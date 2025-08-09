English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Liver Disease: బీ అలర్ట్.. మద్యం ఒక్కటే కాదు.. ఈ ఆహారాలు తిన్న కూడా మీ లివర్ కు డేంజరే..!!

Liver Health: మన శరీరంలో లివర్ అనేది డిటాక్సిఫికేషన్ లో కీలక భూమిక పోషిస్తుంది. ప్రతి రోజూ మనం తినే కొన్ని రుచికరమైన ఆహారాలు కూడా మన లివర్‌కు నెమ్మదిగా హాని చేస్తున్నాయి. మద్యం తాగకపోయినా.. ఆరోగ్యంగా తింటున్నామనుకున్నా కూడా..  కొన్ని ఆహారాల వల్ల లివర్‌పై ప్రమాదం పొంచి ఉంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 9, 2025, 07:32 PM IST

Trending Photos

iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
6
Iqoo Z9
iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
9
Happy Rakhi
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
Liver Disease: బీ అలర్ట్.. మద్యం ఒక్కటే కాదు.. ఈ ఆహారాలు తిన్న కూడా మీ లివర్ కు డేంజరే..!!

Liver Health Edition: లివర్ మన శరీరంలో చాలా ముఖ్యమైన అవయవం. ఇది శరీరంలోని విష పదార్థాలను తొలగించడం.. గ్లైకోజెన్, విటమిన్లు, ఖనిజాలను నిల్వ చేయడం.. రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడం, పోషకాలను సరిగ్గా ఉపయోగించడం వంటి పనులు చేస్తుంది. లివర్ ఆరోగ్యంగా ఉండటం చాలా అవసరం. కానీ ఈ రోజుల్లో మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి కారణంగా లివర్ సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. 

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య చాలా సాధారణమైపోయింది. సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఇది లివర్ క్యాన్సర్‌గా మారే ప్రమాదం ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్యాన్సర్ మరణాల్లో లివర్ క్యాన్సర్ కూడా ఒక పెద్ద కారణంగా ఉంది. 

హెపటైటిస్ బి, సి వైరస్‌లు లివర్ క్యాన్సర్‌కు ప్రధాన కారణాలు. అయితే కొన్ని ఆహారాలు, జీవనశైలి అలవాట్లు కూడా ఈ సమస్యను తీవ్రతరం చేస్తాయి. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసంలో ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువగా తింటే ఇన్సులిన్ నిరోధకత ఏర్పడి..  లివర్ క్యాన్సర్‌కు దారితీస్తుంది. 

అధికంగా మద్యం సేవించడం వల్ల కూడా లివర్ లో ఫ్యాట్ పేరుకుపోయి.. క్రమంగా క్యాన్సర్‌గా మారే అవకాశం ఉంది. షుగర్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల డయాబెటిస్‌తో పాటు క్యాన్సర్ ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుంది. జంక్ ఫుడ్, అధిక ఉప్పు, ధూమపానం, రెడ్ మీట్ వంటివి లివర్ కి హాని చేస్తాయి. ఈ ఆహారాలకు దూరంగా ఉండి, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవాటు చేసుకుంటే లివర్ ని కాపాడుకోవచ్చు.

Also Read: Rakhi Gifts: రాఖీకి ఈ గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నారా.. అయితే కోరి మరి అరిష్టానికి వెల్ కమ్ చెప్పినట్టే..!

Also Read: Magic Breakfasts: మార్నింగ్ ఇవి తిన్నారంటే కొవ్వు మొత్తం కొవ్వొత్తిలా కరగడం ఖాయం.. ఆ మ్యాజిక్ బ్రేక్ ఫాస్ట్స్ ఏంటంటే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

Fatty Liver AlertLiver Cancer Health IssuesLiverFatty Liver Side Effects

Trending News