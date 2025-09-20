Snakes Diversity: రాష్ట్రంలో ప్రజల కంటే పాములే ఎక్కువ ఉన్నాయి..డేంజరస్ పరిస్థితిలో ఉన్నారు?

Kerala Snakes Diversity: పాములకు భయపడని వారు చాలా తక్కువ. అయితే, భారతదేశంలో ఒక రాష్ట్రం ఉంది. అక్కడ పాములు తరచుగా రోడ్డుపై, ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తూ కనిపిస్తాయి. ఇది అందమైన బీచ్లు, సహజ సౌందర్యానికి ప్రసిద్ధి చెందిన రాష్ట్రం. ఆశ్చర్యకరంగా భారతదేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో పాముల జాతులు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఈ రాష్ట్రం పర్యాటకులకు మాత్రమే కాదు, పాములకు కూడా స్వర్గధామం.
దేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో పాముల జాతులు ఉన్న ఈ రాష్ట్రం మానవులకు ఇష్టమైన పర్యాటక ప్రదేశం మాత్రమే కాదు. పాములకు స్వర్గధామం కూడా. ఆ రాష్ట్రం ఏది, ఇక్కడ సమాధానం ఉంది.
కేరళలో దాదాపు 350 రకాల పాములు ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రంలో పాముల సంఖ్య పెరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. వాతావరణం, అధిక వర్షపాతం, దట్టమైన అడవులు పాములకు అనువైన ఆవాసాలను అందిస్తాయి. దీనివల్ల అనేక రకాల పాములు ఇక్కడ జీవించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అలాగే, ఇక్కడి జీవవైవిధ్యం పాములకు అవసరమైన ఆహారం, దాచుకునే ప్రదేశాలను అందిస్తుంది.
కేరళ స్థానికులు తరచుగా కోబ్రాలతో పాటు అనేక పాములను చూస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో పాములు మరియు మానవులు కలిసి జీవించడం వలన అవి తరచుగా ఇక్కడ, అక్కడ కనిపిస్తాయి. అయితే, ఇక్కడి ప్రజలు వాటిని చూసినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉంటారు. వైద్య సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండడం వల్ల పాము కాటును ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు.
కేరళను "గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ" అని పిలవడానికి రెండు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయి. మొదటిది, దాని అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం. పచ్చని పర్వతాలు, బ్యాక్ వాటర్స్, అందమైన బీచ్లు, దట్టమైన అడవులతో, కేరళ స్వర్గంలా కనిపిస్తుంది. ఈ భూమిని దేవుడే సృష్టించాడని చెప్పే పురాణాలు కూడా ఉన్నాయి. రెండవది, 1980లలో కేరళ పర్యాటక బోర్డు చేపట్టిన విజయవంతమైన మార్కెటింగ్ ప్రచారం. ఈ నినాదం పర్యాటకులకు కేరళ సహజ సౌందర్యాన్ని పరిచయం చేయడానికి ఉపయోగించబడింది. ఆ తర్వాత ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ రెండు కారణాల వల్ల, కేరళకు "గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ" అనే పేరు వచ్చింది.
