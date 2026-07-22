/Joha Rice Benefits: ఈ స్పెషల్ రైస్ రోజూ తింటే షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుంది! ఇది ఎంత తిన్నా మధుమేహం దరిచేరదు!

Joha Rice Benefits Diabetes: మధుమేహం ఉన్నవారు అన్నం తినవచ్చా? సాధారణంగా డాక్టర్లు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులను తెల్ల అన్నానికి దూరంగా ఉండమని సూచిస్తారు. తెల్ల బియ్యంలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI), పిండి పదార్థాలు (కార్బోహైడ్రేట్లు) ఎక్కువగా ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. అయితే, భారతీయ ఆహారంలో భాగమైన అన్నాన్ని పూర్తిగా మానేయడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. ఈ నేపథ్యంలో అస్సాంలో పండే ఒక ప్రత్యేక రకం బియ్యం మధుమేహాన్ని అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడుతుందని పరిశోధనలు తెలుపుతున్నాయి.
మధుమేహం అనేది జీవక్రియకు సంబంధించిన సమస్య. ఆహారం ద్వారా దీనిని సమర్థవంతంగా నియంత్రించవచ్చు తప్ప, ఏ బియ్యం తిన్నా ఇది 'మూలాల నుండి నయమైపోతుంది' అనడం సరికాదు.
ఏమిటీ 'జోహా' బియ్యం?
అస్సాంలోని గారో కొండల ప్రాంతంలో పండించే 'జోహా బియ్యం' (Joha Rice) దాని విశిష్టమైన సువాసన, రుచికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది బాస్మతి బియ్యం తరహాలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు పొంది, భౌగోళిక గుర్తింపు కూడా దక్కించుకుంది. ఇటీవల 'ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ స్టడీ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ' చేపట్టిన అధ్యయనంలో ఈ బియ్యం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను త్వరితగతిన పెంచదని తేలింది.
జోహా రైస్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..
1) బ్లడ్ షుగర్ నియంత్రణ: ఈ బియ్యంలో ఉండే పోషక గుణాలు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను సడన్ గా పెరగకుండా చూస్తాయి.
2) ఒమేగా కొవ్వు ఆమ్లాలు: జోహా బియ్యంలో శరీరానికి మేలు చేసే ఒమేగా-3, ఒమేగా-6 వంటి అన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
3) హృద్రోగాల నివారణ: శీతాకాలంలో ఈ బియ్యాన్ని క్రమం తప్పకుండా వినియోగించే అస్సాం ప్రాంత ప్రజలలో మధుమేహం, గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తక్కువగా ఉన్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు.
4) మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్: ఇది శాకాహారులకు మంచి ప్రోటీన్ మూలంగా పనిచేస్తుంది. ఈ బియ్యం పొట్టు (Rice Bran) నుండి ఆరోగ్యకరమైన నూనెను కూడా తయారు చేస్తారు.
మధుమేహంతో బాధపడేవారు బియ్యం ఎంపికలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ, సరైన మోతాదులో తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది. జోహా బియ్యం పోషకాల పరంగా మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయం అయినప్పటికీ, మీ ఆహారంలో ఏవైనా పెద్ద మార్పులు చేసే ముందు మీ వైద్యుడిని లేదా పోషకాహార నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిది.
(గమనిక: ఇక్కడ పొందుపరిచిన సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
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