధిక బరువు
శ్రమ తగ్గడం వల్ల శరీర బరువు పెరగడం సహజమే. దీనివల్ల వెన్నెముకపై అదనపు ఒత్తిడి పడుతుంది. ఆ కారణంగా కూడా నడుం నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
నడుం నొప్పి తగ్గేందుకు చిట్కాలు..
1. కరెక్ట్ సిట్టింగ్ పొజిషన్లో కూర్చొండి
కుర్చీలో కూర్చునేప్పుడు స్తంభంలా నిటారుగా కూర్చునే అలవాటు చేసుకోవాలి. ల్యాప్టాప్ వాడేటప్పుడు ఐలెవెల్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే పడుకునే సమయంలో సరైన దిండు వల్ల వెన్నెముకకు మద్దతు లభిస్తుంది.
2. డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి
ప్రతీరోజు నడక, జాగింగ్, యోగా, స్విమ్మింగ్, బ్యాక్ స్ట్రెంచింగ్ ఎక్సర్సైజులు చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇవి చేయడం వల్ల వెన్నెముక చుట్టూ కండరాలు బలంగా తయారవుతాయి.
3. బరువు నియంత్రణ
అధిక బరువు వెన్నెముకకు భారంగా మారుతుంది. కాబట్టి, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, వ్యాయామంతో బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
4. బరువులు మోసేటప్పుడు జాగ్రత్త
ఎప్పుడైనా బరువు ఎత్తేటప్పుడు మోకాళ్లను వంచి మాత్రమే ఎత్తాలి. ఇలా ఎత్తడం వల్ల వెన్నెముకపై ప్రభావం తగ్గుతుంది.
5. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి
ప్రతీరోజు శరీరానికి అవసరమైన విశ్రాంతి అవసరం. మానసిక ఒత్తిడి కూడా బ్యాక్ పెయిన్కు కారణమవుతుంది. అందుకే ధ్యానం, ప్రాణాయామం వంటి వాటిని దినచర్యలో భాగం చేసుకోవాలి.
