Liver Disease: బీ అలర్ట్.. మద్యం ఒక్కటే కాదు.. ఈ ఆహారాలు తిన్న కూడా మీ లివర్ కు డేంజరే..!!

Liver Health Edition: లివర్ మన శరీరంలో చాలా ముఖ్యమైన అవయవం. ఇది శరీరంలోని విష పదార్థాలను తొలగించడం.. గ్లైకోజెన్, విటమిన్లు, ఖనిజాలను నిల్వ చేయడం.. రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడం, పోషకాలను సరిగ్గా ఉపయోగించడం వంటి పనులు చేస్తుంది. లివర్ ఆరోగ్యంగా ఉండటం చాలా అవసరం. కానీ ఈ రోజుల్లో మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి కారణంగా లివర్ సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి.
ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య చాలా సాధారణమైపోయింది. సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఇది లివర్ క్యాన్సర్గా మారే ప్రమాదం ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్యాన్సర్ మరణాల్లో లివర్ క్యాన్సర్ కూడా ఒక పెద్ద కారణంగా ఉంది.
హెపటైటిస్ బి, సి వైరస్లు లివర్ క్యాన్సర్కు ప్రధాన కారణాలు. అయితే కొన్ని ఆహారాలు, జీవనశైలి అలవాట్లు కూడా ఈ సమస్యను తీవ్రతరం చేస్తాయి. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసంలో ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువగా తింటే ఇన్సులిన్ నిరోధకత ఏర్పడి.. లివర్ క్యాన్సర్కు దారితీస్తుంది.
అధికంగా మద్యం సేవించడం వల్ల కూడా లివర్ లో ఫ్యాట్ పేరుకుపోయి.. క్రమంగా క్యాన్సర్గా మారే అవకాశం ఉంది. షుగర్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల డయాబెటిస్తో పాటు క్యాన్సర్ ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుంది. జంక్ ఫుడ్, అధిక ఉప్పు, ధూమపానం, రెడ్ మీట్ వంటివి లివర్ కి హాని చేస్తాయి. ఈ ఆహారాలకు దూరంగా ఉండి, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవాటు చేసుకుంటే లివర్ ని కాపాడుకోవచ్చు.
