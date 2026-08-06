/ముల్తానీ మిట్టీతో మచ్చలేని అందం.. ట్యాన్, పింపుల్స్ తగ్గించే సింపుల్ హోమ్ రెమిడీస్!

Multani Mitti Face Packs: ఆరోగ్యకరమైన చర్మం అందరికీ కావాలి, అలాగే స్కిన్ టోన్ కూడా మెరుగుపడాలి. ప్రతిరోజూ ఎండలో బయటకు వెళ్లడం వల్ల సూర్యకిరణాల ప్రభావంతో స్కిన్ ట్యాన్ అవుతుంది. అయితే, మన డైలీ బ్యూటీ రొటీన్లో ముల్తానీ మట్టిని చేర్చుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. ఇది ఓపెన్ పోర్స్ సమస్యను నియంత్రించడమే కాకుండా, సహజమైన గ్లోను అందిస్తుంది. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ముల్తానీ మట్టిని వాడటం వల్ల ముఖంపై ఉన్న టాన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. దీనిని 'ఫుల్లర్స్ ఎర్త్' అని కూడా పిలుస్తారు. కొన్ని శతాబ్దాలుగా దీనిని సౌందర్య సాధనంగా వాడుతున్నారు. ఇందులో మెగ్నీషియం, కాల్షియం, సిలికా వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల ఇవి చర్మాన్ని సహజంగా క్లెన్స్ చేస్తాయి. దీనివల్ల మీ ముఖం రోజంతా తాజాదనంతో మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.
అయితే, ముల్తానీ మట్టితో సహా ఏదైనా కొత్త ఉత్పత్తిని ఉపయోగించే ముందు, అది మీ స్కిన్కు సరిపోతుందో లేదో ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయడం ముఖ్యం. ముల్తానీ మట్టి ముఖ్యంగా ఆయిలీ, యాక్నే సమస్యలు ఉన్నవారికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది అదనపు నూనెను గ్రహించి ఓపెన్ పోర్ట్స్ను శుభ్రం చేస్తుంది. కాంబినేషన్ స్కిన్ ఉన్నవారు కూడా దీనిని కేవలం టీ జోన్ (T-zone) ప్రాంతంలో వాడటం వల్ల అదనపు నూనెను తగ్గించుకోవచ్చు. సాధారణంగా ముల్తానీ మట్టిని ఫేస్కు అప్లై చేసిన తర్వాత సుమారు 20 నిమిషాల పాటు ఉంచి, సాధారణ నీటితో కడిగేయాలి. మట్టి సుమారు 80 శాతం వరకు ఆరిన తర్వాత క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుంది. పూర్తిగా ఎండిపోయి ముఖంపై క్రాక్స్ వచ్చే వరకు ఉంచకూడదు. దీని తర్వాత వెంటనే మాయిశ్చరైజర్ను ఉపయోగించాలి, తద్వారా ముఖం త్వరగా డ్రై అవ్వకుండా ఉంటుంది.
ముల్తానీ మట్టి ఫేస్ ప్యాక్ తయారీ విధానం..
మన బిజీ లైఫ్, డైలీ రొటీన్లో ఈ ఫేస్ ప్యాక్ను చేర్చుకోవాలంటే, రెండు చెంచాల ముల్తానీ మట్టికి ఒక చెంచా పచ్చి పాలు, కొన్ని చుక్కల రోజ్ వాటర్ కలిపి మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. దీనిని ముఖం, మెడ భాగంలో అప్లై చేసి 15 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వండి. ఇది ముఖంపై ఉన్న అదనపు నూనె, దుమ్ము , ధూళిని తొలగిస్తుంది. దీనివల్ల ముఖం తాజాదనంతో కనిపిస్తుంది. బ్లాక్ హెడ్స్, వైట్ హెడ్స్ సమస్య కూడా తగ్గుతాయి.
ట్యాన్ తగ్గిస్తుంది..
బ్యూటీ రొటీన్లో ముల్తానీ మట్టిని చేర్చుకోవడం వల్ల ముఖంపై ఉన్న టాన్ కూడా తగ్గుతుంది. ముల్తానీ మట్టికి చిటికెడు పసుపు, రోజ్ వాటర్ కలిపి అప్లై చేస్తే మంచి గ్లో వస్తుంది. పాలు వాడలేని వారు పెరుగును కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది చర్మానికి మంచి పోషణను, సహజమైన మెరుపును అందిస్తుంది. ముల్తానీ మట్టిలో చర్మాన్ని సహజంగా ప్రకాశింపజేసే గుణాలు ఉండటం వల్ల లోతైన క్లెన్సింగ్ లభిస్తుంది.
పిగ్మెంటేషన్కు చెక్..
ముఖంపై మచ్చలు లేదా పిగ్మెంటేషన్ ఉంటే, రెండు చెంచాల ముల్తానీ మట్టికి కొంచెం నిమ్మరసం, పసుపు కలిపి అప్లై చేయవచ్చు. ఇందులో చందనం పొడిని కూడా కలిపి మెత్తని పేస్ట్లా తయారు చేసుకుని, 20 నిమిషాల పాటు ఉంచి చల్లని నీటితో కడిగేయాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిగ్మెంటేషన్ తగ్గుతుంది.
అయితే, పైన పేర్కొన్నట్లుగా కొత్త ఉత్పత్తులను వాడే ముందు టెస్ట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారు చర్మం త్వరగా డ్రై అయ్యే అవకాశం ఉన్నందున ముందుగా పరీక్షించి వాడటం మంచిది. ఎగ్జిమా, సోరియాసిస్ వంటి చర్మ సమస్యలు ఉన్నవారు డెర్మటాలజిస్ట్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే ముల్తానీ మట్టిని ఉపయోగించాలి. వారానికి రెండు సార్లు ముల్తానీ మట్టిని వాడటం వల్ల మీ చర్మం ఎల్లప్పుడూ తాజాదనంతో మెరుస్తూ ఉంటుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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