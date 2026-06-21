/Yoga 5000 Years History: ప్రపంచానికి విశ్వగురువుగా మారిన యోగా.. 5000 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన యోగ విశిష్టత ఏమిటంటే..?..

Indian civilisation to modern world yoga journey: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ యోగా డేను ఎంతో ఉల్లాసంగా అందరు జరుపుకున్నారు. ముఖ్యంగా కరోనా తర్వాత చాలా మంది యోగాను తమ దినచర్యగా చేసుకున్నారు. మారిన జీవన శైలీ, ఆహరపు అలవాట్ల కారణంగా చాలా మంది యోగా అభ్యాసం చేస్తు తమ ఒత్తిడిలను దూరం చేసుకుంటున్నారు. యోగా అనేది దాదాపు 5,000ల సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశంలో ఉద్భవించింది. యోగాలో తొలుత శివుడిని ఆదియోగి భావిస్తారు. ఆయన తన యోగా ఈ విజ్ఞానాన్నిసప్తర్షులకు అందజేశారని నమ్ముతారు.
ఆ తర్వాత సింధూ నాగరికతలో దీని ఆనవాళ్లు బైటపడ్డాయి. అక్కడ లభించిన 'పశుపతి ముద్ర' (ధ్యాన స్థితిలో ఉన్న ఒక ఆకారం) దీనికి ప్రధాన సాక్ష్యంగా చెప్తారు. యోగా అనే పదం 'యుజ్' అనే సంస్కృత మూల పదం నుండి వచ్చింది. దీని అర్థం 'ఐక్యం చేయడం' లేదా 'కలపడం' (ఆత్మ తో పాటు పరమాత్మ యొక్క కలయిక). మన ప్రాచీన జ్ఞాన భాండాగారమైన ఋగ్వేదంలో యోగ భావన మొదటిసారిగా ప్రస్తావించబడింది.
ఆ తర్వాత ఉపనిషత్తులలో దీని ప్రస్తావన కూడా గురించి చెప్పబడింది. యోగాతో ఇంద్రియాలపై నియంత్రణ, మనస్సు యొక్క స్థిరత్వంగా ఉంచవచ్చని వర్ణించారు. ఇక ఆ తర్వాత క్రమ క్రమంగా.. భగవద్గీత దీనిని మరో స్థాయికి తీసుకువెళ్లి, కర్మ యోగం, జ్ఞాన యోగం, భక్తి యోగాల ద్వారా యోగాన్ని ఒక జీవన విధానంగా మార్చింది.
పతంజలి మహర్షి 'యోగ సూత్రం'తో దీన్ని ప్రజలకు మరింత చేరువ చేశారు. అప్పటి వరకు మౌఖికంగా, చెల్లాచెదురుగా ఉన్న యోగ జ్ఞానాన్ని క్రీ.పూ. 400 ప్రాంతంలో పతంజలి మహర్షి క్రోడీకరించారు. ఆయన రచించిన 'యోగ సూత్రం' యోగా చరిత్రలో అత్యంత ముఖ్యమైన మైలురాయిగా చెప్తారు. పతంజలి మహర్షి యోగాను కేవలం ఒక శారీరక వ్యాయామంగా కాకుండా, మనస్సును జయించే ఒక శాస్త్రంగా పరిచయం చేశారు. అందుకే ఆయన 'అష్టాంగ యోగా' అనే భావనను అందరికి అర్థమయ్యేలా వివరించారు.
యమ (నైతిక నియమాలు)
నియమ (వ్యక్తిగత క్రమశిక్షణ)
ఆసన (స్థిరమైన కూర్చునే భంగిమ)
ప్రాణాయామ (శ్వాస నియంత్రణ)
ప్రత్యాహార (ఇంద్రియ నియంత్రణ)
ధారణ (ఏకాగ్రత)
ధ్యాన (ధ్యాన స్థితి)
సమాధి (సంపూర్ణ ఆనందం లేదా జాగృతి)
పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరిలో, 1893లో జరిగిన చికాగో సర్వమత సదస్సులో స్వామి వివేకానంద పాశ్చాత్య ప్రపంచానికి యోగా, వేదాంతం యొక్క ప్రాముఖ్యతను పరిచయం చేశారు. తరువాత, 20వ శతాబ్దంలో, టి. కృష్ణమాచార్య (ఆధునిక యోగా పితామహుడు), బి.కె.ఎస్. అయ్యంగార్, పట్టాభి జోయిస్, స్వామి శివానంద వంటి గురువులు యోగాను సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ముఖ్యంగా బి.కె.ఎస్. అయ్యంగార్ యోగాసనాలను శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించి, విదేశీయులకు అర్థమయ్యే రీతిలో బోధించారు. ఆ తర్వాత భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసిన కృషి ఫలితంగా, ఐక్యరాజ్యసమితి జూన్ 21ని 'అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం'గా ప్రకటించింది.
ఒకప్పుడు కేవలం ఋషుల జ్ఞానోదయం కోసం మాత్రమే యోగా ఆసనాలు వేశారు. కానీ, ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద 'వెల్నెస్' ఉద్యమంగా మారింది. ఒత్తిడితో కూడిన ఆధునిక జీవితంలో ప్రజలు మానసిక ప్రశాంతత, శారీరక ఆరోగ్యం కోసం యోగా వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. యోగా అనేది ప్రపంచ మార్కెట్ లో బిలియన్ డాలర్ల పరిశ్రమగా అభివృద్ధి చెందింది.
యోగా మ్యాట్లు, మొబైల్ యాప్లు, యోగా స్టూడియోలు, అంతర్జాతీయ రిట్రీట్లు, యోగా టీచర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లు ఒక పెద్ద ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను సృష్టించాయి. ప్రపంచ ఎకానమికే యోగా పెద్ద బూస్టింగ్ గా మారింది. మొత్తంగా మీద యోగా భారత్ తో పాటు, ప్రపంచ మానవాళికి మేలు చేసే అత్యంత గొప్ప వరంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.