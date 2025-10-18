Kidney Diet: కిడ్నీ పనితీరును మెరుగు చేసే 5 ఫుడ్స్.. డిటాక్స్ చేసే బెస్ట్ రెమెడీస్..

Kidney Detox Diet: అయితే కిడ్నీల పనితీరు మెరుగవ్వాలి అంటే కొన్ని రకాల కూరగాయలు డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల టాక్సిన్స్ బయటకు వెళ్లిపోతాయి. కిడ్నీల ఆరోగ్యం బాగుంటేనే మన శరీర పని తీరు కూడా మెరుగవుతుంది. అలాంటి కూరగాయలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
కాలీఫ్లవర్ తీసుకోవటం వల్ల కిడ్నీ పనితీరుకు మెరుగు అవుతుంది. టాక్సిన్స్ బయటికి పంపించేస్తుంది ఇందులో విటమిన్ సి, ఫోలెట్, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆ హానికరం టాక్సిన్స్ ని బయటికి పంపించేస్తుంది. క్యాలీఫ్లవర్ ఉడికించి లేదా వేయించి తీసుకోవచ్చు.
క్యాబేజీ కూడా కిడ్నీలో పనితీరును చేస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ కె, సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. క్యాబేజీలో పొటాషియం ఉంటుంది. ఇది కిడ్నీ పని తీరుని మెరుగు చేస్తుంది. క్యాబేజీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు. హానికర టాక్సిన్స్ ని బయటికి పంపించేస్తుంది. క్యాబేజీ సూప్, సలాడ్ రూపంలో తయారు చేసుకొని రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి.
పైనాపిల్..
మీ కిడ్నీ ఆరోగ్య పని తీరుకు పైనాపిల్ కూడా రెగ్యులర్ గా డైట్లో చేర్చుకోండి. ఈ పండులో విటమిన్ సి ఉంటుంది. అంతేకాదు పొటాషియం, ఫాస్పరస్, సోడియం కూడా ఉంటాయి. పైనాపిల్ కిడ్నీ డైట్లో చేర్చుకోవాలి. పైనాపిల్లో బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది మంట, వాపు సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. తీయగా, పుల్లగా ఉండే ఈ పండు తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
వెల్లుల్లి డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల కూడా కిడ్నీల పనితీరు మెరుగవుతుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఉంటాయి. ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి కాపాడుతాయి. వెల్లుల్లి మన రెగ్యులర్ డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల ఇందులోని యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు కూడా ఇన్ఫెక్షన్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాయి.
యాపిల్స్..
యాపిల్స్ కూడా కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇందులోని రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. అంతే కాదు శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది. యాపిల్స్లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇందులోని రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. అంతేకాదు శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది. యాపిల్లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ నుంచి కాపాడుతుంది. తద్వారా కిడ్నీలు ఆరోగ్యం కూడా మెరుగు చేస్తుంది. రెగ్యులర్ గా యాపిల్ తినటం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.
బ్లూబెర్రీ పండ్లలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మంట సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. కిడ్నీలను కాపాడతాయి ఆక్సిడేటివ్స్ నుంచి సహాయపడుతుంది. బ్లూ బేర్రీ పండ్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహిస్తాయి. కిడ్నీ ఆరోగ్యకరమైన పని తీరుకు సహాయపడుతుంది. బ్లూబెర్రీస్ సోడియం స్థాయిలను కూడా నిర్వహిస్తుంది. ఇందులో ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం కిడ్నీలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
