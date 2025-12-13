New Year 2026 Tour Package: భారీగా సెలవులు, వరుస పండుగలు, కొత్త సంవత్సరం ఇలా అన్నీ కలిసి రావడంతో ఈ అద్భుతమైన కాలాన్ని మరింత అద్భుతంగా గడపాలంటే గోవాకు వెళ్లాల్సిందే. స్నేహితులు, కుటుంబసభ్యులతో సరదాగా గడపాలనుకుంటే.. పండుగలను ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే గోవా రమ్మంటోంది. దీనికి భారతీయ రైల్వే అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజ్ అందిస్తోంది. తక్కువ ఖర్చు.. ఎక్కువ వినోదం పొందేలా ఈ ప్యాకేజ్ను ప్రకటించింది. క్రిస్మస్ను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారా? న్యూ ఇయర్కు పార్టీ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఒకసారి ఐఆర్సీటీసీ గోవా ప్యాకేజీపై లుక్ వేయండి.
ఇండియన్ రైల్వేస్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ ప్రయాణికులకు అనేక టూర్ ప్యాకేజీలను అందిస్తోంది. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలతోపాటు సరికొత్త ప్యాకేజ్లను ప్రకటిస్తోంది. తక్కువ ధరకు ముఖ్యమైన గమ్యస్థానాలకు ఐఆర్సీటీసీ టూర్ ప్యాకేజీలను అందిస్తున్నది. అండమాన్, గుజరాత్, ఢిల్లీ, తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాలకు కూడా టూర్ ప్యాకేజీలను అందిస్తోంది. ఇప్పుడు క్రిస్మస్, న్యూఇయర్ సెలవుల సందర్భంగా గోవాకు టూర్ ప్యాకేజీలను ప్రకటించింది.
గోవా టూర్ ప్యాకేజీ
పార్టీలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గోవా. అద్భుతమైన సముద్ర తీర అందాలను ఆస్వాదించేందుకు.. సముద్రపు సాహస క్రీడలు ఇష్టపడేవారు గోవాను సందర్శిస్తుంటారు. అలాంటి వారికి తక్కువ ఖర్చుతో ఐఆర్సీటీసీ టూర్ ప్యాకేజీ అందిస్తోంది. ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో గోవాలో 4 రోజులు ఉండవచ్చు.
ప్రయాణ తేదీలు
గోవా టూర్ ప్యాకేజ్లో విమాన ప్రయాణంతోపాటు వసతి, భోజన సదుపాయం కూడా ఉంది. డిసెంబర్ 25, 2025న ఉదయం 10.50 గంటలకు ఢిల్లీ నుంచి విమానంలో గోవా టూర్ ప్రారంభమవుతుంది. మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు గోవా చేరుకుంటారు. అక్కడ వసతి, హోటల్ వసతి సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ప్యాకేజ్ ఎంత?
==> డిసెంబర్ 10వ తేదీ నుంచి గోవా టూర్ ప్యాకేజీకి బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. విలాసవంతమైన హోటల్లో వసతితో పాటు అల్పాహారం, రాత్రి భోజనం అందిస్తారు. ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో, తవాంగ్, టెరాంగ్ వంటి అందమైన ప్రదేశాలను సందర్శించవచ్చు.
==> టూర్ ప్యాకేజ్లో వ్యక్తులు పెరుగుతుంటే చెల్లించే ఫీజు తగ్గుతుంది. వాస్తవంగా ఒక వ్యక్తికి రూ.52,130 ధర నిర్ణయించారు. ఇద్దరు వ్యక్తులకు రూ.50,090, ముగ్గురు వ్యక్తులతో కూడిన బృందానికి రూ.39,660 ఫీజు నిర్ణయించారు.
==> పిల్లలతో కూడా ప్రయాణం చేయవచ్చు. వారికి ప్రత్యేక రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంది. 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల మధ్య పిల్లలకు రూ.16,300 చెల్లించాలి.
ఎక్కడెక్కడ
ఈ టూర్ ప్యాకేజీ తెలంగాణ, ఏపీ నుంచి లేదు. లక్నో, ఢిల్లీ, కోల్కతా, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి గోవాకు ప్రయాణించడానికి ప్రవేశపెట్టారు. ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో హైదరాబాద్ నుంచి గోవా లేదు. ఈ టూర్ ప్యాకేజీని బుక్ చేసుకోవడానికి అధికారిక ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి. ఏవైనా సందేహాలు, వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే సమీప రైల్వే స్టేషన్ను సంప్రదించవచ్చు.
