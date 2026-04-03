Sugarcane Juice: రోడ్డు పక్కన చెరకు జ్యూస్ తాగుతున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోపోతే మీ హెల్త్ షెడ్డుకే!

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 3, 2026, 07:37 PM IST

Gold Rate Today: తులంపై రూ. 6వేలు తగ్గిన బంగారం.. నేడు ఏప్రిల్ 3వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
5
Gold Price Fall 6000 Rupees
Gold Rate Today: తులంపై రూ. 6వేలు తగ్గిన బంగారం.. నేడు ఏప్రిల్ 3వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత క్రెడిట్‌ కాలేదా? ఏప్రిల్‌లోనే జమ చేయనున్నారా? ఇలా చెక్ చేయండి!
5
PM KISAN
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత క్రెడిట్‌ కాలేదా? ఏప్రిల్‌లోనే జమ చేయనున్నారా? ఇలా చెక్ చేయండి!
Airtel: ఎయిర్‌టెల్ రూ.399 ప్లాన్ రీ-ఎంట్రీ: 300GB హైస్పీడ్ డేటా.. ఐపీఎల్ ఫ్యాన్స్‌కు పండగే!
6
Airtel Rs 399 plan
Airtel: ఎయిర్‌టెల్ రూ.399 ప్లాన్ రీ-ఎంట్రీ: 300GB హైస్పీడ్ డేటా.. ఐపీఎల్ ఫ్యాన్స్‌కు పండగే!
Gold Rate: ఒక్కరోజే రూ.3,980 పతనం.. ట్రంప్ ఎఫెక్ట్‌తో కుప్పకూలిన పసిడి.. కొనుగోలుదారులకు పండగే..!!
5
gold price
Gold Rate: ఒక్కరోజే రూ.3,980 పతనం.. ట్రంప్ ఎఫెక్ట్‌తో కుప్పకూలిన పసిడి.. కొనుగోలుదారులకు పండగే..!!
Sugarcane Juice Benefits: రోజురోజుకి ఎండలు భగభగమంటున్నాయి. దీంతో శరీరం వేడికి తల్లడిల్లుతోంది. అలసట పెరిగి శక్తి క్షీణిస్తోంది. ఇలాంటి సమయంలో చెరకు రసం తాగితే శరీరానికి తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది సహజమైన ఎనర్జీ డ్రింక్ లాంటిది. చెరకు రసంలో సుక్రోజ్, గ్లూకోజ్‌తో పాటు శరీరానికి అవసరమైన ముఖ్యమైన ఖనిజ లవణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది దాహాన్ని తీర్చడమే కాకుండా అనేక రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

చెరకు రసంలో గ్లూకోజ్ సుక్రోజ్ వంటి సహజ చక్కెరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే శరీరానికి అవసరమైన ఖనిజాలు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఎండలో తిరిగి అలసిపోయినప్పుడు ఇది వెంటనే శక్తిని తిరిగి ఇస్తుంది. దాహం తీరుస్తుంది. అలాగే చెరకు రసం కాలేయం మూత్రపిండాల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. శరీరంలోని విషాలను బయటకు పంపుతుంది. జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరిగేలా చేస్తుంది. కొద్దిగా నిమ్మరసం అల్లం కలిపి చెరకు రసం తాగితే రుచి మరింత బాగుంటుంది. పొట్ట సమస్యలు త్వరగా తగ్గుతాయి.

అయితే బయట చెరకు రసం తాగేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. చెరకు రసం తీసే మెషిన్, గ్లాసులు శుభ్రంగా ఉన్నాయో, లేదో చూసుకోవాలి. ఈగలు వాలిన గ్లాసులు వాడకూడదు. బయట ఐస్ వేసి ఇచ్చే చెరకు రసం తాగకపోవడమే మంచిది. ఐస్ ఏ నీటితో చేశారో తెలియదు కాబట్టి సహజ చల్లదనంతోనే తాగడం ఆరోగ్యకరం. ఇక చెరకు రసం తీసిన వెంటనే తాగాలి. ఎక్కువ సేపు అలానే పెట్టుకుంటే రుచి పోతుంది. గుణం కూడా తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఈ వేసవిలో కృత్రిమ కూల్ డ్రింక్స్ తాగకుండా సహజమైన చెరకు రసంతో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. చెరకు రసంలో ఉండే 'ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ ఆమ్లాలు' మొటిమలను తగ్గించడంలో, చర్మంపై ముడతలు పడకుండా కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అలాగే చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచి, మెరిసేలా చేస్తుంది.

Also Read: World Health Day 2026: మీ ఫేస్‌లో గ్లో తగ్గి పింపుల్స్, పిగ్మెంటేషన్‌తో బాధపడుతున్నారా? ఇంతకీ మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతోంది?

Also Read: Telangana Govt: పెన్షన్ల కోసం వేచిచూస్తున్న రెండు లక్షల మందికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్  

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Sugarcane Juice Precautionssugarcanesugarcane juice benefitsSummer health tipsSummer Drinks for Energy

