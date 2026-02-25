How TO Stop Water Coming Out From Pressure Cooker: ఉదయం సమయంలో మనం బిజీబిజీగా వంట చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఒక వైపు పిల్లలకు టిఫిన్ బాక్స్ కట్టి స్కూలుకు పంపించాలి. మనం కూడా ఆఫీస్కు కూడా ఫుడ్ తీసుకువెళ్లే హడావుడి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఎక్కువ శాతం మంది ప్రెజర్ కుక్కర్ అయితే త్వరగా వంట చేయవచ్చని ఎక్కువ శాతం మంది దీన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. అయితే కుక్కర్లో బియ్యం, పప్పులు ఉడికించినప్పుడు అందులో నుంచి నీరు బయటకు రావడం సాధారణంగా చూస్తూనే ఉన్నాం. ఒక్కోసారి అనుకున్న సమయానికి ఫుడ్ తయారు కాక.. పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతుంది. కుక్కర్ నుంచి నీరంతా పొంగిపోయి బర్నర్ కూడా పాడవుతుంది. కాబట్టి ఇది పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మీరు బియ్యం, పప్పులు కుక్కర్లో ఉడికించినప్పుడు నీరు బయటకు రాకుండా ఉండటానికి చాలా చిట్కాలు ఉన్నాయి. అందులో ఈ చిన్న చిట్కా ట్రై చేస్తే కుక్కర్ పొంగకుండా ఉంటుంది.
1. కుక్కర్లో బియ్యం, పప్పు ఉడికించినప్పుడు నీరు మూడు వంతులు ఉండేలా చూసుకోండి. కుక్కర్లో బియ్యం లేదా పప్పు ఉంటే దానికి మీరు సడిపడా రెండింతల నీళ్లు కుక్కర్ మూడింతలు మాత్రమే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
2. కుక్కర్లో కనీసం సగం వరకు మాత్రమే ఫుడ్, నీరు కలిసి ఉంటే మరింత మంచిది. అప్పుడు కుక్కర్ లో నుంచి నీరు బయటకు రాకుండా ఉంటుంది.
3. అంతేకాదు కుక్కర్లో నుంచి నీళ్లు బయటకు రాకుండా ఉండాలంటే పప్పు ఉడికించినప్పుడు అందులో కాస్త నూనె పసుపు వేస్తే బయటకు పొంగకుండా ఉంటుంది.
4. దీంతో పాటు కుక్కర్ విజిల్ ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకొని ఉండాలి. రబ్బర్ కూడా సాగిపోతుంది. దాన్ని గుర్తించండి. గ్యాస్కెట్ కడిగిన తర్వాత కాసేపు డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టండి.
5. కుక్కర్ సరిపోయే ఆహారం మాత్రమే ఉడికించడం అలవాటు చేసుకోండి. ఎక్కువ మోతాదులో మీరు ఫుడ్ వేసేసి.. అది పొంగి పోతుందని కంగారు పడకండి. ఎక్కువ మోతాదులో వండినప్పుడు పెద్ద కుక్కర్ ఎంచుకోవడం మంచిది.
5. అయితే కుక్కర్ లో ఏదైనా పదార్థాలు వండేటప్పుడు అవి ఓ 20 నిమిషాలు నానబెట్టిన తర్వాత వండితే ఆ నురగ నియంత్రణలో ఉంటుంది. దీంతో నీరు బయటకు పొంగకుండా ఉంటుంది.
6. కుక్కర్లో ఆహారం వండేటప్పుడు మీరు మంట పరిమాణం కూడా కచ్చితంగా చూసుకోవాలి. పెద్ద మంట పెట్టేసి త్వరగా విజిల్ వస్తుందని ఎదురు చూడకండి. మీడియం లేదా లో ఫ్లేమ్ లో మాత్రమే వండడానికి ప్రయత్నించండి.
7. కుక్కర్ విజిల్ ..గ్యాస్కేట్.. మాత్రమే కాదు ఆ సేఫ్టీ వాల్వు కూడా ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయండి. ప్రెజర్ కుక్కర్ సేఫ్టీ వాల్వ్ రంద్రం పడే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని చెక్ చేస్తూ ఉండాలి.
8. ఇటీవల కాలంలో ఓ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రెజర్ కుక్కర్ లో ఉన్న పప్పు, బియ్యం నీరు బయటకు పొంగకుండా ఉండాలంటే ఈ చిట్కా చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు దాన్ని షేర్ చేస్తున్నారు.
ప్రెజర్ కుక్కర్లో బియ్యం లేదా పప్పులు ఉడికించేటప్పుడు చివరగా అందులో చిన్న కటోరీ లేకపోతే చెంచా వేసి ఉడికిస్తున్నారు. తద్వారా నీరు పొంగి బయటకి రాకుండా ఉంటుందని ఆ ఐడియా. అంటే సాధారణంగా గిన్నెలో స్టౌ పై ఉడికించినప్పుడు అందులో గరాటు పెట్టి మన పెద్దలు వంట చేయడం మనం చేస్తూనే ఉంటాం. తద్వారా నీరు పొంగకుండా ఉంటుంది. పాలు పొంగకుండా కూడా ఇలా పైన గిరిటె పెట్టి ఉడికిస్తారు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
