Tea-Coffee Side Effects: ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో టీ, కాఫీ తాగుతున్నారా..? జాగ్రత్త సుమీ.. నయం చేయలేని రోగాలు రావొచ్చు..!

Tea And Coffee On Empty Stomach: చాలా మందికి పొద్దున లేవగానే టీ, కాఫీ తాగకపోతే ఆరోజు ప్రారంభించినట్టు అనిపించదు . వేడి వేడి టీ, కాఫీ అలా నాలుకను తాకితే ఫుల్ ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ కలుగుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కొంతమంది ఖాళీ కడుపుతో టీ, కాఫీ తాగుతుంటారు. ఇది శరీరానికి చాలా దుష్పరిణామాలు కలిగించే అలవాటు. మనం ఊహించనంత పెద్ద సమస్యలకూ కారణమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. మరి ఆ సమస్యలు ఏంటి..? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఖాళీ కడుపుతో టీ, కాఫీ తాగితే వచ్చే ప్రధాన సమస్యలు ఇవే..
1. అసిడిటీ
టీ, కాఫీలో ఉండే పదార్థాలైన కెఫిన్, ఆసిడ్స్ ఖాళీ కడుపులో జీర్ణరసాల ఉత్పత్తిని పెంచుతాయి. ఇది కడుపు లోపల భాగాన్ని దెబ్బతీసి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు రావడానికి కారణం అవుతుంది. అసిడిటీ పెరిగి గ్యాస్, మలబద్ధకం, నొప్పులు కూడా రావచ్చు.
2. గ్యాస్ట్రిటిస్
తరచుగా కాలి కడుపుతో టీ, కాఫీ తాగడం వలన జీర్ణకోశంలో మంట ఏర్పడవచ్చు. దీర్ఘకాలంగా చేస్తే ఇది గ్యాస్ట్రిటిస్ సమస్యకు దారి తీసే ప్రమాదం ఉంది.
3. డీహైడ్రేషన్
టీ, కాఫీల్లో ఉండే కెఫిన్ డైయూరెటిక్గా పనిచేస్తుంది. అంటే మూత్ర విసర్జన పెరగడం. దీనివల్ల శరీరం లోపలలో నీటి స్థాయి తగ్గి తలనొప్పులు, అలసట రావచ్చు.
4. ఆందోళన, మూడ్ స్వింగ్స్
ఖాళీ కడుపుతో కెఫిన్ తీసుకుంటే హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడవచ్చు. ఇది మానసిక ఆందోళన, ఉద్రిక్తత, మానసిక అస్థిరతలకు దారి తీసే ప్రమాదం ఉంది.
5. ఐరన్ శోషణపై ప్రభావం
టానిన్స్, కెఫిన్ వలన ఆహారంలో ఉండే ఐరన్ శరీరానికి అందడం తగ్గుతుంది. ఇది కాలక్రమేణా రక్తహీనతకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ సమస్య మహిళల్లో ఎక్కువగా కనిపించవచ్చు.
నివారణ సూచనలు ఏంటి..?
* టీ, కాఫీ తినడానికి తాగడానికి ముందుగా ఏదైనా తినాలి.
* ఉదయాన్నే గోరు వెచ్చని నీటిని తాగే అలవాటు మంచిది.
* టీకి బదులుగా హెర్బల్ టీ తాగడం మంచిది,
* కాఫీ, టీ తాగే సమయంలో మార్పులు.
