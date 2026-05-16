/IRCTC: పచ్చని కేరళ కొండల్లో అదిరిపోయే లగ్జరీ టూర్ ప్యాకేజ్.. 4 రోజుల్లో మున్నార్, అలప్పి, తేక్కడి చుట్టేయండి!

Keralam Lush Green Hills Tour Package: ఐఆర్సీటీసీ అద్భుతమైన హాలిడే ప్యాకేజీలను ప్రకటిస్తుంది. దీంతో పాటు ఎప్పటికప్పుడు ట్రైన్ టూర్ ప్యాకేజీలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే తాజాగా ఐఆర్సీటీసీ కేరళ టూర్ ప్యాకేజీ గురించి తెలుసుకుందాం. ఎండాకాలంలో హిల్ స్టేషన్ లేదా పచ్చని జలపాతాలు, బ్యాక్ వాటర్స్ వైపుగా వెళ్లాలని అందరూ అనుకుంటారు. ఇక్కడ మున్నార్ లోని పచ్చటి తోటలు, కథాకళి ఒక బెస్ట్ పర్యాటక కేంద్రం అని చెప్పవచ్చు. కేరళలో 100 శాతం అక్షరాస్యతకు కూడా పెట్టింది పేరు. చాలామందికి కేరళ సందర్శించాలనే కోరిక ఉంటుంది. అలాంటి వారి కోసం ఐఆర్సీటీసీ ఒక బెస్ట్ టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకువచ్చింది.
గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీగా పేరు పొందిన కేరళలో హౌస్ బోట్లకు పెట్టింది పేరు. ఆయుర్వేద చికిత్సలు, కాఫీ తోటలు, బ్యాక్ వాటర్స్ సహజ సౌందర్యానికి ప్రసిద్ధి చెందిన సాంస్కృతిక జీవన ప్రమాణాలు కూడా కళ్ళను కట్టిపడేస్తాయి. ఐఆర్సీటీసీ టూర్ ప్యాకేజీలో మొత్తం ప్రయాణంతో పాటు బస, భోజనం సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తుంది.
అయితే ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో మీరు మూడు రాత్రులు నాలుగు రోజులు గడపాల్సి ఉంటుంది. మున్నార్ తెక్కడి, కుమరకోం, పచ్చని కొండ ప్రాంతాలను కూడా మీరు సందర్శించవచ్చు. ఇందులో టికెట్ ధర రూ.14, 460 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. మే నెలలో 1 నుంచి 31వ తేదీ వరకు కూడా అందుబాటులో ఉంది. జూన్ లో కూడా నెల మొత్తం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ అందుబాటులో ఉంది.
ఈ కేరళ టూర్ ప్యాకేజీలో ఒక్కరికి రూ. 36,150 ఖర్చవుతుంది. ఇద్దరు ప్రయాణిస్తే రూ.18,510, ముగ్గురికి ఒక్కొక్కరికి రూ.14,460 చొప్పున, పిల్లలైతే 5 నుంచి 11 ఏళ్ల వరకు రూ. 6500, 5 నుంచి 11 ఏళ్ల వారికి రూ.3250 ఖర్చు అవుతుంది.
ఎర్నాకులం నుంచి మున్నార్కు మొదటి రోజు ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ టూరిస్టులను ఎర్నాకులం రైల్వే స్టేషన్ లేదా కొచ్చి ఎయిర్పోర్టు వద్ద పికప్ చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత మున్నార్ ఎర్నాకులం నేషనల్ పార్క్, డ్యాం సాయంత్రం సమయంలో మున్నార్ టౌన్ లో షాపింగ్ నిర్వహించుకోవచ్చు. రాత్రి మున్నార్ లోనే హోటల్ లో స్టే చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఇక రెండో రోజు ఉదయం మున్నార్ నుంచి తెక్కడికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసుకొని చెక్ అవుట్ చేసేయాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే టీ మ్యూజియం సందర్శిస్తారు. ఇక అక్కడి నుంచి తెక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడ హోటల్లో స్టే చేసిన తర్వాత రాత్రంతా అక్కడే బస చేయాల్సి ఉంటుంది.
మూడవ రోజు తెక్కడి నుంచి కుమరకోం లేదా అలిపికి ప్రయాణం. ఇక్కడ ఉదయం బోట్ రైడ్ చేయవచ్చు. పెరియర్ వైల్డ్ లైఫ్ సంక్యూవరీ టూరిస్టులు ఎక్కువగా వెళ్లే ప్రాంతం. అంతేకాకుండా ఇక్కడ హోటల్లో స్టే చేసి బ్రేక్ ఫాస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత వెంటనే అలెప్పీకి ప్రయాణం చేస్తారు. అక్కడ రూమ్ తీసుకొని ఖాళీ సమయంలో చుట్టుముట్టు ప్రాంతాలను తిరిగి రాత్రి అక్కడే బస చేసి మరుసటి రోజు కొచ్చికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది.
కొచ్చికి వెళ్ళిన తర్వాత డచ్ ప్యాలెస్, జూయిష్ సైనాగోన్, సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ చర్చ్, శాంటా క్రూజ్ బాసిలిక చర్చ్ ప్రముఖ టూరిస్ట్ ప్రాంతాలలో తిరిగి ఎర్నాకులం రైల్వే స్టేషన్ లేదా కొచ్చి ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రాప్ చేస్తారు. అక్కడితో టూర్ ఎండ్ అయిపోతుంది.
