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సగం మందికి పైగా మహిళలు ఆ లోపంతో బాధపడుతున్నారు.. నీరసంగా ఉంటే లైట్ తీసుకోవద్దు!

కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, మన భారతీయ మహిళల్లో ప్రతి నలుగురిలో ముగ్గురు ఐరన్ లోపం వల్ల బాధపడుతున్నారు. నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే గణాంకాల ప్రకారం, 15 నుండి 49 ఏళ్ల వయసున్న వారిలో 57 శాతం మంది అనేమియా సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అయితే, కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను మీ డైట్‌లో చేర్చుకోవడం ద్వారా దీనిని సరిచేయవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 06, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:16 PM IST
సగం మందికి పైగా మహిళలు ఆ లోపంతో బాధపడుతున్నారు.. నీరసంగా ఉంటే లైట్ తీసుకోవద్దు!
Image Credit: Iron Deficiency in Indian Women:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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సగం మందికి పైగా మహిళలు ఆ లోపంతో బాధపడుతున్నారు.. నీరసంగా ఉంటే లైట్ తీసుకోవద్దు!
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