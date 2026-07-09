/Insomnia Symptoms: రాత్రివేళ నిద్ర రావడం లేదా? పగటిపూట విపరీతంగా నిద్ర వస్తుందా? అయితే ఇది ఆరోగ్య సమస్యే!

Insomnia Disorder Symptoms: నిద్రలేమి అనేది ఇటీవలి కాలంలో లక్షలాది మందిని పీడిస్తున్న ఒక సాధారణ ఆరోగ్య సమస్య. ఉద్యోగుల్లో పని ఒత్తిడి, రాత్రివేళ మొబైల్స్, ల్యాప్టాప్ వినియోగం వంటివి అధికంగా వాడడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా చాలా మంది నిద్ర సరిపోకపోవడం లేదా నిద్ర లేకపోవడం వంటి వాటి వల్ల బాధపడుతుంటారు. దీని వల్ల పగిటిపూట నిద్రమత్తు, అలసట, ఏకాగ్రత లోపించడం వంటివి దాపురించే అవకాశం ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం..సాధారణ వ్యక్తి ప్రతిరోజూ 7 నుండి 9 గంటల నాణ్యమైన నిద్ర అవసరం. నిద్రలేమి అనేది మెదడు పనితీరు, జ్ఞాపకశక్తి, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం, భావోద్వేగ సమతుల్యతపై ప్రభావం చూపుతుంది. పగటిపూట నిద్రమత్తుగా లేదా అలసటగా అనిపించడం నిరంతర నిద్రలేమిలోని ఒక సాధారణ లక్షణంగా పరిగణిస్తారు.
పగటిపూట తరచుగా నిద్రమత్తుగా ఉండటం అనేది కేవలం నిద్రలేమికి మాత్రమే లక్షణం కాదని వైద్యుల చెబుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, ఇది స్లీప్ అప్నియా, నార్కోలెప్సీ లేదా ఇతర నిద్ర సంబంధిత రుగ్మతలకు కూడా సంకేతం కావచ్చు. అందువల్ల, ఈ సమస్య ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే, వైద్యుడిని సంప్రదించి అవసరమైన పరీక్షలు చేయించుకోవడం ఉత్తమమని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. నిద్రపోయే ముందు మొబైల్, టాబ్లెట్ లేదా ల్యాప్టాప్ ఉపయోగించడం వల్ల వెలువడే నీలి కాంతి, మెలటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తిని అణచివేస్తుంది. దీనివల్ల నిద్ర ఆలస్యం అయి, రాత్రిపూట సరైన నిద్ర పట్టదు. ఫలితంగా మరుసటి రోజు నిద్రమత్తు, తలనొప్పి, చిరాకు, పని చేసేటప్పుడు ఏకాగ్రత లోపం వంటివి సంభవించవచ్చు.
నిద్రలేమి దీర్ఘకాలంలో గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, ఊబకాయం, ఆందోళన, కుంగుబాటు వంటి వాటి ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని అనేక అధ్యయనాలు సూచించాయి. అందువల్ల, నిద్రను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఆరోగ్యంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా పరిగణించాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
ఆరోగ్యకరమైన నిద్ర కోసం కొన్ని సాధారణ చిట్కాలను పాటిస్తే సరిపోతుంది. ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, ఒకే సమయానికి నిద్రలేవడం, రాత్రి భోజనం తర్వాత ఎక్కువగా టీ లేదా కాఫీ తాగకపోవడం, నిద్రపోయే ముందు మొబైల్ ఫోన్ వాడకాన్ని తగ్గించడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, నిశ్శబ్ద వాతావరణంలో నిద్రపోయే అలవాటును పెంపొందించుకోవడం వంటివి మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
పగటిపూట నిద్రమత్తు అనేది వాహనాలు నడిపేటప్పుడు, యంత్రాలను ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు, లేదా అధిక ఏకాగ్రత అవసరమయ్యే పనులు చేసేటప్పుడు ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. అందువల్ల, ఈ సమస్యను సాధారణమైనదిగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, దాని మూల కారణాన్ని గుర్తించి, తగిన చికిత్స తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అని వైద్యులు సలహా ఇస్తున్నారు.
మానవ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి నిద్ర చాలా అవసరం. రాత్రిపూట నాణ్యమైన నిద్ర లభించినప్పుడే శరీరం, మెదడు మరుసటి రోజు పూర్తిగా విశ్రాంతి పొంది, ఉత్తమంగా పనిచేయగలవు. అందువల్ల, మీరు రాత్రిపూట నిరంతరం నిద్రపోవడంలో ఇబ్బంది పడుతుంటే, సొంతంగా మందులు వాడటానికి బదులుగా నిద్ర నిపుణుడిని లేదా వైద్యుడిని సంప్రదించడం సురక్షితమైన మార్గం.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం ప్రజలకు అవగాహన కోసం మాత్రమే పొందుపరిచింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
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