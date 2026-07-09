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Insomnia Symptoms: రాత్రివేళ నిద్ర రావడం లేదా? పగటిపూట విపరీతంగా నిద్ర వస్తుందా? అయితే ఇది ఆరోగ్య సమస్యే!

Insomnia Disorder Symptoms: నేటి యువత కాలంతో సంబంధం లేకుండా నిద్ర మేల్కొవడం వంటి పనులు చేస్తున్నారు. దీంతో నిద్ర నాణ్యతపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. నిద్రపోయే టైమ్‌లో మొబైల్స్, ల్యాప్‌టాప్స్ వినియోగిస్తూ.. ఉదయాన్నే నిద్రలేవాల్సిన సమయంలో నిద్రపోతూ ఉంటున్నారు. అయితే దీన్ని నిద్రలేమి అనే ఓ రుగ్మతగా వైద్య నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:38 PM IST
Insomnia Symptoms: రాత్రివేళ నిద్ర రావడం లేదా? పగటిపూట విపరీతంగా నిద్ర వస్తుందా? అయితే ఇది ఆరోగ్య సమస్యే!

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Insomnia Symptoms: రాత్రివేళ నిద్ర రావడం లేదా? పగటిపూట విపరీతంగా నిద్ర వస్తుందా? అయితే ఇది ఆరోగ్య సమస్యే!
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