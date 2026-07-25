Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /ఫ్రోజెన్ బటాణీలను నేరుగా కూరల్లో వేస్తున్నారా? ఈ చిన్న తప్పు చేస్తే రుచి పాడవుతుంది!

ఫ్రోజెన్ బటాణీలను నేరుగా కూరల్లో వేస్తున్నారా? ఈ చిన్న తప్పు చేస్తే రుచి పాడవుతుంది!

పచ్చి బఠానీలు మన ఇంట్లో ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవి వంటకాల్లో తీపిని అందించడమే కాకుండా అవసరమైన ఖనిజాలను కూడా అందిస్తాయి. మన దగ్గర వీటిని కూరల్లో గానీ, పులావ్‌లో గానీ లేదా పాస్తాలో గానీ వాడుతుంటాము. అయితే, ఈ ఫ్రోజన్ బఠానీలను కూడా సాధారణ పచ్చి బఠానీలలాగే నేరుగా వాడుతున్నారా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 25, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:22 AM IST
ఫ్రోజెన్ బటాణీలను నేరుగా కూరల్లో వేస్తున్నారా? ఈ చిన్న తప్పు చేస్తే రుచి పాడవుతుంది!
Image Credit: Frozen Green peas

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mercury Transit: పుష్య నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఆగస్టు 8 నుంచి ఈ 4 రాశులకు తిరుగులేని అదృష్టం..
Astrology33 min ago
2
CJP Protest1 hr ago
3
Jantar Mantar2 hrs ago
4
Jio Unlimited 5G Plans Under 4002 hrs ago
5
Central KYC 2.02 hrs ago