Pressure Cooker: ప్రెషర్‌ కుక్కర్‌లో వండిన అన్నం ఆరోగ్యానికి హానికరమా?

Rice Cooking In Pressure Cooker: ఈ బిజీ లైఫ్ స్టైల్ లో ప్రెషర్ కుక్కర్ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఫ్రెండ్ అయిపోయింది. ఇది లేకపోతే ఏ పని త్వరగా పూర్తి కాదు. రోజు కుక్కర్లో వండనిదే ఏ ఆహారం త్వరగా పూర్తికాదు. అయితే కుక్కర్లో వండిన ఆహారం ఆరోగ్యకరమేనా? ఇందులో వండిన అన్నం తింటే అనారోగ్యమా? తెలుసుకుందాం  

Written by - Renuka Godugu

Rice Cooking In Pressure Cooker: ప్రెషర్ కుక్కర్ లో వండడం ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో జరుగుతోంది. ఇందులో ఆహారం త్వరగా ఉడికిపోతుంది. ఇది మనకు సమయం కలసి వస్తుంది. ఈ బిజీ లైఫ్ స్టైల్ లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ప్రెషర్ కుక్కర్ ఉంటుంది. ఇందులో అన్నం పప్పు ఇతర ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇతర వంట పాత్రల కంటే ప్రెషర్ కుక్కర్ లో వండుకున్న ఆహారం త్వరగా ఉడికిపోతుంది. మనకు సమయం ఆదా అవుతుంది. అయితే ఇందులో ఆహారం పండుకుంటే పోషకాలు కోల్పోతామా? 

 ప్రెషర్ కుక్కర్ ఎక్కువ వేడిలో ఆహారం ఉడుకుతుంది. అందుకే ఇందులో మనం పోషకాలను కోల్పోతాం ప్రధానంగా విటమిన్ బి కొన్ని రకాల ఖనిజాలు తగ్గిపోతాయి. ఆహార పదార్థాల్లో తక్కువ నీళ్లు పోసి వండినా కానీ అవి త్వరగా ఖనిజాలు కోల్పోతాం. సాంప్రదాయ పద్ధతిలో వండుకోవటం వల్ల మనం వీటిని కోల్పోకుండా ఉంటాం. 

 సాధారణంగా మనం అమ్మమ్మల కాలం నుంచి అన్నం ఉడికించేటప్పుడే అందులో నుంచి గంజి తీసి వండుతాం. అప్పుడు అందులో పోషకాలు కోల్పోతాం. అయితే ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్ లో వండటం వల్ల ఖనిజాలు అలాగే ఉంటాయి. వాటిని తీసేయాల్సిన అవసరం ఉండదు . అంటే డయాబెటిస్, బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇందులో గంజి పదార్థం కూడా అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది తినకపోవడమే మంచిది. 

 ఇంకా ప్రెషర్ కుక్కర్లో వండిన ఆహారం మెత్తగా ఉంటుంది. ఇది త్వరగా జీర్ణం అవుతుంది. జీర్ణ సమస్యలు కూడా తగ్గిపోవచ్చు. పిల్లలకు, వృద్ధులకు మంచిది. కానీ ఇది త్వరగా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచేస్తుంది. ప్రెషర్ కుక్కర్ లో బియ్యం వండటం వల్ల అన్నం త్వరగా ఉడికిపోతుంది. సమయం, గ్యాస్ కూడా మీకు ఆదా అవుతుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కాలంలో ప్రతి ఒక్కరు బిజీ లైఫ్ స్టైల్ లో కాలం గడుపుతున్నారు. మీరు త్వరగా అన్నం వండటానికి ప్రెషర్ కుక్కర్ వినియోగిస్తున్నారు. ఇది కరెంటు ఆదా చేయడమే కాకుండా త్వరగా కూడా అవుతుంది. 

బియ్యం రకాన్ని బట్టి మీరు విజిల్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొన్ని రకాల రైస్ త్వరగా ఉడుకుతుంది. కొన్ని మాత్రం ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. మీరు బియ్యం కుక్కర్ లో వండే ముఅనుకుంటే ముందు ఒక 20 నిమిషాలు నానబెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత ఒకటి లేదా రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించండి. తెల్లటి రైస్ మాత్రమే కాదు బ్రౌన్, రెడ్ రైస్ కూడా ముందుగా నానబెట్టి ఇలాగే వండుకోండి.

