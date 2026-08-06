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తల్లిదండ్రులు ఒకసారి ఆలోచించండి.. ఆడపిల్లలకు ఆ వ్యాక్సిన్ ఎంతో ముఖ్యం.. ఆ టీకాపై ఎందుకీ అపోహలు?

HPV Vaccine: ఆడపిల్లలకు 9 నుండి 14 ఏళ్ల వయస్సు మధ్యలో (లైంగిక జీవితం ప్రారంభం కాకముందే) ఈ టీకా ఇవ్వడం వల్ల గర్భాశయ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం 90శాతం కంటే ఎక్కువ తగ్గుతుంది. ఈ వ్యాక్సిన్ కేవలం క్యాన్సర్ కణాలకు కారణమయ్యే వైరస్‌ను మాత్రమే అడ్డుకుంటుంది తప్ప, పిల్లల శరీర వ్యవస్థపై లేదా భవిష్యత్తు సంతానోత్పత్తిపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం చూపదని వైద్యులు తెగేసి చెప్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 06, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:51 PM IST
తల్లిదండ్రులు ఒకసారి ఆలోచించండి.. ఆడపిల్లలకు ఆ వ్యాక్సిన్ ఎంతో ముఖ్యం.. ఆ టీకాపై ఎందుకీ అపోహలు?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తల్లిదండ్రులు ఒకసారి ఆలోచించండి.. ఆడపిల్లలకు ఆ వ్యాక్సిన్ ఎంతో ముఖ్యం.. ఆ టీకాపై ఎందుకీ అపోహలు?
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