English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Cooking Tips: కుక్కర్‌లో బియ్యం.. పప్పు ఉడికిస్తే నీరు బయటకు వచ్చేస్తోందా? ఇలా చేయండి, వీడియో..!

Cooking Tips: కుక్కర్‌లో బియ్యం.. పప్పు ఉడికిస్తే నీరు బయటకు వచ్చేస్తోందా? ఇలా చేయండి, వీడియో..!

How TO Stop Water Coming Out From Pressure Cooker: కుక్కర్‌లో పప్పు, బియ్యం ఉడికించినప్పుడు నీళ్లు రావడం సహజం . ఈ నేపథ్యంలో ఆ కుక్కర్‌ నీరు అంత పొంగిపోయి స్టవ్ లో కూడా నీళ్లు పడతాయి. దీంతో స్టవ్ బర్నర్ పాడవడమే కాదు.. కుక్కర్‌ నీరంతా ఇంకిపోయి ఆ ఫుడ్ కూడా మాడిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇది పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతుంది. అయితే కుక్కర్ నుంచి నీరు బయటకు రావద్దు అంటే ఈ చిన్న చిట్కా ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 25, 2026, 01:20 PM IST

Trending Photos

Vivo V70 Fe: 7,000mAh బ్లూవోల్ట్ బ్యాటరీతో Vivo V70 Fe ఫోన్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలే ఇవే!
5
Vivo V70 Fe
Vivo V70 Fe: 7,000mAh బ్లూవోల్ట్ బ్యాటరీతో Vivo V70 Fe ఫోన్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలే ఇవే!
8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్త..కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల్లో 20%–30% పెరుగుదల?
4
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్త..కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల్లో 20%–30% పెరుగుదల?
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. తులం ధర ఎంత ఉందంటే..?
5
Gold Rate Today
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. తులం ధర ఎంత ఉందంటే..?
Ramadan Haleem: సాఫ్ట్ వేర్ ప్యాకేజీలు వెస్ట్ మావా.!. రంజాన్ వేళ హలీం తయారు చేసే మాస్టర్ల నెలజీతం ఏంతో తెలుసా..?
6
Ramadan 2026
Ramadan Haleem: సాఫ్ట్ వేర్ ప్యాకేజీలు వెస్ట్ మావా.!. రంజాన్ వేళ హలీం తయారు చేసే మాస్టర్ల నెలజీతం ఏంతో తెలుసా..?
Cooking Tips: కుక్కర్‌లో బియ్యం.. పప్పు ఉడికిస్తే నీరు బయటకు వచ్చేస్తోందా? ఇలా చేయండి, వీడియో..!

How TO Stop Water Coming Out From Pressure Cooker: ఉదయం సమయంలో మనం బిజీబిజీగా వంట చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఒక వైపు  పిల్లలకు టిఫిన్ బాక్స్ కట్టి స్కూలుకు పంపించాలి. మనం కూడా ఆఫీస్‌కు కూడా ఫుడ్ తీసుకువెళ్లే హడావుడి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఎక్కువ శాతం మంది ప్రెజర్ కుక్కర్ అయితే త్వరగా వంట చేయవచ్చని ఎక్కువ శాతం మంది దీన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. అయితే కుక్కర్‌లో బియ్యం, పప్పులు ఉడికించినప్పుడు అందులో నుంచి నీరు బయటకు రావడం సాధారణంగా చూస్తూనే ఉన్నాం. ఒక్కోసారి అనుకున్న సమయానికి ఫుడ్ తయారు కాక.. పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతుంది. కుక్కర్‌ నుంచి నీరంతా పొంగిపోయి బర్నర్ కూడా పాడవుతుంది. కాబట్టి ఇది పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మీరు బియ్యం, పప్పులు కుక్కర్‌లో ఉడికించినప్పుడు నీరు బయటకు రాకుండా ఉండటానికి చాలా చిట్కాలు ఉన్నాయి. అందులో ఈ చిన్న చిట్కా ట్రై చేస్తే కుక్కర్‌ పొంగకుండా ఉంటుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

1. కుక్కర్‌లో బియ్యం, పప్పు ఉడికించినప్పుడు నీరు మూడు వంతులు ఉండేలా చూసుకోండి. కుక్కర్‌లో బియ్యం లేదా పప్పు ఉంటే దానికి మీరు సడిపడా రెండింతల నీళ్లు కుక్కర్ మూడింతలు మాత్రమే ఉండేలా చూసుకోవాలి. 

