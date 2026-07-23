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కిచెన్ స్పాంజ్‌తో ప్రాణాంతక వ్యాధులు.. క్యాన్సర్, లివర్ ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పు..

Kitchen Sponge Health Risks:  మీ ఇంట్లోని కిచెన్ స్పాంజ్ టాయిలెట్ సీట్ కంటే ప్రమాదకరమని మీకు తెలుసా? అవును మీరు చదువుతుంది నిజమే.. వీటిని ఎక్కువ రోజుల పాటు వినియోగించడం వల్ల ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా చేరి అనేక సమస్యలకు దారి తీసే ఛాన్స్‌ ఉంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 23, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:46 PM IST
కిచెన్ స్పాంజ్‌తో ప్రాణాంతక వ్యాధులు.. క్యాన్సర్, లివర్ ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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