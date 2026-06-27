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Long Hair Growth: ఒత్తయిన పొడవాటి జుట్టు మీ సొంతం.. ఇంట్లోనే ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే హెయిర్ ఫాల్‌కి శాశ్వతంగా బైబై!

Long Hair Growth Tips: జుట్టు మందంగా, అందంగా, పొడవుగా పెరగాలని మనం ఎన్నో రకాల నూనెలు, సబ్బులు, షాంపూలు వాడుతుంటాం. సోషల్ మీడియాలో చూసే చిట్కాలను కూడా ప్రయోగిస్తుంటాం. కొంతమంది పాతకాలపు చిట్కాలను పాటించినప్పటికీ, జుట్టు రాలడం  సమస్య నుండి బయటపడలేకపోతున్నారు. నేటి బిజీ లైఫ్ స్టైల్, ఒత్తిడి, శరీరంలో విటమిన్లు లేదా ఖనిజాల లోపం వల్ల జుట్టు విపరీతంగా రాలుతుంది. అసలు జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించుకుని, పొడవుగా పెంచుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఉన్నాయి, అవి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 27, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:36 PM IST
Long Hair Growth: ఒత్తయిన పొడవాటి జుట్టు మీ సొంతం.. ఇంట్లోనే ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే హెయిర్ ఫాల్‌కి శాశ్వతంగా బైబై!
Image Credit: Long Hair Growth Tips:Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఒత్తయిన పొడవాటి జుట్టు మీ సొంతం.. ఇంట్లోనే ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటించండి!
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