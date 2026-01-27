English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IRCTC: శివరాత్రికి జ్యోతిర్లింగ దర్శనానికి రెడీనా..? IRCTC ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజ్‌, డీటైల్స్ చెక్ చేయండి..!

IRCTC Launches Maha Shivratri Special Jyotirlinga Tour: మహాశివరాత్రి ఫిబ్రవరి నెలలో రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ దర్శనానికి ఐఆర్‌సీటీసీ అద్భుత టూర్‌ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. అదే ఐఆర్‌సీటీసీ సప్త జ్యోతిర్లింగ దర్శన్‌ యాత్ర 10 రోజుల యాత్రలో ఏడు జ్యోతిర్లింగలు దర్శించుకునే సౌలభ్యం కల్పించనుంది. ప్రధానంగా ఉజ్జయినీ, ద్వారకా, సోమనాథ్‌, పూనే, నాసిక్‌, ఔరంగాబాద్‌ యాత్ర చేయవచ్చు. ఐఆర్‌సీటీసీ ఈ అద్భుతమైన టూర్‌ ప్యాకేజీ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 27, 2026, 05:07 PM IST

IRCTC Launches Maha Shivratri Special Jyotirlinga Tour: ఐఆర్‌సీటీసీ సప్త జ్యోతిర్లింగ దర్శన యాత్ర ప్యాకేజీ భారత గౌరవ టూరిస్ట్ ట్రైన్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఇందులో 2ఏసీ, థర్డ్ ఏసీ, స్లీపర్ క్లాస్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. మొత్తంగా ఉజ్జయినిలోని మహాకాళేశ్వర్, ఓంకారేశ్వర్ ,ద్వారకాలోని నాగేశ్వర్, సోమనాథ్‌ సోమనాథ ఆలయం పూణేలోని భీమశంకర ఆలయం, నాసిక్ లో త్రయంబకేశ్వర్, ఔరంగాబాద్ లోని ఘృష్ణేశ్వర టెంపుల్స్‌ కవర్ చేస్తాయి. ఈ ఏడు జ్యోతిర్లింగాలను 11 రోజులలో దర్శనం చేసుకోవచ్చు.

 ఇక ఈ టూర్ పేరు వచ్చేసి సప్త జ్యోతిర్లింగ దర్శన యాత్ర మహాశివరాత్రి స్పెషల్. మొత్తంగా 10 రాత్రులు,11 రోజులు కవర్ చేస్తుంది. 2026 ఫిబ్రవరి 6 తేదీన ఈ యాత్ర ప్రారంభం అవుతుంది. మొత్తంగా 750 సీట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరి కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ జంక్షన్, ధర్మాబాద్ జంక్షన్, హుడ్కేడ్‌, నాందేడ్ పూర్ణ జంక్షన్ కు చేరుకుంటుంది.

 ఇక ఈ యాత్రలో ఒకరికి స్లీపర్ ట్రైన్ లో రూ.17,600 ఛార్జి చేస్తారు. థర్డ్  ఏసీ అయితే రూ.26,700, సెకండ్ ఏసీ రూ. 34,600 ఛార్జీ వసూలు చేస్తారు. అదే ఐదేళ్ల నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్యలో ఉన్న పిల్లలకు అయితే ఎకానమీ స్లీపర్ రూ.16,300, 3ఏసీ రూ.25,200, 2ఏసీ రూ. 32,800 వసూలు చేస్తారు. ఈ రైల్వే టూరిజంలో భాగంగా భారతీయ రైల్వే 33 శాతం డిస్కౌంట్ భారత్ గౌరవ ట్రైన్స్ అందుబాటులో ఉంది.

2026 ఫిబ్రవరి 6వ తేదీ ఈ యాత్ర ప్రారంభం అవుతుంది. ఉదయం 10 గంటల నుంచి సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం 10 గంటలకు ఉజ్జయిని చేరుకుంటుంది. అక్కడ ఆ స్టేషన్‌లో రూమ్‌కు  వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మహా కాలేశ్వర్‌ జ్యోతిర్లింగం దర్శనం తర్వాత డిన్నర్, నైట్ స్టే ఉజ్జయినిలోనే ఉండాల్సి ఉంటుంది.

 ఇక మూడో రోజు ఫిబ్రవరి 8వ తేదీ డాక్టర్ అంబేద్కర్ నగర్ రైల్వే స్టేషన్‌ నుంచి రాత్రి 11 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఆ తర్వాత ఉదయమే బ్రేకఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఓంకారేశ్వర జ్యోతిర్లింగ టెంపుల్ దర్శనం అనంతరం డాక్టర్ అంబేద్కర్ నగర్ రైల్వే స్టేషన్ లో ద్వారక బయలుదేరాల్సి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 9వ తేదీ సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ద్వారకా చేరుకుంటారు. అక్కడ నైట్ స్టే ఉంటుంది. డిన్నర్ పూర్తి చేయాలి. ఇక ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత టెంపుల్ దర్శనం ఉంటుంది. ఆరోజు లంచ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగం టెంపుల్ దర్శనం. తర్వాత ఒఖా రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాత్రి 9:30 గంటలకు సోమనాథ్ ఆలయానికి బయలుదేరాలి.

 మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయానికి చేరుకుంటారు. అక్కడ వసతి సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. అక్కడ ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగ దర్శనం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సోమనాథ్ రైల్వే స్టేషన్ కి బయలుదేరాల్సి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 12వ తేదీ పూనే ఖాడ్కీ రైల్వే స్టేషన్ మధ్యాహ్నం 1:00 వరకు చేరుకుంటారు. అక్కడ స్టే ఉంటుంది డిన్నర్ పూర్తి చేసిన తర్వాత రాత్రి పూణేలోనే ఉండాలి. ఇక 13వ తేదీ బ్రేకఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత భీమశంకర ఆలయ దర్శనం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పూణే రైల్వే స్టేషన్ నుంచి నాసిక్ బయలుదేరాల్సి ఉంటుంది.

 ఫిబ్రవరి 14వ తేదీ నాసిక్ రోడ్డు స్టేషన్‌ రాత్రి 11 గంటల వరకు చేరుకుంటారు.అక్కడ ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత త్రయంబకేశ్వర జ్యోతిర్లింగ టెంపుల్ దర్శనం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నాసిక్ రైల్వే స్టేషన్ గుండా చత్రపతి శంభాజీ నగర్ ఔరంగాబాద్ వెళ్లాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం 5 గంటలకు అక్కడికి చేరుకుంటారు. అక్కడ ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగ టెంపుల్ దర్శనం ఉంటుంది. చివరగా ఫిబ్రవరి 16వ తేదీ పూర్ణా, నాందేడ్, ముడ్కేఢ్‌, ధర్మాబాద్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లలో ప్రయాణీకులు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలి.

