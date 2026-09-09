Chaganti Koteswara Rao Telugu Teachings: నేటి సమాజంలో యువత ఎమోషన్స్నే పెట్టుబడులుగా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల వ్యాపార సామ్రాజ్యాలు నడిపిస్తున్నాయని ఎంతమందికి తెలుసు? అవును మీరు చదువుతుంది నిజమే.. ఎమోషన్స్ కారణంగా ఎంతోమంది ఎన్నో సమస్యలను కొని తెచ్చుకుంటున్నారని.. మరి కొంతమంది దీనిని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారని ప్రముఖ ప్రవచనాకర్త చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఒక ప్రవచనంలో భాగంగా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సమాజంలో యువత తమ ఎమోషన్స్ ను అదుపులో ఉంచుకోకపోతే చివరికి నష్టపోయేది వారేనని ఆయన ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.
పాల పొంగు లాంటిది యవ్వనపు ఎమోషన్..
కోపం, ప్రేమ, ఆనందం, దుఖం, ఉత్సాహం అనేవి ప్రతి వయస్సులో ఉంటాయని.. అయితే యవ్వనంలో ఉండే ఎమోషన్ తీవ్రత చాలా భిన్నంగా ఉంటుందని చాగంటి తెలిపారు.. పొయ్యి మీద నీళ్లు పెడితే అవి మరిగిన పెద్దగా నష్టం ఉండదు కానీ.. పాలు పెడితే క్షణాల్లో పొంగి నేలపాలు అవుతాయని అన్నారు. యువత ఎమోషన్స్ కూడా పాలపొంగు లాంటిదని.. దాన్ని సరైన మార్గంలో పెట్టకపోతే పూర్తిగా జీవితమే నాశనం అవుతుందని ఆయన ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు..
ఎమోషన్ల దోపిడీపై వేల కోట్ల బిజినెస్..
ప్రస్తుతమున్న మార్కెట్ శక్తులు యువత ఆవేశాలతో పాటు బలహీనతలను సొమ్ము చేసుకుంటున్నాయని ఆయన ఈ సందర్భంగా అన్నారు.. ఒకప్పుడు నామమాత్రంగా ఉన్న క్రికెట్.. నేడు యువత బాగోద్వేగాల ఆధారంగా వేలకోట్ల రూపాయల వ్యాపారంగా.. రాజకీయ రంగంగా ఎలా మారిందో ఆలోచించాలని ఆయన తెలిపారు..
నేటి యువత మనుషులను తప్పుదోవ పట్టించే సెల్ఫోన్లకు వస్తున్న అసభ్యకరమైన సర్వీసు మెసేజ్లతో పాటు.. రాత్రి వేళల్లో ప్రసారమయ్యే కొన్ని క్రైమ్ కథనాలు, పత్రికల్లో వచ్చే కొన్ని మ్యాగజిన్స్ ప్రాధాన్యతలపై ఆయన తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. దేశానికి చాలా ఆదర్శవంతమైన అబ్దుల్ కలాం లాంటి వారి ఫోటోలను సాధారణంగా వేస్తూ.. యువతను ఆకర్షించే అంశాలకు సంబంధించిన ఫోటోలకు రంగులద్దే పరిస్థితి దాపురించిందని ఆయన ఈ సందర్భంగా విచారణ వ్యక్తం చేశారు..
స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో వచ్చే మెసేజ్లను పూర్తిగా అడ్డుకోగలరా? చెడుగా కొన్ని మ్యాగజిన్స్ లో వచ్చే అశ్లీలతతో కూడిన రాతలను మార్చగలరా? ఇవేమీ మీ చేతుల్లో లేవు అని.. చాగంటి స్పష్టం చేశారు. సమాజంలో చెడును ఆపడం కన్నా.. మనసును నియంత్రించుకోవడమే యువతకు ఏకైక రక్ష అని ఆయన సూచించారు. తాను ఒక విధ్వంసుడిగా కాకుండా.. పిల్లల భవిష్యత్తును కాంక్షించే ఒక మేనమామగా.. తండ్రి స్థానంలో ఉండి ఇదంతా చెబుతున్నానని చాగంటి కోటేశ్వరరావు ప్రవచనంలో తెలిపారు..
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