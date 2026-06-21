Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /Yoga 5000 Years History: ప్రపంచానికి విశ్వగురువుగా మారిన యోగా.. 5000 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన యోగ విశిష్టత ఏమిటంటే..?..

Yoga 5000 Years History: ప్రపంచానికి విశ్వగురువుగా మారిన యోగా.. 5000 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన యోగ విశిష్టత ఏమిటంటే..?..

International yoga day history: మనదేశంలో వేల ఏళ్ల క్రితం నుంచి యోగాలను ఆచరిస్తు వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలకు యోగా అనేది విశ్వగురువుగా మారింది. ఈ క్రమంలో యోగా 5 వేల  ఏళ్ల చరిత్ర తెలుసుకుందాం.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 21, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:42 PM IST
Yoga 5000 Years History: ప్రపంచానికి విశ్వగురువుగా మారిన యోగా.. 5000 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన యోగ విశిష్టత ఏమిటంటే..?..
Image Credit: yogaday(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Yoga 5000 Years History: ప్రపంచానికి విశ్వగురువుగా మారిన యోగా.. 5000 ఏళ్ల చరిత్ర
Yoga Day 202634 min ago
2
International Yoga Day 20261 hr ago
3
International Yoga Day 20261 hr ago
4
Yoga Day 20261 hr ago
5
Fathers day2 hrs ago