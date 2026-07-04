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మీ వంటగదిలోని ఈ 3 వస్తువులతో.. ముఖంపై అవాంఛిత రోమాలకు శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టండి!

ముఖంపై అనవసరమైన వెంట్రుకల సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి మనం రకరకాల ఉత్పత్తులను వాడుతుంటాం.. దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇంట్లో ఉండే కేవలం మూడు వస్తువులతోనే ఈ ఫేషియల్ హెయిర్ సమస్యను సహజంగా, శాశ్వతంగా ఎలా తొలగించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 04, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:29 AM IST
మీ వంటగదిలోని ఈ 3 వస్తువులతో.. ముఖంపై అవాంఛిత రోమాలకు శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టండి!
Image Credit: DIY Facial Hair RemovalSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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మీ వంటగదిలోని ఈ 3 వస్తువులతో.. ముఖంపై అవాంఛిత రోమాలకు శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టండి!
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