/గన్ను నుంచి పెన్ను వైపు.. మాజీ మావోయిస్టులకు కొత్త జీవితం చూపిస్తున్న ఓపెన్ స్కూల్

Inspiring Story: ఒకప్పుడు అడవుల్లో తుపాకీ పట్టిన చేతులు ఇప్పుడు పుస్తకాలు పట్టుకుంటున్నాయి. చదువుకు దూరమైన జీవితాలకు విద్య మరోసారి తలుపులు తెరుస్తోంది. జనజీవన స్రవంతిలోకి తిరిగి వస్తున్న మాజీ మావోయిస్టులకు ఓపెన్ స్కూల్ విధానం కొత్త అవకాశాలకు వేదికగా మారుతోంది. పదో తరగతి అర్హత సాధించడం ద్వారా ఉపాధి, నైపుణ్య శిక్షణ, ఉన్నత విద్య వైపు అడుగులు వేయాలని పలువురు మాజీలు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
చదువు మధ్యలోనే ఆగిపోయినవారు లేదా చిన్నతనంలోనే అడవిబాట పట్టినవారికి సాధారణ విద్యా వ్యవస్థలోకి తిరిగి రావడం అంత సులభం కాదు. వయసు పెరిగిన తర్వాత పాఠశాలలో సాధారణ విద్యార్థిగా చేరడం కూడా ఒక సవాలే. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఓపెన్ స్కూల్ విధానం వారికి తమ చదువును తిరిగి ప్రారంభించుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది.
ఒక పరీక్ష.. ఎన్నో కొత్త అవకాశాలు
చదువు లేకపోవడం వల్ల ఉపాధి అవకాశాలు పరిమితం కావడంతో పాటు, ప్రభుత్వ పునరావాస కార్యక్రమాల్లో లభించే కొన్ని అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడంలోనూ ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. దీంతో కనీస విద్యార్హత సాధించాలనే లక్ష్యంతో పలువురు మాజీ మావోయిస్టులు చదువుపై దృష్టి పెడుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఛత్తీస్గఢ్లో పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరైన మాజీ మావోయిస్టుల్లో ‘వేసు’ అనే ఆదివాసీ మాజీ మావోయిస్టు అత్యధిక మార్కులు సాధించి ముందంజలో నిలిచినట్లు సమాచారం. ఆయన విజయం ఇతరులకు కూడా స్ఫూర్తిగా మారింది.
సునీల్ నుంచి మొదలైన ప్రేరణ:
ఒడిశాలోని ఉదంతి ప్రాంతంలో డీవీసీఎంగా పనిచేసిన సునీల్ అనంతరం గరియాబంద్లో లొంగిపోయారు. చదువు ద్వారా తన భవిష్యత్తును మార్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో 2026 మార్చిలో పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.
ఆయన ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. సునీల్ చూపిన ఆసక్తితో మరికొందరు మాజీ మావోయిస్టులు కూడా పరీక్షలు రాసి ఉత్తీర్ణులయ్యారు. దీంతో ఒకరి విజయమే మరికొందరికి చదువుపై ఆసక్తి పెంచేలా చేసింది.
డాక్టర్ చంపాకు మరో లక్ష్యం:
దశాబ్దాల పాటు ప్రజా వైద్యురాలిగా పనిచేసిన ఆదివాసీ మాజీ మావోయిస్టు చంపా కూడా విద్య ద్వారా తన భవిష్యత్తును మార్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
ప్రజలకు నర్సుగా వైద్య సేవలు అందించాలంటే విద్యార్హతలు అవసరమని గుర్తించిన ఆమె పదో తరగతి చదువుపై దృష్టి పెట్టారు. ఆగస్టులో జరిగిన పరీక్షల్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఇప్పుడు 12వ తరగతి చదివేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. అంటే పదో తరగతి ఆమెకు ముగింపు కాదు.. మరో మెట్టు మాత్రమే.
దూల మడ్కాం కూడా చదువుతోనే ముందుకు:
ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన దూల మడ్కాం తెలంగాణలో లొంగిపోయిన అనంతరం సాధారణ జీవితం ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం దినకూలీగా జీవనం సాగిస్తూనే చదువును కొనసాగిస్తున్నారు.పదో తరగతి పరీక్షలు రాసిన ఆయన సెకండ్ క్లాస్లో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఇప్పుడు ఇంటర్ చదివేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. రోజువారీ జీవనోపాధి కోసం కష్టపడుతూనే విద్యను కొనసాగించడం ఆయన ప్రయాణంలో మరో ముఖ్యమైన అడుగుగా మారింది.
