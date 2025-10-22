English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Health Tips: రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ ఒక్కటి చేయండి చాలు.. అలసట, ఒత్తిడి క్షణాల్లో మాయం..!

Health Tips: రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ ఒక్కటి చేయండి చాలు.. అలసట, ఒత్తిడి క్షణాల్లో మాయం..!

Simple bedtime habits: ఈరోజుల్లో ఉన్న బిజీ లైఫ్‌స్టైల్ వల్ల ప్రతి ఒక్కరిలోనూ స్ట్రెస్ అనేది ప్రధాన సమస్యగా మారింది. అయితే కాలక్రమేణా దీన్ని నియంత్రించకపోతే అది మన మనసు మరియు శరీరంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఒత్తిడిని, అలసటని తగ్గించుకోవడానికి ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం..

Last Updated : Oct 22, 2025, 03:39 PM IST

Health Tips: రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ ఒక్కటి చేయండి చాలు.. అలసట, ఒత్తిడి క్షణాల్లో మాయం..!

Reduce stress naturally: ఇప్పుడున్న ఈ డిజిటల్ యుగంలో పర్సనల్ మరియు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ వల్ల అధిక ఒత్తిడితో ప్రతి ఒక్కరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. స్ట్రెస్ లేకుండా జీవించడం అనేదిఒక కలగా మారిందని చెప్పొచ్చు. రోజంతా వర్క్ స్ట్రెస్, ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది. అయితే రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి టీవి, ఫోన్ వంటివి చూడకుండా.. ఈ చిట్కాలను పాటించండి. మీరు స్ట్రెస్ ఫ్రీగా నిద్రపోవడం ఖాయం..
 
డిజిటల్ డిటాక్స్..
మీరు మీ ఆఫీస్ అయిపోయి ఇంటికి చేరుకున్న తర్వాత మీ ఫోన్ లేదా టీవీతో గడపడం మానేయండి. డిజిటల్ పరికరాల ద్వారా వెలువడే బ్లూ లైట్ నిద్రకు అంతరాయం కలిగిస్తుంది. కాబట్టి పడుకునే గంట ముందు మీ మొబైల్, ల్యాప్‌టాప్, టీవీని ఉపయోగించడం మానేయండి. మీరు నిద్ర పోలేకపోతే కూర్చొని మీ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడండి లేదా పుస్తకం చదవండి.

మెడిటేషన్..
ప్రతిరోజూ పడుకునే ముందు ధ్యానం లేదా ప్రాణాయామం చేయాలి. ఇది ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి సహాయపడుతుంది. దీని కోసం కళ్లు మూసుకొని కూర్చొని మీ శ్వాసపై దృష్టి పెట్టండి. ఇది మీ మనసుకు మరియు శరీరానికి మంచి రిలాక్సేషన్‌ని ఇస్తుంది. 

సెల్ఫ్ టైమ్..
రాత్రి మీ పనులన్నీ ముగించిన తర్వాత మీకోసం కొంత సమయం కేటాయించుకోండి. ఉదాహరణకు పడుకొనే ముందు గోరువెచ్చని నీళ్లతో స్నానం చేయండి.. ఆ తర్వాత స్కిన్ కేర్‌పై దృష్టి పెట్టండి. వారానికి రెండు లేదా మూడు సార్లు ఇంట్లో తయారుచేసిన ఫేస్ ప్యాక్‌ను అప్లయ్ చేయండి. నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని మీతో మీరే సమయం గడపండి. 

యోగా లేదా స్ట్రెచింగ్..
పడుకునే ముందు యోగా లేదా స్ట్రెచింగ్ చేయడం వల్ల శరీర కండరాలు విశ్రాంతిని పొందుతాయి. ఇది రోజంతా అలసట నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. శవాసనం లేదా బాలాసన రాత్రిపూట చేయవచ్చు. దీనికి ఎక్కువ శ్రమ కూడా అవసరం లేదు. ఈ టిప్స్ తప్పక ట్రై చేయండి.. తేడా మీరే చూస్తారు.   

