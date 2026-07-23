Kitchen Sponge Health Risks: ఇంట్లో వంట చేయడం ఎంత ముఖ్యమో.. వంట పాత్రలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం.. అయితే, పాత్రలను తోమడానికి మీరు వాడే కిచెన్ స్పాంజ్ (Kitchen Sponge) మీ ఆరోగ్యానికి పెద్ద ముప్పుగా మారుతోందని మీకు తెలుసా?. అవును మీరు చదువుతుంది నిజమే.. రోజూ మనం వాడే ఈ చిన్న స్పాంజ్ వల్ల ప్రాణాంతక వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని ప్రముఖ వైద్యులు తెలుపుతున్నారు.
టాయిలెట్ సీట్ కంటే 200 రెట్లు ప్రమాదకరం..
డాక్టర్లు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కిచెన్ స్పాంజ్లో ఉండే బాక్టీరియా, క్రిములు టాయిలెట్ సీట్ కంటే దాదాపు 200 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయట.. నిత్యం నీటితో నాని.. తేమగా ఉండే స్పాంజ్ వాతావరణం మైక్రోస్కోపిక్ క్రిములు వేగంగా పెరగడానికి అత్యంత అనుకూలమైనదిగా మారుతుంది.. మనం పాత్రలు కడిగేటప్పుడు ఈ క్రిములు గిన్నెలకు, ప్లేట్లకు అంటుకుంటాయి. ఆ తర్వాత మనం అదే పాత్రల్లో ఆహారం తిన్నప్పుడు.. ఆ క్రిములు నేరుగా కడుపులోకి చేరుతూ ఉంటాయి.
క్యాన్సర్, లివర్ సమస్యలు..
ఈ బాక్టీరియా శరీరంలోకి చేరడం వల్ల కేవలం సాధారణ కడుపునొప్పి, విరేచనాలు, ఇన్ఫెక్షన్లు మాత్రమే కాకుండా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా కడుపు, జీర్ణశయాంతర ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఆహారం ద్వారా లోపలికి వెళ్లే బాక్టీరియా జీర్ణవ్యవస్థను పాడుచేస్తుందని వారు చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలికంగా ఈ క్రిములు శరీరంలోకి చేరడం వల్ల కాలేయం (Liver)పై తీవ్ర ప్రభావం పడి లివర్ ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీస్తుంది. నిరంతరం హానికరమైన మైక్రో-ఆర్గానిజమ్స్ శరీరంలోకి వెళ్లడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ హెల్త్ రిస్క్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి నిపుణులు కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేస్తున్నారు.. కిచెన్ స్పాంజ్ను నెలల తరబడి వాడకూడదని వారు తెలుపుతున్నారు. ప్రతి వారం కచ్చితంగా కొత్త స్పాంజ్ను వినియోగించాల్సి ఉంటుందని వారు చెబుతున్నారు.. సింథటిక్ స్పాంజ్ కంటే పురాతన కాలం నుంచి వాడుతున్న కొబ్బరి పీచు (Coconut Coir) చాలా మేలని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇది సహజ సిద్ధమైనది, తేమను త్వరగా పీల్చుకోదు.. క్రిములు చేరే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంటుందని వారు తెలుపుతున్నారు.
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