చదువుకు వయసు అడ్డంకి కాదు:
ఓపెన్ స్కూల్ విధానం ప్రత్యేకత ఇదే. చిన్నతనంలో చదువు మధ్యలో ఆగిపోయినా.. తర్వాత ఎప్పుడైనా విద్యను తిరిగి కొనసాగించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఛత్తీస్గఢ్లోని ఓపెన్ స్కూల్ వ్యవస్థ సుమారు రెండు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. సాధారణ పాఠశాల విద్యను కొనసాగించే అవకాశం లేని వారికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా ఇది పనిచేస్తోంది. నిర్దిష్ట అర్హతలు, వయస్సు, గుర్తింపు పత్రాలకు సంబంధించిన నిబంధనలను పాటిస్తూ అభ్యర్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల చిన్నతనంలో విద్యకు దూరమైన వారు కూడా తమకు అనుకూలమైన సమయంలో మళ్లీ చదువును ప్రారంభించగలుగుతున్నారు.
పునరావాసానికి విద్య కూడా ఒక సాధనం:
లొంగిపోయిన మాజీ మావోయిస్టులు సాధారణ జీవితంలో స్థిరపడేందుకు పునరావాస కార్యక్రమాలు అమలవుతున్నాయి. ఈ ప్రక్రియలో విద్యకు కూడా ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. విద్యార్హత ఉంటే ఉద్యోగాలు, వృత్తి శిక్షణ, తదుపరి చదువులు వంటి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడం సులభమవుతుంది. అందుకే కొందరు మాజీ మావోయిస్టులు వయసుతో సంబంధం లేకుండా పుస్తకాలు పట్టుకుని పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇక్కడ పోలీసుల ప్రోత్సాహం, ఉపాధ్యాయుల సహకారం కూడా కీలకంగా మారుతున్నాయి. ఉద్యమ జీవితాన్ని వదిలి సాధారణ జీవితం వైపు వస్తున్న వారికి చదువు విషయంలో అవసరమైన సహాయం అందిస్తున్నట్లు సమాచారం.
డిసెంబర్ పరీక్షలపై దృష్టి:
ఇప్పటికే పదో తరగతి పరీక్షల్లో కొందరు సాధించిన విజయాలు మరికొందరికి ప్రేరణగా మారాయి. దీంతో రాబోయే డిసెంబర్లో నిర్వహించనున్న ఓపెన్ స్కూల్ పరీక్షలకు మరింత మంది మాజీ మావోయిస్టులు హాజరయ్యేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వారికి పదో తరగతి సర్టిఫికెట్ కేవలం ఒక విద్యార్హత మాత్రమే కాదు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించేందుకు, మరింత చదువుకోవడానికి, నైపుణ్య శిక్షణ పొందేందుకు అది ఒక ప్రాథమిక మెట్టుగా మారుతోంది.
‘రెండో అవకాశం’గా ఓపెన్ స్కూల్:
జీవితంలో ఏదో ఒక దశలో చదువు ఆగిపోయిన వారికి తిరిగి విద్యను కొనసాగించే అవకాశం ఇవ్వడమే ఓపెన్ స్కూల్ విధానం ప్రత్యేకత. మాజీ మావోయిస్టుల విషయంలో ఇది మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఒకప్పుడు విద్యకు దూరమైన వారు ఇప్పుడు పరీక్షల కోసం పుస్తకాలు చదువుతున్నారు. పదో తరగతి పాస్ అయిన వారు ఇంటర్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఈ మార్పు కేవలం పరీక్ష ఫలితాల్లో కనిపించే విజయమే కాదు.. జీవితాన్ని కొత్తగా నిర్మించుకోవాలనుకునే వారికి విద్య అందిస్తున్న మరో అవకాశానికి నిదర్శనం. అందుకే ‘గన్ను నుంచి పెన్ను వైపు’ సాగుతున్న ఈ ప్రయాణంలో ఓపెన్ స్కూల్ ఒక విద్యా సంస్థకంటే ఎక్కువగా.. కొత్త జీవితానికి వారధిగా మారుతోంది.
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