2. కుక్కర్లో కనీసం సగం వరకు మాత్రమే ఫుడ్‌, నీరు కలిసి ఉంటే మరింత మంచిది. అప్పుడు కుక్కర్ లో నుంచి నీరు బయటకు రాకుండా ఉంటుంది. 

3. అంతేకాదు కుక్కర్లో నుంచి నీళ్లు బయటకు రాకుండా ఉండాలంటే పప్పు ఉడికించినప్పుడు అందులో కాస్త నూనె పసుపు వేస్తే బయటకు పొంగకుండా ఉంటుంది. 

4. దీంతో పాటు కుక్కర్ విజిల్ ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకొని ఉండాలి. రబ్బర్ కూడా సాగిపోతుంది. దాన్ని గుర్తించండి. గ్యాస్కెట్‌ కడిగిన తర్వాత కాసేపు డీప్‌ ఫ్రీజర్‌లో పెట్టండి. 

5. కుక్కర్ సరిపోయే ఆహారం మాత్రమే ఉడికించడం అలవాటు చేసుకోండి. ఎక్కువ మోతాదులో మీరు ఫుడ్ వేసేసి.. అది పొంగి పోతుందని కంగారు పడకండి. ఎక్కువ మోతాదులో వండినప్పుడు పెద్ద కుక్కర్ ఎంచుకోవడం మంచిది. 

5. అయితే కుక్కర్ లో ఏదైనా పదార్థాలు వండేటప్పుడు అవి ఓ 20 నిమిషాలు నానబెట్టిన తర్వాత వండితే ఆ నురగ నియంత్రణలో ఉంటుంది. దీంతో నీరు బయటకు పొంగకుండా ఉంటుంది.

6. కుక్కర్‌లో ఆహారం వండేటప్పుడు మీరు మంట పరిమాణం కూడా కచ్చితంగా చూసుకోవాలి. పెద్ద మంట పెట్టేసి త్వరగా విజిల్ వస్తుందని ఎదురు చూడకండి. మీడియం లేదా లో ఫ్లేమ్ లో మాత్రమే వండడానికి ప్రయత్నించండి. 

7. కుక్కర్ విజిల్ ..గ్యాస్కేట్.. మాత్రమే కాదు ఆ సేఫ్టీ వాల్వు కూడా ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయండి. ప్రెజర్‌ కుక్కర్ సేఫ్టీ వాల్వ్‌ రంద్రం పడే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని చెక్ చేస్తూ ఉండాలి.

8. ఇటీవల కాలంలో ఓ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రెజర్ కుక్కర్ లో ఉన్న పప్పు, బియ్యం నీరు బయటకు పొంగకుండా ఉండాలంటే ఈ చిట్కా చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు దాన్ని షేర్ చేస్తున్నారు. 

 

 

 

Also Read:​ విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్‌.. ఎగ్జామ్ టెన్షన్ తగ్గించడానికి నిపుణులు సూచించిన 7 పవర్‌ఫుల్ టిప్స్..!

 ప్రెజర్ కుక్కర్లో బియ్యం లేదా పప్పులు ఉడికించేటప్పుడు చివరగా అందులో చిన్న కటోరీ లేకపోతే చెంచా వేసి ఉడికిస్తున్నారు. తద్వారా నీరు పొంగి బయటకి రాకుండా ఉంటుందని ఆ ఐడియా. అంటే సాధారణంగా గిన్నెలో స్టౌ పై ఉడికించినప్పుడు అందులో గరాటు పెట్టి  మన పెద్దలు వంట చేయడం మనం చేస్తూనే ఉంటాం. తద్వారా నీరు పొంగకుండా ఉంటుంది. పాలు పొంగకుండా కూడా ఇలా పైన గిరిటె పెట్టి ఉడికిస్తారు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 
 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

cooking tipspressure cooker water overflow solutionhow to stop water coming out from pressure cookerpressure cooker cooking tipsrice cooking tips in cooker

Trending News