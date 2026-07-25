/ఫ్రోజెన్ బటాణీలను నేరుగా కూరల్లో వేస్తున్నారా? ఈ చిన్న తప్పు చేస్తే రుచి పాడవుతుంది!

Frozen Green peas: సాధారణంగా మార్కెట్ నుండి కొనుగోలు చేసిన పచ్చి బఠానీలు త్వరగా పాడైపోతాయి, అందుకే వాటిని మనం ఫ్రోజెన్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఈ బఠానీలను మనం ఏడాది పొడవునా వాడుకోగలం. అయితే, వీటిని ఫ్రీజర్ నుంచి తీసి నేరుగా ఉపయోగించకూడదు. ఫ్రిజ్ నుండి తీసిన తర్వాత వెంటనే వీటిని పెనంపై వేసి కాస్త టాస్ చేయాలి, అప్పుడు అవి మంచి రంగులోకి వస్తాయి. వీటిని కూరల్లో ఉపయోగించవచ్చు. ప్రతిసారీ ఇదే విధానాన్ని పాటించండి, నేరుగా వాడకండి.
చాలామంది ఫ్రోజన్ గ్రీన్ పీస్ను నేరుగా వంటలో వేస్తుంటారు. ఇది చాలా మందికి తెలియదు, కానీ అలా చేయడం మంచిది కాదు. దీనివల్ల టెంపరేచర్ అకస్మాత్తుగా మారి, బఠానీల్లోని తేమ ఎక్కువగా వంటలోకి విడుదలవుతుంది. దీనివల్ల మీ వంటకం రుచి పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, వాటిని బయటకు తీసి రూమ్ టెంపరేచర్కు వచ్చాక మాత్రమే ఉపయోగించండి.
మరో విషయం ఏమిటంటే, కొంతమంది ఫ్రోజన్ గ్రీన్ పీస్ను ఫ్రిజ్లో అలాగే ఉంచుతారు. అయితే వీటి ఎక్స్పైరీ డేట్ను ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. వంటలో వేసే ముందు అవి పాడైపోయాయేమో చూసుకోవాలి. అంతేకాకుండా, ఒక ప్లేట్లో వేసి గమనిస్తే, ఏవైనా గింజలు రంగు మారినట్లు అనిపిస్తే వాటిని పక్కన పడేయడం మంచిది.
బఠానీలను ఫ్రిజ్ నుండి తీసిన తర్వాత, ఒక ఐదు పది నిమిషాల పాటు మామూలు నీటిలో నానబెట్టండి. ఇది రూమ్ టెంపరేచర్లోనే చేయాలి. దీనివల్ల అందులో ఉన్న అదనపు తేమ పోయి, శుభ్రంగా వంటల్లో వాడుకోవచ్చు.
అంతేకాకుండా, గ్రీన్ పీస్ను ఉడకబెట్టుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఒక టీస్పూన్ చక్కెర వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించి, ఆ తర్వాత నీటిని తీసేసి వాడాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బఠానీలు సహజమైన రంగు, తీపి, మంచి టెక్స్చర్తో వస్తాయి. ఫ్రోజన్ గ్రీన్ పీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయని నేరుగా వంటలో వేయకండి. మీ వంటకానికి మంచి రుచి, రంగు రావాలంటే పైన చెప్పిన విధంగా మాత్రమే చేయండి. అలాగే, వీటిని ఎక్కువ సమయం ఉడికించకూడదు, లేదంటే ఇవి త్వరగా మెత్తబడిపోతాయి.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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