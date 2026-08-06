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ముల్తానీ మిట్టీతో మచ్చలేని అందం.. ట్యాన్, పింపుల్స్ తగ్గించే సింపుల్ హోమ్ రెమిడీస్!

ముల్తానీ మట్టిని ఎప్పటి నుంచో సౌందర్య సాధనంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఆయిలీ స్కిన్ లేదా మొటిమలు ఉన్నవారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరం.. ఇది అదనపు నూనెను పీల్చుకోవడమే కాకుండా, ఓపెన్ పోర్స్‌ను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మన రోజువారీ రొటీన్‌లో ట్యాన్ , పిగ్మెంటేషన్‌ను తగ్గించుకోవడానికి ముల్తానీ మట్టిని ఎలా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 06, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:12 PM IST
ముల్తానీ మిట్టీతో మచ్చలేని అందం.. ట్యాన్, పింపుల్స్ తగ్గించే సింపుల్ హోమ్ రెమిడీస్!
Image Credit: Multani Mitti Face Packs:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ముల్తానీ మిట్టీతో మచ్చలేని అందం.. ట్యాన్, పింపుల్స్ తగ్గించే సింపుల్ హోమ్ రెమిడీస్!
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