Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /వర్షం పడ్డాక స్విమ్మింగ్ పూల్స్.. చెరువుల్లో ఈత కొట్టవచ్చా? డాక్టర్లు ఏమంటున్నారంటే..!

వర్షం పడ్డాక స్విమ్మింగ్ పూల్స్.. చెరువుల్లో ఈత కొట్టవచ్చా? డాక్టర్లు ఏమంటున్నారంటే..!

స్విమ్మింగ్ లేదా ఈత కొట్టడం అనేది శారీరక ఆరోగ్యానికి, దృఢత్వానికి ఎంతో మేలు చేసే ప్రక్రియ. అయితే, వర్షాకాలంలో భారీ వర్షాలు కురిసిన తర్వాత, వర్షపు నీరు కలిసిన స్విమ్మింగ్ పూల్స్, చెరువులు, ఇతర జలవనరులలోకి దూకడం ఆరోగ్యానికి అత్యంత ప్రమాదకరమని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వర్షం పడిన వెంటనే బీచ్‌లు, చెరువులు, సరస్సులు, స్విమ్మింగ్ పూల్స్‌లోని నీటి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని వారు సూచిస్తున్నారు. వర్షాల వల్ల ఈ జలవనరుల స్థితిగతులు అసాధారణంగా మారి, అల్లోకల్లోలానికి గురవుతాయి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో స్విమ్మింగ్ చేయడం వల్ల ఎదురయ్యే ఆరోగ్య, భద్రతా సమస్యలు ఏంటో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 10, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:41 PM IST
వర్షం పడ్డాక స్విమ్మింగ్ పూల్స్.. చెరువుల్లో ఈత కొట్టవచ్చా? డాక్టర్లు ఏమంటున్నారంటే..!
Image Credit: Risks of Swimming After Heavy Rain:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రైతులకు అలర్ట్.. ఎరువుల కొనుగోలుకు కొత్త యాప్ విడుదల.. ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే..!!
2
3
4
5