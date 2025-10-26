Kitchen Check: అలర్ట్.. అలర్ట్.. మీరు తినే ఈ ఆహార పదార్థాల్లో కల్తీ ఉందో.. లేదో.. మీరే ఇంట్లో ఇలా చెక్ చేయండి..!

How to check food purity at home: వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలతో కలిపే కల్తీ వల్ల నేటి కాలంలో తీవ్ర అనారోగ్యాలు వస్తున్నాయి. మనం నిత్యం వినియోగించే ఆహార పదార్థాలైనా పాలు, తేనె, ఉప్పు, కారం, పసుపు, బియ్యం, పప్పులు, ఆపిల్స్, కొబ్బరినూనెలో కూడా దాదాపుగా కల్తీనే ఎక్కువగా జరుగుతోంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడానికి కొంతమంది విక్రేతలు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు.
1. పాలు
కల్తీ పదార్థాలు: నీరు, యూరియా, స్టార్చ్, డిటర్జెంట్, సింథటిక్ పాలు.
స్వచ్ఛతను ఎలా చెక్ చేయాలి..
* ఒక చుక్క పాలను వాలుపై ఉంచండి. వెనుక తెల్లటి మచ్చతో కనిపిస్తే.. అది స్వచ్ఛమైన పాలు. లేకపోతే, ఇందులో నీరు ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా గుర్తించాలి.
* ఒక బాటిల్లో 1/2 కప్పు పాలను 1/2 కప్పు నీటిలో కలపండి. బాగా షేక్ చేయండి. మీరు నురుగును చూసినట్లయితే.. డిటర్జెంట్ కలిగి ఉందని అర్థం.
* పాలను బాగా మరిగిస్తే దానిపై పసుపు రంగులో నురుగు కనిపిస్తే సింథటిక్ పాలు అని గుర్తించాలి.
2. బియ్యం
కల్తీ పదార్థం: పాలిష్.
స్వచ్ఛతను ఎలా చెక్ చేయాలి..
బియ్యం పాలిష్ అయితే మెరుపును చూసి స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. బియ్యాన్ని నీటిలో నానబెట్టాలి. అప్పుడు నీరు తెల్లగా మారితే అది పాలిష్ అయిందని గమనించాలి.
3. తేనె
కల్తీ పదార్థాలు: చక్కెర, గ్లూకోజ్, చక్కెర సిరప్.
స్వచ్ఛతను ఎలా చెక్ చేయాలి..
* తేనెలో దూదిని ముంచి కాల్చండి. అది వెంటనే కాలిపోతే స్వచ్ఛమైన తేనె.. కాలిపోలేదంటే ప్యూర్ తేనె కాదని అర్థం.
* ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనె వేయండి. అది గ్లాసులోకరగకుండా అలానే ఉంటే అది స్వచ్ఛమైనది. త్వరగా నీళ్లలో కరిగితే కల్తీ అని గుర్తించాలి.
4. నెయ్యి
కల్తీ పదార్థాలు: కూరగాయల నూనె, స్టార్చ్, వనస్పతి.
స్వచ్ఛతను ఎలా చెక్ చేయాలి..
* ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి కరిగించి గ్లాస్ జార్లో పోసి గట్టిపడే వరకు ఫ్రిజ్లో పెట్టండి. పొరలు వేరుగా ఉంటే ఆ నెయ్యి అపరిశుభ్రమైనది.
* ఒక సీసాలో ఒక టీస్పూన్ కరిగించిన నెయ్యిలో చిటికెడు పంచదార కలపండి. బాగా షేక్ చేయండి. 5 నిమిషాల తర్వాత దాన్ని చెక్ చేయండి. ఎరుపు రంగులోకి మారినట్లు చూస్తే.. నెయ్యిలో కూరగాయల నూనె ఉందని చెప్పవచ్చు.
5. పసుపు
కల్తీ పదార్థాలు: సుద్ద పొడి, సీసం క్రోమేట్, మెటానిల్ పసుపు.
స్వచ్ఛతను ఎలా చెక్ చేయాలి..
ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో ఒక టీస్పూన్ పసుపు పొడిని కలపండి. అసలు కదిలించవద్దు. 20 నిమిషాల తర్వాత పొడి గ్లాసు కిందకి చేరితే అది స్వచ్ఛమైనది. కరిగిపోతే అది కల్తీ అని అర్థం.
6. ఎర్ర కారం
కల్తీ పదార్థాలు: ఇటుక పొడి, కృత్రిమ రంగులు.
స్వచ్ఛతను ఎలా చెక్ చేయాలి..
ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎర్ర కారం కలపండి. బాగా కదిలించాలి. కణాలు అలానే ఉంటే.. అది ఇటుక పొడి కావచ్చు. నీటి రంగు ప్రకాశవంతమైన ఎరుపు రంగులోకి మారడం మీరు చూస్తే.. అది కృత్రిమ రంగులు కావచ్చు.
7. ఆపిల్స్
కల్తీ పదార్థాలు: మైనపు పూత.
స్వచ్ఛతను ఎలా చెక్ చేయాలి..
ఒక ఆపిల్ తీసుకొని దానిపై తొక్కను నెమ్మదిగా గీయండి. తెల్లటి పదార్థం బయటకు వస్తుంటే అది మైనం.. మీరు ఆపిల్లపై వేడి నీటిని పోయడం ద్వారా కూడా సులభంగా చెక్ చేయవచ్చు.
8. ఉప్పు
కల్తీ పదార్థాలు: సుద్ద పొడి.
స్వచ్ఛతను ఎలా చెక్ చేయాలి..
ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు కలపండి. నీరు తెల్లగా మారి, కొన్ని కణాలు దిగువకు చేరితే అది సుద్ద పొడిగా గుర్తించాలి.
9. కొబ్బరి నూనె
కల్తీ పదార్థాలు: పామాయిల్, ఇంజన్ ఆయిల్స్, ఆర్జిమోన్ ఆయిల్, పారాఫిన్.
స్వచ్ఛతను ఎలా చెక్ చేయాలి..
కొబ్బరి నూనెను ఫ్రిజ్లో ఉంచండి. అది గట్టిపడితే స్వచ్ఛమైనది. లేదంటే ఇందులో కల్తీ పదార్థాలు ఉన్నాయని గుర్తించాలి.
10. పప్పులు
కల్తీ పదార్థాలు: కృత్రిమ రంగులు.
స్వచ్ఛతను ఎలా చెక్ చేయాలి..
పొడి ఆకృతి తెలిసేందుకు కొన్ని పప్పులను గ్రైండ్ చేయండి. గోరువెచ్చని నీటిని కలపండి. ప్రకాశవంతమైన పసుపు రంగును చూస్తే అది కృత్రిమ రంగు కావచ్చు.
