/తల్లిదండ్రులు ఒకసారి ఆలోచించండి.. ఆడపిల్లలకు ఆ వ్యాక్సిన్ ఎంతో ముఖ్యం.. ఆ టీకాపై ఎందుకీ అపోహలు?

HPV: భారతదేశంలో మహిళల ప్రాణాలను తీస్తున్న అతిపెద్ద ఆరోగ్య సమస్యల్లో గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ (Cervical Cancer) ఒకటి. ప్రతి ఏటా వేలాది మంది మహిళలు ఈ వ్యాధి బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అయితే, ఈ క్యాన్సర్ను రాకుండా అడ్డుకోగల అత్యంత శక్తివంతమైన హెచ్పివి (HPV - Human Papillomavirus) వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది. సైన్స్ ఇంత పురోగమించినా.. మనదేశంలో చాలామంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఈ టీకా వేయించడానికి ఇప్పటికీ వెనుకంజ వేస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ మరణాలలో దాదాపు 4వ వంతు భారతదేశంలోనే సంభవిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ క్యాన్సర్ను రాకుండా అడ్డుకోగల అత్యంత శక్తివంతమైన హెచ్పివి (HPV - Human Papillomavirus) వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది. అయినప్పటికీ, తప్పుడు సమాచారం.. సరైన అవగాహన లేకపోవడం, ఆడపిల్లల లైంగికత గురించి మాట్లాడటానికి ఉన్న అసౌకర్యం వంటి కారణాల వల్ల భారతీయ తల్లిదండ్రులలో ఈ వ్యాక్సిన్ పై ఎన్నో అనుమానాలు, అపోహలను కలిగి ఉన్నారు. వాస్తవానికి ఈ వ్యాక్సిన్ ఏమి చేస్తుంది? ఆడపిల్లలకు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి తల్లిదండ్రులు ఎందుకంత సంకోచిస్తున్నారు. ఈ సంకోచం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏమిటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
HPV అనేది లైంగికంగా సంక్రమించే వైరస్ అనే విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. చిన్న వయస్సులోనే ఈ టీకా ఇస్తే పిల్లల ప్రవర్తన మారిపోతుందేమోననే భయం కొందరు తల్లిదండ్రుల్లో ఉంది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అసత్య ప్రచారాలను నమ్మి, ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే భవిష్యత్తులో సంతానోత్పత్తి సమస్యలు వస్తాయని భావిస్తున్నారు..గర్భాశయ క్యాన్సర్ను ఒక టీకాతో పూర్తిగా నివారించవచ్చనే ప్రాథమిక అవగాహన మెజారిటీ ప్రజలకు లేదు. HPV 16 , HPV 18 అనే రెండు రకాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 70 శాతం గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ కేసులకు కారణమవుతున్నాయి. క్వాడ్రివాలెంట్ టీకా (గార్డాసిల్) బైవాలెంట్ టీకా (సెర్వారిక్స్) రెండూ ఈ రకాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి. పూణేలోని సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ అభివృద్ధి చేసిన, భారతదేశంలో దేశీయంగా ఉత్పత్తి చేసిన సెర్వావాక్ టీకా, అధిక ప్రమాదం ఉన్న HPV 16 , HPV 18 రెండు రకాలను కవర్ చేస్తుంది. ఈ వ్యాక్సిన్ 2022లో డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ఆమోదం పొందింది.
అయితే పెళ్లికి ముందే ఈ టీకాను ఇచ్చినట్లయితే.. గర్భశాయ ముఖద్వారా క్యాన్సర్ రాకుండా నిరోధిస్తుంది. అందుకే దీనిని 9 నుండి 14 సంవత్సరాల వయస్సు గల బాలికలకు సిఫార్సు చేస్తున్నారు వైద్యులు. ది లాన్సెట్ ఆంకాలజీలో ప్రచురించిన 2020 నాటి ఒక అధ్యయనంలో, స్వీడన్లో 11 సంవత్సరాల పాటు 16 లక్షల మందికి పైగా మహిళలను పరిశీలించగా, 17 ఏళ్లలోపు టీకా తీసుకున్న బాలికలకు, టీకా తీసుకోని మహిళలతో పోలిస్తే గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం 88 శాతం తక్కువగా ఉందని కనుగొన్నారు. అయితే ఈ వ్యాక్సిన్స్ను మూడు డోసులుగా ఇచ్చేవారు. 15 ఏళ్లలోపు అమ్మాయిలకు, ఇప్పుడు ఆరు నెలల వ్యవధిలో ఇచ్చే రెండు డోసులు సమానమైన రోగనిరోధక శక్తిని అందిస్తాయి. అందుకే ఈ HPV వ్యాక్సిన్ అత్యంత సురక్షితమైనది. ఆడపిల్లలకు 9 నుండి 14 ఏళ్ల వయస్సు మధ్యలో (లైంగిక జీవితం ప్రారంభం కాకముందే) ఈ టీకా ఇవ్వడం వల్ల గర్భాశయ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం 90శాతం కంటే ఎక్కువ తగ్గుతుంది. ఈ వ్యాక్సిన్ కేవలం క్యాన్సర్ కణాలకు కారణమయ్యే వైరస్ను మాత్రమే అడ్డుకుంటుంది తప్ప, పిల్లల శరీర వ్యవస్థపై లేదా భవిష్యత్తు సంతానోత్పత్తిపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం చూపదని వైద్యులు తెగేసి చెప్తున్నారు.
మార్పు ఎక్కడ రావాలి?
మన పిల్లల భవిష్యత్తును సురక్షితంగా ఉంచడానికి మూఢనమ్మకాలను పక్కనబెట్టాలి.
స్కూల్ లెవల్ అవగాహన: పాఠశాలల్లో పేరెంట్-టీచర్ మీటింగ్ల ద్వారా ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రాముఖ్యతను వివరించాలి.
ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం: జాతీయ టీకాల పట్టికలో దీనిని చేర్చి, సామాన్యులకు ఉచితంగా లేదా తక్కువ ధరకు అందేలా చూడాలి.
సరైన సమయంలో ఆడపిల్లలకు HPV వ్యాక్సిన్ వేయించడమే మనం వారికి ఇచ్చే అతిపెద్ద ఆరోగ్య రక్షణ.
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