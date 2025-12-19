Obesity Prevention: నడుము కొలతలపై ప్రభుత్వం నిఘా! సైజులు పెరిగితే శిక్ష లేదా జరిమానా రెండు పడతాయి జాగ్రత్త!

Japan Metabo Law: సాధారణంగా ఫిట్గా ఉండటం, బరువు తగ్గడం అనేది మన వ్యక్తిగత ఇష్టం. కానీ ఒక దేశంలో మాత్రం మీ నడుము ఎంత సైజ్ ఉండాలి. మీ పొట్ట ఎంత పెరగాలి అనే విషయంలో ప్రభుత్వమే రూల్స్ పెట్టింది. అదెక్కడో కాదు జపాన్లో. అక్కడ అమల్లో ఉన్న 'మెటాబో చట్టం' ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మరోసారి వైరల్ అవుతోంది.
ఏంటా 'మెటాబో చట్టం'?
జపాన్ ప్రభుత్వం 2008లో 'మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ నివారణ చట్టాన్ని' అమలులోకి తెచ్చింది. దీని ప్రకారం 40 నుండి 75 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల పౌరులందరూ ఏటా తమ నడుము కొలతను పరీక్షించుకోవడం తప్పనిసరిగా మారింది.
ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన కొలతలు ప్రకారం.. పురుషుల్లో అత్యధికంగా 85 సెంటీమీటర్లు లేదా 33.5 అంగుళాల వరకు పర్మిషన్ ఉంది. అలాగే మహిళల నడుము కొలత 90 సెంటీమీటర్లు లేదా సుమారు 35.4 అంగుళాల లోపు ఉండాలి. ఈ పరిమితి దాటితే ఆ వ్యక్తి అనారోగ్య ముప్పులో ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం పరిగణిస్తుంది.
ఈ చట్టం ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?
చాలామంది దీనిని 'శరీర నియంత్రణ' అని విమర్శిస్తున్నా.. జపాన్ ప్రభుత్వం మాత్రం దీన్ని వ్యాధి నివారణ చర్యగా పిలుస్తుంది. ఊబకాయం వల్ల వచ్చే గుండె జబ్బులు, మధుమేహం వంటి సమస్యలను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించి ఆరోగ్య పరిరక్షణ చేపట్టడం. దేశ ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉంటే, భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వంపై పడే వైద్య ఖర్చుల భారం తగ్గుతుందని అంశం కూడా ఉందట. బాధితులకు వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించకముందే వారిని అప్రమత్తం చేయడం వంటి వాటిని ప్రధానంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
శిక్షలు లేదా జరిమానాలు ఏంటి?
చాలామంది అనుకున్నట్లుగా నడుము కొలత పెరిగితే వ్యక్తులకు ఎటువంటి జరిమానాలు లేదా జైలు శిక్షలు ఉండవు. కానీ, ఆంక్షలు ఇలా ఉంటాయి. పరిమితి దాటిన వారికి ప్రభుత్వం ఉచితంగా పోషకాహార సలహాలు, వ్యాయామ మార్గదర్శకత్వం అందిస్తుంది. నిర్దేశిత సమయం తర్వాత కూడా మార్పు రాకపోతే తదుపరి ఆరోగ్య శిక్షణ తరగతులకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఈ లక్ష్యాలను చేరుకోని కంపెనీలకు లేదా స్థానిక సంస్థలకు ప్రభుత్వం జరిమానాలు విధించే అవకాశం ఉంది.
(గమనిక: ఈ చట్టం కేవలం జపాన్లో మాత్రమే ఉంది. భారతదేశంలో ప్రస్తుతానికి ఇలాంటి చట్టాలేవీ లేవు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ నిర్ధారించడం లేదు.)
