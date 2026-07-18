/రాత్రి పూట అన్నం తింటే బరువు పెరుగుతారా? వెయిట్ లాస్ అవ్వాలంటే నిజం ఇదే!

Should You Avoid Rice for weight Loss: వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్న కొందరు బరువు తగ్గడం కోసం అన్నాన్ని పూర్తిగా మానేస్తారు. కానీ, అన్నంతో పాటు కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలను తీసుకోవడమే సరైన పద్ధతి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ప్రతిరోజూ వ్యాయామం కూడా తప్పనిసరి. రాత్రిపూట అన్నం తింటే బరువు పెరుగుతామనేది చాలామందిలో ఉండే అపోహ. కానీ పోషకాహార నిపుణుల ప్రకారం, రాత్రిపూట అన్నం మానేసినంత మాత్రాన మీరు బరువు తగ్గరు, అలాగే అన్నం తిన్నంత మాత్రాన బరువు పెరగరు. ఇది మొత్తం మీరు తీసుకునే క్యాలరీలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే మీరు ఒక ఆహారంలో ఎంత మొత్తంలో క్యాలరీలను తీసుకుంటున్నారు అనేది ముఖ్యం. అంతేకాకుండా, మీరు తీసుకునే ఆహారంలో క్యాలరీలను తగ్గించే పదార్థాలను కూడా చేర్చుకోవాలి. రాత్రిపూట అన్నం తినకపోతే ఆటోమేటిక్గా బరువు తగ్గుతామనేది అతి పెద్ద అపోహ అని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
మీరు తీసుకునే పోర్షన్ కీలకం..
రాత్రిపూట మీరు ఎంత అన్నం తింటున్నారు అనే దానిపైనే బరువు ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే పోర్షన్ కంట్రోల్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఒక కప్పు అన్నం తింటే, దానితో పాటు పప్పు, పన్నీరు లేదా చికెన్ వంటి ప్రోటీన్ కలిగిన ఆహారాలను తీసుకోవాలి. అలాగే కొన్ని రకాల కూరగాయలు కూడా తప్పనిసరి. ఇలా సమతుల్య ఆహారాన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటే రాత్రి సమయంలో బరువు పెరిగే అవకాశం ఉండదు.
అన్నం శత్రువు కాదు...
అన్నం తిన్నంత మాత్రాన బరువు పెరుగుతామనే అపోహలో ఉండకండి. బరువు తగ్గాలంటే అన్నాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే లక్ష్యం కాదని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే మీరు సింగిల్ పాలిష్డ్ బ్రౌన్ రైస్కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. అంతేకాకుండా, తిన్న రెండు గంటల తర్వాత మాత్రమే పడుకోవాలి; తిన్న వెంటనే పడుకోకూడదు. అలాగే రాత్రి సమయంలో అతిగా తినకూడదు.
రాత్రి సమయంలో అన్నమా లేక రోటీనా?
రాత్రిపూట అన్నానికి బదులుగా చపాతి తింటే సరిపోతుందని కొందరు భావిస్తారు. బరువు తగ్గడానికి రాత్రిపూట అన్నం తినకూడదని, రోటీ ఆరోగ్యకరమని చాలామంది అపోహ పడుతుంటారు. కానీ ఇది మీరు తీసుకునే పోషకాహారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆహారంలో సమతుల్యత ఉంటే మీరు బరువు పెరిగే అవకాశం లేదు.
పోషకాహార నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, రాత్రిపూట అన్నం మానేసినంత మాత్రాన బరువు తగ్గిపోదు. మీరు తీసుకునే ఆహార పరిమాణం (పోర్షన్ దానితో పాటు తీసుకునే ఇతర ఆహార పదార్థాలే బరువు తగ్గడానికి దోహదపడతాయి. దీనితో పాటు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం కూడా తప్పనిసరి. ఉదయం ఖాళీ కడుపున తినే ఆహారం నుండి రాత్రి పడుకునే ముందు తినే ఆహారం వరకు ప్రతిదీ బరువు నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి కోసం ప్రతిరోజూ సమతుల్య ఆహారాన్ని తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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