Weight Loss Journey: 325 కేజీల భారీ శరీరం.. ఏకంగా 159 కిలోలు తగ్గిపోయిన మహిళ, ఎలా అంటే?

Women Lose 159 Kgs Weight Loss Journey: 325 కేజీలు ఉన్న భారీ కాయం కలిగిన మహిళ ఏకంగా 159 కేజీల బరువు తగ్గింది. అందరినీ ఆశ్చర్చపరుస్తోంది. ఆమె వెయిట్ లాస్ జర్నీ అబ్బురపరుస్తుంది. శస్త్ర చికిత్స తీసుకున్న తర్వాత ఆమె శరీరం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చూపడంతో భారీగా బరువు పెరిగిపోయింది. అయితే కొన్ని రెగ్యులర్ డైట్ లైఫ్ స్టైల్ మార్పులతో ఏకంగా 159 కేజీల బరువు తగ్గింది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 7, 2025, 12:14 PM IST

Weight Loss Journey: 325 కేజీల భారీ శరీరం.. ఏకంగా 159 కిలోలు తగ్గిపోయిన మహిళ, ఎలా అంటే?

Women Lose 159 Kgs Weight Loss Journey:  భారీ కాయంతో చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు. లైఫ్ స్టైల్ లో మార్పులు చేసుకున్న అది కొన్ని రోజులే ప్రయత్నిస్తుండటంతో బరువు తగ్గడంలో కాస్త ఇబ్బంది కరంగా మారుతుంది. ఓ మహిళ ఏకంగా 159 కేజీలు బరువు తగ్గింది తీసుకున్న తర్వాత ఏకంగా 325 కేజీల బరువు పెరిగింది. ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ డైట్ లైఫ్ స్టైల్ లో మార్పులు చేసుకున్న డెట్రైట్‌కు చెందిన జమేక మౌల్దిన్ ఏకంగా 159 కేజీల బరువు తగ్గింది. అబ్బురపరుస్తున్న ఆమె వెయిట్ లాస్ జర్నీ ఏంటో తెలుసుకుందాం.

325 కేజీల భారీ శరీరం ఆమెకి ఎంతగానో బాధించింది. బాడీ షేమింగ్‌ కూడా ఆమె తట్టుకోలేకపోయింది. ఆమె పనులు రెగ్యులర్గా చేసుకోవడం కూడా ఇబ్బందికరంగానే మారేవి. 2019లో జమేకకు లింఫో డెర్మ అనే చికిత్స చేశారు. ప్రధానంగా ఇది శరీరం టిష్యూస్ లో ఫ్లూయిడ్ బిల్డప్ అవుతుంది. దానికి గాను చికిత్స ఈ చికిత్స చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఈమె ఈ వెయిట్ బాగా పెరిగిపోయింది. సాధారణ పద్ధతుల్లో బరువు తగ్గడం అంత సులభం కాలేదు. ఏకంగా 325 కేజీల బరువు పెరిగిపోయింది జమేకా.

వెయిట్ లాస్ జర్నీలు సాధారణ పద్ధతి అవలంబిస్తున్నప్పుడు అంత సులభంగా కాలేదు. ఆ తర్వాత కూడా జమేకాకు సీరియస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వచ్చాయి. మళ్లీ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈసారి ఏకంగా తనకు ఏం కావాలి అనేది తెలుసుకుంది. తన శరీరానికి ఏం చేస్తే బరువు తగ్గుతుంది? ఇతర టెక్నిక్‌ కాకుండా శరీరం చెప్పేది చేసింది. అక్కడి నుంచి వెయిట్‌ లాస్‌ జర్నీ మొదలుపెట్టింది. మొత్తం ఫోకస్ అంతా ప్రతిరోజు డైట్, వాకింగ్ పైనే శ్రద్ధ పెట్టింది. ఇదే తనని ఒక మైల్ స్టోన్ కి చేర్చింది. లైఫ్ స్టైల్ లో మార్పులు, ఫిజికల్ థెరపీ కచ్చితంగా తీసుకోవటం ప్రత్యేకమైన లైపోసెక్షన్‌ జమేకాను ఏకంగా 159 కేజీల బరువు తగ్గేలా చేసింది. ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి ఇంజక్షన్స్ తీసుకోకుండా.. ఎక్కువ ఖర్చు చేసి జిమ్ముకు వెళ్లకుండా ఆమె కేవలం డైట్ ఆమె శరీరం ఏం చెప్తుందో వింటూ అవలంబిస్తూ వచ్చింది.

ఈ నేపథ్యంలో instagram వేదికగా జమేక షేర్ చేస్తున్న వీడియోలు చాలామంది చూస్తారు. ఇప్పటికే ఆమెకి లక్ష 2 వేల మందికి పైగా ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు . ఇక పేషంట్ నుంచి ఏకంగా ఒక ప్రొఫెషన్ గా మారిపోయింది జమేక.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నేట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

ఇదీ చదవండి:  రాజీపడం.. నేను వ్యక్తిగతంగా భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి రావచ్చు.. ట్రంప్‌కు మోదీ పరోక్ష కౌంటర్‌!

ఇదీ చదవండి:  ట్రంప్‌కు దిమ్మదిరిగే సమాధానం.. ఆ చమురు నిల్వలు పాకిస్తాన్‌వి కాదు, బలుచిస్తాన్‌కు చెందినవి..!

 

weight loss transformationextreme weight loss journey325 kg to 159 kg weight losswoman loses 159 kgWeight Loss Motivation

