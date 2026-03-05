Womens Day 2026: మార్చి 8నే మహిళా దినోత్సవం ఎందుకు? ఈ ఏడాది ప్రత్యేక థీమ్‌ ఏంటి? ఉచిత సేవలు అస్సలు మిస్వవ్వకండి..

International Women's Day 2026 Date And Theme: కొన్నేళ్లుగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధానంగా మహిళల సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ రంగాల్లో చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా ఈ మహిళా దినోత్సవం నిర్వహిస్తారు. ఆడవారికి కూడా సమాన హక్కులు, అవకాశాలు ఈ సమాజంలో కల్పించడానికి, వారిలో అవగాహన పెంచడానికి ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఎంతో ముఖ్యం. మహిళలకు అనేక రంగాల్లో అవకాశం కల్పించాలి. సంస్థలు, కమ్యూనిటీ, ఆఫీసుల్లో వారికి సమ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. సరైన అవకాశం కల్పించడం అంటే తగ్గించడం కాదు.. అవకాశాలను పెంచడం అని అర్థం.
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం చరిత్ర..
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అమెరికాలో 1900 సంవత్సరంలోనే ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో మహిళలకు ఎక్కువగా పని గంటలు, తక్కువ జీతాలు ఉండేవి. వారి పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా ఉండటంతో వారు తిరుగుబాటు ప్రారంభించారు. వారి పనికి తగిన వేతనం ఇవ్వాలని తిరుగుబాటు చేశారు. అంతేకాదు ఓటుహక్కు, పని వేళలు తగ్గించాలని కూడా పోరాటాలు చేశారు. ఆ సమయంలో సోషలిస్టు పార్టీ ఆఫ్ అమెరికా యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో 1910న నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ప్రారంభించారు. ఇందులో ఆస్ట్రియా, డెన్మార్క్, జర్మనీ, స్విట్జార్లాండ్ దేశాలు చేరాయి.
ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే 1975లో అధికారికంగా గుర్తించింది. ఇక 1977 నుంచి మార్చి 8వ తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్నారు. అప్పటి నుంచి ప్రభుత్వ సంస్థలు, ఆఫీసుల్లో కూడా ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహిళలకు సమాన ప్రాధాన్యత, హక్కు, చదువు, అవకాశాలు కల్పించడం.. వారిపై హింసకు శుభం కార్డు వేయడం ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం 2026 థీమ్..
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ప్రతి ఏడాది ఒక్కో థీమ్తో జరుపుకుంటారు. అయితే ఈ ఏడాది 2026 కు సంబంధించి మహిళా సాధికారత, సమానత్వం, నాయకత్వం వంటి అంశాలపై దృష్టి సారించే విధంగా థీమ్ రెడీ చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు సమాజంలో మార్పు తీసుకురావడానికి రూపొందించారు. ఈసారి ప్రత్యేక థీమ్ 'Give To Gain'.. అంటే ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకోవడం తద్వారా ప్రయోజనం పొందడం.
మన దేశంలోని పథకాలు..
మన దేశంలో కూడా మహిళల సాధికారత కోసం 'బేటి బచావో.. బేటి పడావో' ,'ప్రధానమంత్రి ముద్ర యోజన' వంటి పథకాలను కూడా ప్రారంభించారు. ఇవి మహిళల ఆర్థిక స్వాతంత్రం కల్పించడంతోపాటు సరైన విద్య అందించడం ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. దీనికి సంబంధించి సెమినార్ సు ర్యాలీలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.
మహిళలకు ఉచితంగా..
మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. మహిళలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హెల్త్ చెకప్స్ నిర్వహించనుంది. రాష్ట్రంలోని 46 లక్షల మంది స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు ఉచితంగా హెల్త్ చెకప్ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. హెల్త్ మినిస్టర్ దామోదర నరసింహ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. ఒక్కొక్కరికి 30 రకాల పరీక్షలు చేయనున్నారు. మొత్తం ఈ ప్రక్రియ 6 నెలల్లో పూర్తి చేస్తారు. అన్ని రకాల రిపోర్టులతో డిజిటల్ హెల్త్ ప్రొఫైల్ కూడా రూపొందించనున్నారు.
