Long Hair Growth Tips: జుట్టు పెరగాలని చాలామంది మార్కెట్లో ఎక్కువ ధర ఉన్న లేదా ఆఫర్లలో ఉన్న షాంపులను కొని, అవి జుట్టు సమస్యను తగ్గిస్తాయని అనుకుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు వాటి వల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండకపోగా, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే మన పూర్వీకులు పాటించిన చిట్కాలు అనుసరించడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల లేదా శరీరంలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు తగ్గడం వల్ల కూడా జుట్టు రాలుతుంది.
అంతేకాకుండా, తలలో చుండ్రు పేరుకుపోవడం వల్ల కూడా జుట్టు రాలడం,దురద పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ప్రోటీన్ల సమతుల్యత దెబ్బతినవచ్చు. వైద్యులు ప్రోటీన్లను సరైన మోతాదులో తీసుకోవాలని సూచిస్తారు. శరీరంలో ఏ విటమిన్లు లోపాయో పరీక్షల ద్వారా తెలుసుకుని, వైద్యుల సలహా మేరకు వాటిని తీసుకోవడం మంచిది. అంతిమ ప్రయత్నంగా మందుల కంటే ముందు, పూర్వీకులు చేసినట్లుగా ప్రతిరోజూ తలకి నూనె పట్టించి మసాజ్ చేయడం మంచిది. ప్రస్తుత కాలంలో అందరికీ అంత సమయం ఉండకపోవచ్చు, కాబట్టి వారానికి కనీసం రెండు సార్లు అయినా నూనెను గోరువెచ్చగా చేసి తలకు పట్టించాలి. ఒక గంట తర్వాత లేదా మరుసటి రోజు తలస్నానం చేస్తే జుట్టు చిట్లిపోకుండా బలంగా పెరుగుతుంది.
దీనితో పాటు, వారానికి ఒకసారి మెంతి గింజలతో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకోవాలి. రాత్రంతా నానబెట్టిన మెంతి గింజలను ఉదయాన్నే మెత్తటి పేస్టులా చేసి, అందులో కొంచెం పెరుగు కలిపి జుట్టుకు పట్టించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చుండ్రు పోవడమే కాకుండా, జుట్టు రాలడం తగ్గి మెరుపును సంతరించుకుంటుంది.
కరివేపాకు పేస్ట్..
కొంతమందికి ఉల్లి రసం వాడితే జలుబు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఉల్లి రసం వాడలేరు కదా, అప్పుడు కరివేపాకును వాడవచ్చు. కొబ్బరి నూనెలో కరివేపాకును వేసి పేస్ట్ లాగా చేసి, రంగు మారే వరకు మరిగించి ఆ నూనెను జుట్టుకు పట్టించాలి. ఉల్లిపాయలో ఉండే సల్ఫర్ జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడితే, కరివేపాకు జుట్టు నల్లగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల జుట్టు తెల్లబడకుండా, చిట్లిపోకుండా పొడవుగా పెరుగుతుంది. అయితే, ఈ మధ్య కాలంలో పార్టీలకు వెళ్ళినప్పుడు వాడే హీటింగ్ టూల్స్ వల్ల జుట్టు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి వాటి వాడకం తగ్గించడం మంచిది.
మార్కెట్ షాంపూలకు బదులుగా ఇంట్లోనే తయారీ చేసుకున్న శీకాకాయ లేదా కుంకుడుకాయ వంటి పేస్టులను వాడితే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా దీర్ఘకాలిక ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇవన్నీ చేసినా ఫలితం లేకపోతే, శరీరంలో ఏదైనా విటమిన్ లోపం ఉండవచ్చు. అటువంటప్పుడు ఖచ్చితంగా వైద్యుడిని సంప్రదించి సరైన పరిష్కారం పొందడం ఉత్తమం.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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