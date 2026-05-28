IRCTC Divya Dakshin Yatra: ఐఆర్సీటీసీ దివ్య దక్షిణ యాత్రలో అరుణాచలం టూర్ ప్యాకేజీపై భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తే బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ప్యాకేజీ అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 2AC, 3AC, స్లీపర్ క్లాస్లలో సులువుగా అరుణాచలంతో పాటు చిదంబరం, తిరుచి, తంజావూరు, రామేశ్వరం, మధురై, కన్యాకుమారి దక్షిణ యాత్రను పూర్తిగా కవర్ చేయవచ్చు. ఈ టూర్ లో మొత్తం 9 రోజులు, ఏడు దివ్య క్షేత్రాలను సందర్శించవచ్చు. దక్షిణాదిలోని పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించే అద్భుతమైన అవకాశం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ద్వారా భక్తులకు లభిస్తుంది.
దివ్య దక్షిణ యాత్ర అరుణాచలం పేరుతో (SCZBG63) టూర్ ప్యాకేజీ ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో మొత్తం 8 రాత్రులు, 9 రోజులు ప్రయాణం ఉంటుంది. జూలై 20, 2026న ఈ యాత్ర ప్రారంభమవుతుంది. ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నందున జూలైలో యాత్ర చేయాలనుకునేవారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. ఇందులో అరుణాచలం, చిదంబరం, తిరుచ్చి, తంజావూరు, రామేశ్వరం, మధురై నుంచి కన్యాకుమారి యాత్రలో మొత్తం ఏడు దివ్య క్షేత్రాలను సందర్శించవచ్చు.
రైలు సీట్ల కేటాయింపు..
ఈ భారత్ గౌరవ్ ట్రైన్లో స్లీపర్ లో 160, 3 ఏసీలో 490, 2 ఏసీలో 52 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మొత్తంగా 702 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి, జనగాం, కాజీపేట, వరంగల్, ఖమ్మం, మధిర, విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, రేణిగుంట బోర్డింగ్ స్టేషన్లలో ఈ రైలు ఆగుతుంది. దీంతో హైదరాబాద్, ఏపీ మీదుగా వెళ్లే భక్తులు కూడా ఈ బోర్డింగ్ స్టేషన్లలో రైలు ఎక్కవచ్చు.
ఇక ఈ స్లీపర్ రైలులో ఒక్కొక్కరికి రూ.15,600 ఛార్జ్ చేస్తారు. 3ACలో రూ.23,100, సెకండ్ ఏసీలో రూ.29,500 వసూలు చేస్తారు. ఐదు నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య పిల్లలకు స్లీపర్ రూ.14,600, 3AC రూ.21,900, సెకండ్ ఏసీ రూ.28,100గా నిర్ణయించారు. భారత్ గౌరవ్ రైల్ టూరిజం స్కీం కింద భారతీయ రైల్వే 33 శాతం డిస్కౌంట్ కూడా అందిస్తోంది.
ప్రముఖ ఆలయాల సందర్శన:
ఐఆర్సీటీసీ అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీ ద్వారా తిరువణ్ణామలైలోని అరుణాచలం ఆలయం, చిదంబరంలోని నటరాజ స్వామి టెంపుల్, తిరుచిలోని శ్రీ రంగనాథ స్వామి ఆలయం, తంజావూరులోని బృహదీశ్వర ఆలయం, రామేశ్వరంలోని రామనాథ స్వామి టెంపుల్, మధురైలోని మీనాక్షి అమ్మ టెంపుల్, కన్యాకుమారిలోని రాక్ మెమోరియల్, కుమారి అమ్మ టెంపుల్ సందర్శించవచ్చు.
ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో ఉదయం టీతో పాటు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఈ రైలులో ప్రయాణించే ప్రయాణికులకు ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తున్నారు. ట్రైన్లో సరైన సెక్యూరిటీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ఇవి వర్తించవు:
ఈ రైలు ద్వారా ప్రయాణం చేసే వారికి కేవలం రైలు జర్నీ మాత్రమే అందిస్తారు. మీరు ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు సందర్శించినప్పుడు ప్రవేశ ఛార్జీలు, బోటింగ్, స్పోర్ట్స్, రూమ్స్ సర్వీసులు, గైడ్ వంటి వాటికి సంబంధించిన ఖర్చులను ప్రయాణికులే భరించాల్సి ఉంటుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
