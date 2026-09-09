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యువత ఎమోషన్స్‌పై వ్యాపార సామ్రాజ్యాలు.. చాగంటి చెప్పిన ఈ మాటలు తప్పక తెలుసుకోండి!

Chaganti Koteswara Rao Teachings: ఆధునిక జీవనశైలిలో యువత ఎమోషన్స్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కాబట్టి ఈ సందర్భాల్లో ఎమోషన్స్ను కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం చాలా మంచిదని చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఓ ప్రవచనంలో తెలిపారు.. అంతేకాకుండా ఎమోషన్స్ కారణంగా వచ్చే వివిధ సమస్యలతో పాటు.. దానిని అడ్డం పెట్టుకొని చేస్తున్న వ్యాపారాల గురించి క్లుప్తంగా వివరించారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 09, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:01 PM IST
యువత ఎమోషన్స్‌పై వ్యాపార సామ్రాజ్యాలు.. చాగంటి చెప్పిన ఈ మాటలు తప్పక తెలుసుకోండి!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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యువత ఎమోషన్స్‌పై వ్యాపార సామ్రాజ్యాలు.. చాగంటి చెప్పిన ఈ మాటలు తప్పక తెలుసుకోండి!
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