English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Honey For Babies: బీ కేర్‌ఫుల్.. మీ పిల్లలకు తేనె తినిపిస్తున్నారా..? చేతులు, కాళ్లు పడిపోవచ్చు..!

Honey For Babies: బీ కేర్‌ఫుల్.. మీ పిల్లలకు తేనె తినిపిస్తున్నారా..? చేతులు, కాళ్లు పడిపోవచ్చు..!

Honey For Babies: తేనె.. రుచికి తియ్యగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మన పూర్వీకులు ఆయుర్వేదంలోనూ, ఇంటి చిట్కాల్లోనూ తేనెను వాడేవారు. ఇది సీజనల్ అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు, జీర్ణకోశ సమస్యలను తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అయితే ఈ తేనెను అందరూ తినకూడదు.. ముఖ్యంగా ఒక సంవత్సరంలోపు చిన్న పిల్లలు. అది ఎందుకో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 23, 2025, 02:30 PM IST

Trending Photos

Grahana Yogam 2026: సూర్యుడు- రాహువు గ్రహణం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 3 రాశులకు 2026 చాలా డేంజర్‌..!
5
Grahana Yogam 2026
Grahana Yogam 2026: సూర్యుడు- రాహువు గ్రహణం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 3 రాశులకు 2026 చాలా డేంజర్‌..!
Poori Recipe: రాత్రి మిగిలిన అన్నం పడేస్తున్నారా? ఓసారి ఇలా పూరీలు చేసి చూడండి.. నూనె పీల్చకుండా బెలూన్ల పొంగుతాయి​!
5
Fluffy Poori With Left Over Rice
Poori Recipe: రాత్రి మిగిలిన అన్నం పడేస్తున్నారా? ఓసారి ఇలా పూరీలు చేసి చూడండి.. నూనె పీల్చకుండా బెలూన్ల పొంగుతాయి​!
Thanuja Remuneration: విన్నర్ కన్నా ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్న తనూజ.. ఎన్ని లక్షలో తెలిస్తే మతిపోతుంది..!
5
Thanuja Remuneration
Thanuja Remuneration: విన్నర్ కన్నా ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్న తనూజ.. ఎన్ని లక్షలో తెలిస్తే మతిపోతుంది..!
Subhiksha Founder R Subramanian&#039;s Journey: 3500 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. చేతిలో పావలా కూడా లేదు.. జైల్లో చిప్పకూడు తింటున్నారు..!!
7
Who is CR Subramanian
Subhiksha Founder R Subramanian's Journey: 3500 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. చేతిలో పావలా కూడా లేదు.. జైల్లో చిప్పకూడు తింటున్నారు..!!
Honey For Babies: బీ కేర్‌ఫుల్.. మీ పిల్లలకు తేనె తినిపిస్తున్నారా..? చేతులు, కాళ్లు పడిపోవచ్చు..!

Honey Dangerous For Babies: తేనె.. రుచికి తియ్యగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మన పూర్వీకులు ఆయుర్వేదంలోనూ, ఇంటి చిట్కాల్లోనూ తేనెను వాడేవారు. ఇది సీజనల్ అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు, జీర్ణకోశ సమస్యలను తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. 
తేనెను చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ల వరకూ అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే ఈ తేనె చిన్న వయసు పిల్లల విషయంలో ముఖ్యంగా ఒక సంవత్సరం లోపు పిల్లల విషయంలో మాత్రం హానికరంగా మారవచ్చు. ఇది నిపుణులు సైతం చెప్తున్న మాట. మరి దానికి సంబంధించిన కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

తేనెలో సహజంగానే క్లాస్ట్రిడియం బోటులినం అనే బ్యాక్టీరియాల స్పోర్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి పెద్దవారిలో గాస్ట్రిక్ యాసిడ్, ఆరోగ్యకరమైన గట్స్ బ్యాక్టీరియాను నియంత్రించగలవు. కానీ, చిన్న పిల్లల్లో ప్రేగులు ఇంకా పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందకపోవడం వల్ల ఈ స్పోర్లు చురుకుగా పెరిగి.. చిన్నపిల్లలో బోటులిజం అనే తీవ్రమైన వ్యాధిని కలిగించే అవకాశం ఉంది.

అసలు బోటులిజం అంటే ఏమిటి..?
ఇది ఒక సంవత్సరం కన్నా తక్కువ వయసున్న చిన్న పిల్లల్లో తేనె కారణంగా వచ్చే తీవ్రమైన వ్యాధి. నలిపిన ముఖం, తినడానికి ఆసక్తి తగ్గడం, బలహీనంగా ఏడవడం, మలమూత్రాలు క్రమం తప్పడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలను ఈ బోటులిజం కనబరుస్తుంది. అలాగే వ్యాధి తీవ్రమైనప్పుడు శరీర అవయవాలు కూడా పనిచేయకపోవడం జరుగుతుంది. దీనిని వెంటనే గుర్తించకపోతే జీర్ణ వ్యవస్థ, శ్వాస వ్యవస్థపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉంది.

తేనె ఏ వయసు వారికి ఇవ్వాలి..
ప్రఖ్యాత ఆరోగ్య సంస్థలు WHO, CDC, అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ సూచించిన ప్రకారం ఒక సంవత్సరానికి పైబడి ఉన్న పిల్లలకు మాత్రమే తేనె ఇవ్వాలి.

Also Read: Black Dates: నల్ల ఖర్జూరం ఆరోగ్యానికి ఓ వరం.. ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలున్నాయో తెలుసా..?

Also Read: Jonna Idli: జొన్నపిండితో ప్రతిసారి రొట్టెలు ఏం తింటారు.. ఇలా ఓసారి టేస్టీగా ఇడ్లీలు చేసేయండి.. లొట్టలేసుకుంటూ ప్లేట్ ఖాళీ చేస్తారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Honey Dangerous For BabiesHoneyHoney For BabiesHoney For KidsHoney Benefits

Trending News