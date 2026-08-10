/వర్షం పడ్డాక స్విమ్మింగ్ పూల్స్.. చెరువుల్లో ఈత కొట్టవచ్చా? డాక్టర్లు ఏమంటున్నారంటే..!

Risks of Swimming After Heavy Rain: సాధారణంగా స్విమ్మింగ్ అనేది శరీరానికి ఎంతో ముఖ్యమైన వ్యాయామంగా పరిగణించబడుతుంది. చాలామంది ఫిట్నెస్ కోసం స్విమ్మింగ్ పూల్స్కు వెళ్తుంటారు.. మరికొందరు చిన్నపాటి చెరువులు లేదా బీచ్లకు కూడా స్విమ్మింగ్ కోసం వెళ్తుంటారు. అయితే, వర్షం కురిసిన తర్వాత ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ నీటిలోకి వెళ్లడం మానుకోవాలి. ఎందుకంటే, వర్షపు నీరు వల్ల నీటి మట్టం సాధారణం కంటే చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, నీటిలో అలల ఉధృతి కూడా గణనీయంగా పెరిగి, అకస్మాత్తుగా ఫ్లాష్ ఫ్లడింగ్ (ఆకస్మిక వరదలు) వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఈ ఆకస్మిక వర్షాల సమయంలో పరిస్థితులు మరింత క్లిష్టంగా, ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు.
అంతేకాకుండా, సముద్ర మట్టాలు, చెరువుల నీటి మట్టాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి, దీనివల్ల ఫ్లాష్ ఫ్లడింగ్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, మీరు స్విమ్మింగ్ చేయాలనుకుంటే మీతో పాటు అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేయండి. ఎల్లప్పుడూ లైఫ్ గార్డ్ నిఘా ఉండే స్విమ్మింగ్ ఏరియాస్లోకి మాత్రమే వెళ్లడం శ్రేయస్కరం.
ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదం..
విపరీతమైన వర్షపాతం వల్ల నీటిలో రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. భారీ వర్షాలు నీటి సహజమైన జీవావరణ వ్యవస్థను పూర్తిగా మార్చివేస్తాయి. ఈ వర్షపాతం వల్ల జీవావరణ వ్యవస్థకు తీవ్రమైన అంతరాయం కలుగుతుంది. నీళ్లు పొంగిపొర్లడం వల్ల వివిధ నీటి మార్గాలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోతాయి, దీనివల్ల పరాన్నజీవులు, వైరస్లు , బ్యాక్టీరియా వంటి హానికరమైన క్రిముల సంకలనం లేదా వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, రోగాలు రాకుండా ఉండాలంటే, స్విమ్మింగ్ పూల్స్ను ఎప్పటికప్పుడు రసాయనాలతో శుద్ధి చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే, భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నప్పుడు స్విమ్మింగ్ పూల్స్, హాట్ టాప్స్ వంటి ప్రదేశాలలో మనం పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉండకపోవచ్చు. సహజమైన చెరువులు, చిన్నపాటి నదులలో ఇన్ఫెక్షన్ల తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, వర్షాల వల్ల మురుగునీటి వ్యవస్థలు పొంగిపొర్లి, ఆ కలుషిత నీరు భూగర్భ జలాల్లోకి, ఇతర జలమార్గాల్లోకి కలవవచ్చు. దీనివల్ల కలిసిన కలుషితమైన నీటిని పొరపాటున మింగడం వల్ల తీవ్రమైన జీర్ణ సమస్యలు, అనారోగ్యం, ఇతర శారీరక ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి.
వర్షాలు పడ్డాక ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి..
ఒకవేళ మీరు స్విమ్మింగ్ చేయాల్సి వస్తే, నీరు మసకగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఖచ్చితంగా స్విమ్ చేయకండి. స్విమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు నీటిని నోటిలోకి తీసుకోకుండా లేదా మింగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. మీ శరీరానికి ఎక్కడైనా గాయాలు ఉంటే, అటువంటి సమయంలో ఆ నీటిలోకి అస్సలు దిగకూడదు. అలాగే, ఆ ప్రాంతంలో పబ్లిక్ హెల్త్ వార్నింగ్స్ ఏవైనా ఉన్నాయేమో గమనించండి. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ లేదా అనారోగ్య లక్షణాలు కనిపిస్తే, ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించండి.
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