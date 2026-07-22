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Joha Rice Benefits: ఈ స్పెషల్ రైస్ రోజూ తింటే షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుంది! ఇది ఎంత తిన్నా మధుమేహం దరిచేరదు!

Joha Rice Benefits Diabetes: మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా చాలామంది మధుమేహ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. అయితే చాలామంది తెల్లని బియ్యంతో ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ స్థాయి పెరుగుతుందని చాలామంది అంటున్నారు. అయితే ఈ స్పెషల్ రైస్ ఎంత తిన్నా మధుమేహం ఇట్టే తగ్గిపోతుందట.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 22, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:27 PM IST
Joha Rice Benefits: ఈ స్పెషల్ రైస్ రోజూ తింటే షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుంది! ఇది ఎంత తిన్నా మధుమేహం దరిచేరదు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Joha Rice Benefits: ఈ స్పెషల్ రైస్ రోజూ తింటే షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుంది! ఇది ఎంత తిన్నా మధుమేహం దరిచేరదు!
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