/మీ వంటగదిలోని ఈ 3 వస్తువులతో.. ముఖంపై అవాంఛిత రోమాలకు శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టండి!

DIY Facial Hair Removal: చాలామంది మహిళలు ముఖం మృదువుగా, కాంతివంతంగా కనిపించాలని ఫేషియల్ హెయిర్ను తరచూ తొలగించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇందుకోసం థ్రెడ్డింగ్, వాక్సింగ్ వంటి పద్ధతులను వాడుతుంటారు.. దీనివల్ల సెలూన్లకు వెళ్లి ఖర్చు చేయడమే కాకుండా కొందరిలో చర్మ సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి. కానీ, మన పూర్వీకులు వాడే ఒక చక్కని ఇంటి చిట్కాతో ఈ సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు. మన భారతీయ సంప్రదాయ సౌందర్య సాధనాల్లో శనగపిండికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. శనగపిండితో పాటు గోధుమపిండి , చక్కెరను కలిపి వాడటం వల్ల ఫేషియల్ హెయిర్ సమస్య క్రమంగా తగ్గుతుంది.
దీనివల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు.. కేవలం వెంట్రుకలను తొలగించడమే కాకుండా ముఖానికి కొత్త కళను, కాంతిని కూడా అందిస్తుంది. సెలూన్కు వెళ్లే బదులు 10 రోజులకు ఒకసారి ఇంట్లోనే ఇలా చేయడం వల్ల ముఖం మృదువుగా మారుతుంది. ఇది ఒక మంచి ఎక్స్ఫోలియేటర్గా కూడా పనిచేస్తుంది.
ఇంట్లో ఉండే ఈ మూడు వస్తువులు థ్రెడ్డింగ్, వాక్సింగ్కు అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయం. ఇవి సహజమైనవి కాబట్టి ముఖానికి మంచి కాంతిని ఇస్తూ వెంట్రుకలను తొలగిస్తాయి. భారతీయ సంప్రదాయాల్లో వాడే ఈ పద్ధతి వెంట్రుకల మూలాల నుండి వాటిని తొలగించడమే కాకుండా, అవి మళ్ళీ పెరగకుండా ఆలస్యం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా చర్మంపై ఉన్న మృతకణాలను (dead skin cells) తొలగించి ముఖాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తుంది.
ఫేషియల్ హెయిర్ మాస్క్ తయారీ విధానం..
ఒక స్పూన్ గోధుమపిండి, ఒక స్పూన్ శనగపిండి, అర చెంచా చక్కెర తీసుకోవాలి. ముందుగా గోధుమపిండిని, శనగపిండిని పెనంపై దోరగా వేయించాలి). పిండి మాడిపోకుండా జాగ్రత్త వహించి, గోల్డెన్ రంగు వచ్చాక చల్లారనివ్వాలి. తర్వాత ఒక గిన్నెలో గోరువెచ్చని నీరు పోసి అందులో చక్కెరను కరిగించి, వేయించిన పిండిని కలిపి మెత్తని పేస్టులా తయారు చేసుకోవాలి.
ఫేషియల్ మాస్క్ వేసుకునే విధానం..
ఈ మాస్క్ వేసుకునే ముందు ముఖంపై ఉన్న మేకప్ లేదా మాయిశ్చరైజర్ను పూర్తిగా తొలగించాలి. శుభ్రమైన ముఖంపై ఈ మాస్క్ను అప్లై చేసి పూర్తిగా ఆరనివ్వాలి. అది ఆరిన తర్వాత, మృదువుగా సర్క్యులర్ మోషన్లో రుద్దాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వెంట్రుకలు బలహీనపడి ఊడిపోతాయి. క్రమం తప్పకుండా వాడటం వల్ల వెంట్రుకల పెరుగుదల తగ్గుతుంది.
సెలూన్ వెళ్లకుండా ప్రత్యామ్నాయం కోరుకునే వారు ఈ పేస్ట్ను ఉపయోగించవచ్చు. ఇది తక్షణమే ఫలితాలను ఇవ్వకపోయినా, సహజంగా వెంట్రుకల పెరుగుదలను ఆలస్యం చేస్తుంది. మంచి ఫలితాల కోసం ప్రతి 10 రోజులకు ఒకసారి ఈ మాస్క్ను వాడాలి. అప్పుడు రాను రాను వెంట్రుకలు తగ్గుతాయని మీరు గమనిస్తారు.
అయితే, ఇది తక్షణ ఫలితాల కోసం వాడే ప్రత్యామ్నాయం కాదు. సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారు ముందుగా ప్యాచ్ టెస్ట్ తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి. ముఖంపై ఏదైనా దురద అనిపిస్తే దీనిని వాడకండి. మన భారతీయ సంప్రదాయంలో చిన్న పిల్లలకు కూడా శనగపిండిని వాడుతుంటారు, కాబట్టి ఇది వెంట్రుకల తొలగింపుకు చాలా సురక్షితమైన, మంచి రెమెడీ.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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