Is It Safe To Use The Same Soap For The Whole Family: మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత అనేది చాలా ముఖ్యం. వ్యక్తిగత శుభ్రతలో భాగంగా ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడం చాలా ముఖ్యం. ప్రతి ఒక్కరూ స్నానానికి సబ్బు వాడుతూ ఉంటారు. దాదాపు అందరు ఇళ్లలో కుటుంబం మొత్తం ఒకే సబ్బు వాడుతూ ఉంటారు. మరి ఫ్యామిలీ మొత్తం ఒకే సబ్బు వాడొచ్చా..? అలా వాడితే మంచిదేనా..? దీని గురించి నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఒకే సబ్బు వాడితే ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయా?
ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒకే సబ్బు వాడటం వల్ల పెద్దగా సమస్యలు రావు. ఎందుకంటే సబ్బులో ఉండే కెమికల్స్ చాలా వరకు బ్యాక్టీరియాను తొలగిస్తాయి. అయితే.. ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా గజ్జి, తామర, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వంటి చర్మ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు.. అదే సబ్బును కుటుంబం మొత్తం వాడటం సేఫ్ కాదు. మనం స్నానం చేసినప్పుడు సబ్బు తడిగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో దానిపై సూక్ష్మ క్రిములు కొంతసేపు జీవించి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే ఒక్కొక్కరి చర్మం ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. ఆయిల్ స్కిన్ ఉన్నవారు ఆయిల్ను కంట్రోల్ చేసే సోప్స్ వాడితే బెస్ట్. అలాగే డ్రై స్కిన్ ఉన్నవారు మాయిశ్చరైజింగ్ సోప్ వాడాలి. ఇక సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారు కెమికల్స్ తక్కువగా ఉన్న మైల్డ్ సోప్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అంతేకాకుండా పిల్లల చర్మం చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి పెద్దలు వాడే సబ్బులను పిల్లలకు వాడితే స్కిన్ రఫ్గా మారి రాషెస్, అలర్జీలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే కుటుంబంలో అందరూ ఒకే సబ్బు వాడకూడదు.
సబ్బుకి బదులుగా ఏం వాడితే బెస్ట్?
చర్మ నిపుణుల ప్రకారం సబ్బు కంటే లిక్విడ్ బాడీ వాష్ లేదా షవర్ జెల్ వాడొచ్చు. దీని వల్ల స్కిన్ సమస్యలు రావు. అందుకే సోప్కు బదులు.. బాడీ వాష్ వాడటం మంచిది.
సోప్ వాడేటప్పుడు తప్పక పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు..
1. వీలైతే ప్రతి ఒక్కరూ తమ సబ్బును వేరుగా ఉంచుకోవాలి. వాడిన తర్వాత ఎండకి ఉంచితే క్రిముల పెరుగుదల తగ్గుతుంది.
2. సోప్ బాక్స్ను కూడా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి.
3. ఏదైనా చర్మ సమస్యలు, ఇన్ఫెక్షన్లు ఉన్నవారు ఒకరి సబ్బును మరొకరు వాడకూడదు.
4. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలకు మాత్రం స్పెషల్ సోప్స్ వాడాలి.
5. ఒకే సబ్బు వాడటం వల్ల వెంటనే సమస్యలు రాకపోయినా, దీర్ఘకాలంలో చర్మ సమస్యలు పెరగవచ్చు.
6. కుటుంబంలో ఎవరికైనా అలర్జీలు ఉంటే, వారి కోసం ప్రత్యేక సబ్బు తప్పనిసరి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి