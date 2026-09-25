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గన్ను నుంచి పెన్ను వైపు.. మాజీ మావోయిస్టులకు కొత్త జీవితం చూపిస్తున్న ఓపెన్ స్కూల్

Inspiring Story: ఒకప్పుడు అడవుల్లో తుపాకీ పట్టిన చేతులు ఇప్పుడు పుస్తకాలు పట్టుకుంటున్నాయి. చదువుకు దూరమైన జీవితాలకు విద్య మరోసారి తలుపులు తెరుస్తోంది. జనజీవన స్రవంతిలోకి తిరిగి వస్తున్న మాజీ మావోయిస్టులకు ఓపెన్ స్కూల్ విధానం కొత్త అవకాశాలకు వేదికగా మారుతోంది. పదో తరగతి అర్హత సాధించడం ద్వారా ఉపాధి, నైపుణ్య శిక్షణ, ఉన్నత విద్య వైపు అడుగులు వేయాలని పలువురు మాజీలు ప్రయత్నిస్తున్నారు

Written ByBhoomi
Published: Sep 25, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 02:58 PM IST
గన్ను నుంచి పెన్ను వైపు.. మాజీ మావోయిస్టులకు కొత్త జీవితం చూపిస్తున్న ఓపెన్ స్కూల్
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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