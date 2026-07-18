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రాత్రి పూట అన్నం తింటే బరువు పెరుగుతారా? వెయిట్ లాస్ అవ్వాలంటే నిజం ఇదే!

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు రాత్రిపూట అన్నం తినకూడదా? దీనివల్ల బరువు పెరుగుతారా? చాలామంది అన్నం తింటే బరువు పెరుగుతామని అపోహలో ఉంటారు. అయితే పోషకాహార నిపుణుల ప్రకారం రాత్రి సమయంలో అన్నం తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతామా? లేదా అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 18, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:30 AM IST
రాత్రి పూట అన్నం తింటే బరువు పెరుగుతారా? వెయిట్ లాస్ అవ్వాలంటే నిజం ఇదే!
Image Credit: Should You Avoid Rice for weight Loss

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రాత్రి పూట అన్నం తింటే బరువు పెరుగుతారా? వెయిట్ లాస్ అవ్వాలంటే నిజం ఇదే!
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