/Jangaon Snake Bite: ఒకేసారి రెండు పాములు కాటేస్తే..శరీరంలో జరిగే భయంకరమైన మార్పులు ఏంటి?

Jangaon Snake Bite Incident: సాధారణంగా ఒక విష సర్పం కాటు వేస్తేనే ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కష్టమవుతుంది. అలాంటిది ఒకే సమయంలో రెండు జాతుల పాములు కాటు వేస్తే? ఊహించడానికే భయంకరంగా ఉన్న ఈ ఘటన జనగామ జిల్లాలో జరిగింది. నిద్రలో ఉన్న నాలుగేళ్ల బాలుడిని నాగుపాము, రక్తపింజరి ఒకరి తర్వాత ఒకరు కాటు వేయడంతో ఆ చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
భారతదేశంలోని ప్రధాన విష సర్పాల్లో ఒక్కో రకమైన విషం ఉంటుంది. నాగుపాము/కట్లపాము (న్యూరోటాక్సిన్) విషం నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది మెదడు నుంచి శరీరానికి అందే సంకేతాలను నిలిపివేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తుల కండరాలు పనిచేయవు, దీనివల్ల శ్వాస తీసుకోవడం సాధ్యం కాక మనిషి ఊపిరి ఆడక చనిపోతాడు.
అదే విధంగా రక్తపింజరి పాము విషం రక్తాన్ని గడ్డకట్టనివ్వదు లేదా అసాధారణంగా గడ్డకట్టేలా చేస్తుంది. కణజాలాన్ని నాశనం చేస్తుంది. దీనివల్ల అంతర్గత రక్తస్రావం జరిగి కిడ్నీలు, గుండె వంటి అవయవాలు విఫలమవుతాయి.
ఈ విధంగా రెండు పాములు ఒకేసారి కరిచినప్పుడు, శరీరంపై రెట్టింపు భారం పడుతుంది. ఒకవైపు శ్వాస వ్యవస్థ ఆగిపోతుంటే, మరోవైపు రక్తం విషతుల్యమై అవయవాలు కుప్పకూలతాయి. సాధారణంగా ఒక పాము కరిచినప్పుడు విషం వ్యాపించడానికి పట్టే సమయం కంటే, రెండు పాములు కరిచినప్పుడు ఆ వేగం విపరీతంగా పెరిగి మనిషికి కోలుకునే అవకాశం కూడా ఉండదు.
ఇలాంటి అరుదైన, సౌకర్యమైన కేసుల్లో వైద్యులకు కూడా చికిత్స చేయడం పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. ఏ పాము కరిచిందో తెలియనప్పుడు లేదా ఒకటి కంటే ఎక్కువ పాములు కరిచినప్పుడు వైద్యులు 'పాలివాలెంట్ యాంటీ వీనమ్' (పాలీవాలెంట్ యాంటీ-వెనం) వాడతారు. ఇది మన దేశంలో కనిపించే నాలుగు ప్రధాన విష సర్పాల (నాగుపాము, కట్లపాము, రెండు రకాల రక్తపింజరులు) విషాన్ని అడ్డుకోగలదు. అయితే, పాముల విషం శరీరంలో ఉన్నప్పుడు రెండు వీనమ్ డోసేజ్ భారీగా పెంచాల్సి ఉంటుంది. బాధితుడిని ఎంత త్వరగా ఆసుపత్రికి చేర్చామనే దానిపైనే ప్రాణాపాయం ఉంటుంది.
గమనిక: డాక్టర్ల సూచన మేరకు పాము కాటుకు గురైన వ్యక్తిని ఎలాంటి గాబరా లేకుండా.. వెంటనే అత్యవసర చికిత్స అందించడం కీలకం.
