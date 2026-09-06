/సగం మందికి పైగా మహిళలు ఆ లోపంతో బాధపడుతున్నారు.. నీరసంగా ఉంటే లైట్ తీసుకోవద్దు!

Iron Deficiency in Indian Women: నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ప్రకారం, భారతీయులైన మహిళల్లో ప్రతి నలుగురిలో ముగ్గురు ప్రధానంగా ఐరన్ లోపంతో బాధపడుతున్నారు. 15 నుండి 49 ఏళ్ల వయసున్న వారిలో 57 శాతం మంది, అలాగే 6 నుండి 59 ఏళ్ల వయసున్న వారిలో 67 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది అనేమియాతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఐరన్ మన శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ ఉత్పత్తికి సహాయపడి, రక్తనాళాల ద్వారా ఆక్సిజన్ను సరఫరా చేస్తుంది. ఐరన్ లోపం ఉన్నవారికి తరచూ నీరసం, తల తిరగడం, తలనొప్పి మరియు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. ఇది అనేమియాకు దారితీస్తుంది. ఈ లోపం వల్ల తరచూ ఇన్ఫెక్షన్లు రావడం లేదా రక్తహీనత వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అయితే, మీ ఆహారపు అలవాట్లలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా శరీరంలో ఐరన్ స్థాయిలను పెంచుకోవచ్చు.
మీ ప్రధాన ఆహారంలో ఐరన్ను చేర్చుకోండి..
కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలే కాకుండా, వివిధ రకాల పోషకాహారాలను తీసుకోవాలి. పప్పు ధాన్యాలు, కిడ్నీ బీన్స్, సోయాబీన్స్, నువ్వులు, ఆకుకూరలను మీ డైట్లో చేర్చుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు నాన్-వెజ్ తినేవారైతే, గుడ్లు, చేపలు, పౌల్ట్రీ మాంసం వంటివి తీసుకోవచ్చు; వీటిలో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.
ఐరన్తో పాటు విటమిన్ సి తీసుకుంటే శరీరం దానిని త్వరగా గ్రహిస్తుంది. నిమ్మరసం, టొమాటో, క్యాప్సికమ్ వంటివి మీ డైట్లో ఉండాలి. పప్పులు లేదా స్ప్రౌట్స్తో పాటు నిమ్మరసం తీసుకోవడం వంటి కాంబినేషన్లు ఐరన్ గ్రహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
టీ, కాఫీలను తగ్గించండి..
టీ, కాఫీలు ఐరన్ గ్రహించే సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తాయి. కాబట్టి వీటిని తగ్గించడం మంచిది. రోజుకు ఒక కప్పు మాత్రమే తీసుకోవడం సరిపోతుంది. అలాగే, కేవలం పాలకూర మీద మాత్రమే ఆధారపడకుండా బీన్స్, సోయా ఉత్పత్తులు, మిల్లెట్స్ ఇతర ఆకుకూరలను కూడా తీసుకోవాలి. దీనివల్ల శరీరానికి కావాల్సిన ఫోలేట్ విటమిన్ కూడా అందుతుంది.
మంచి పోషకాహారం కోసం పప్పులు ఇతర ఆహార పదార్థాల లేబుల్స్ చదివి తీసుకోవాలి. అలాగే డైట్లో చక్కెర మరియు ఉప్పు వాడకాన్ని తగ్గించాలి. ఐరన్ లోపం వల్ల తరచూ నీరసం, కళ్ళు తిరగడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, గుండె కొట్టుకునే వేగంలో మార్పులు రావచ్చు. ఇవన్నీ అనేమియాకు దారితీస్తాయి. మీకు ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి సరైన డైట్, అవసరమైన పరీక్షలు చేయించుకోవడం ఉత్తమం.
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